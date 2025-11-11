-->
|Matera Film Festival 2025, Picerno: Basilicata terra di cultura
11/11/2025
|Il Matera Film Festival è la prova concreta di quanto la Basilicata stia crescendo come terra di cultura, creatività e impresa audiovisiva. Un festival che non solo celebra il cinema, ma ne costruisce il futuro nel nostro territorio».
Lo ha dichiarato il consigliere regionale Fernando Fortunato Picerno, commentando le iniziative in corso nellambito delledizione 2025 del Matera Film Festival, in programma dall8 al 16 novembre 2025 nella suggestiva cornice della Città dei Sassi.
Il consigliere ha inoltre ricordato che, nelle settimane precedenti, è stata presentata una proposta di legge regionale sulla regolamentazione e la promozione del settore cinematografico e delle attività audiovisive, da lui fortemente sostenuta.
Con questa proposta di legge ha dichiarato Picerno la Basilicata si doterà finalmente di uno strumento organico che riconosce il cinema e laudiovisivo come leve fondamentali di sviluppo economico, culturale e turistico. Si tratta di una riforma che mette al centro i professionisti lucani, le imprese creative e la formazione delle nuove generazioni.
Il Matera Film Festival ha aggiunto il consigliere rappresenta il contesto ideale per ribadire la centralità di questa visione. Matera, con la sua bellezza unica, continua a ispirare autori e registi da tutto il mondo. La Regione Basilicata sarà al loro fianco con politiche concrete, capaci di generare lavoro, cultura e visibilità per tutto il territorio.
Il Matera Film Festival è una sfida vinta dalla comunità lucana ha concluso Picerno : un esempio di come passione, competenza e visione possano trasformare unidea in un progetto culturale di respiro internazionale.
