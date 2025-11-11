-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

La Basilicata riferimento europeo nellaerospazio

11/11/2025

La Basilicata si conferma laboratorio nazionale dellinnovazione e punto di riferimento europeo nellaerospazio, con Matera crocevia strategico tra cultura e nuove tecnologie. È il messaggio lanciato oggi dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenuto in occasione della seconda giornata di lavori di VITE  Various Innovative Technological Experiences a Matera.

Il governatore lucano ha sottolineato il valore dellappuntamento che unisce ricerca, scuola, impresa e cultura, dimostrando come linnovazione tecnologica sia motore di crescita economica e moltiplicatore di conoscenza. Eventi come VITE rappresentano la direzione giusta: quella di una Basilicata che sperimenta, che dialoga, che si apre al futuro.

Bardi ha messo in evidenza il ruolo di leadership della Regione nel settore aerospaziale: Con il progetto ESA-NEREUS  ha detto  la Basilicata è diventata un riferimento tra le regioni europee che utilizzano i dati satellitari per lOsservazione della Terra. E in rampa di lancio, inoltre, un progetto pilota finalizzato a formare funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione nellutilizzo dei dati satellitari per supportare le decisioni amministrative, consentendo alla Regione di partecipare come capofila ai programmi dellAgenzia Spaziale Europea.

In parallelo, il presidente ha confermato limpegno con il ministero delle Imprese e del Made in Italy per attrarre nuove risorse nazionali, puntando ad alimentare i centri di ricerca sul territorio regionale e rinforzare il nostro tessuto produttivo. Questa visione è parte integrante del Piano Strategico Regionale in fase di ultimazione, incentrato su digitalizzazione, energia e conoscenza. La città di Matera, con la sua unione naturale tra storia e modernità, è stata definita un punto di forza della strategia regionale. Proprio qui, dove la storia e la modernità convivono, nasceranno nuove opportunità grazie alla ZES Cultura, una Zona Economica Speciale pensata per sostenere le imprese creative e culturali. Il titolo di Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 rafforzerà ulteriormente lattrattività della città dei Sassi. Il Presidente Bardi ha espresso apprezzamento anche per la volontà del Ministero di sostenere la realizzazione del Centro di Cinematografia e delle Arti Visive, un investimento che darà continuità alleredità di Matera 2019 e consoliderà la vocazione culturale e produttiva del territorio. La cultura genera valore economico, occupazione qualificata e soprattutto fiducia, che è il vero capitale di una comunità, ha sottolineato Bardi, richiamando anche i dati del Rapporto Federculture 2025 che conferma il nesso tra innovazione e cultura.
Il presidente ha concluso il suo intervento delineando la strategia della Basilicata: far convivere la cultura delle radici  che ha visto la Regione credere e investire per prima nel potenziale del turismo di ritorno  con quella dellinnovazione, sostenendo la creatività come motore di rigenerazione sociale ed economica. Lobiettivo è mettere in connessione i nostri centri di ricerca, le università, le imprese e le comunità locali, per fare della Basilicata una regione non solo che produce innovazione, ma che vive di innovazione, ha chiosato Bardi, menzionando come esempio il successo del primo master universitario in Europa sullOsservazione della Terra lanciato dallUnibas. Stiamo costruendo, giorno dopo giorno, una regione che guarda lontano, che crede nella scienza e nella cultura come strumenti di libertà e progresso, con fiducia nelle nostre risorse umane e territoriali.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
11/11/2025 - Piano Casa, prosegue la campagna di raccolta firme di Europa Verde Basilicata per la modifica della legge

Continua con crescente partecipazione la raccolta firme promossa da Alleanza Verdi e Sinistra  Europa Verde per chiedere alla Regione Basilicata che la legge sul Piano Casa venga applicata in modo coerente con i suoi principi originari, con lobiettivo di rendere le politi...-->continua
11/11/2025 - Adiconsum presenta osservazioni al ddl Concorrenza 2025: più tutela per consumatori e trasparenza

11 novembre 2025  Adiconsum ha presentato oggi le proprie osservazioni al Disegno di legge n. 2682 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 nel corso dellaudizione presso la X Commissione della Camera dei Deputati (Attività produttive, commercio ...-->continua
11/11/2025 - ''Differenze e Linguaggio di Genere'': parte il percorso formativo a Matera

Rete Donna del Comune di Matera, in collaborazione con il Centro Servizi al Volontariato di Basilicata, organizza il percorso formativo Differenze e Linguaggio di Genere: un approccio consapevole, uniniziativa dedicata alla promozione della parità di genere...-->continua
11/11/2025 - Matera Film Festival 2025, Picerno: Basilicata terra di cultura

Il Matera Film Festival è la prova concreta di quanto la Basilicata stia crescendo come terra di cultura, creatività e impresa audiovisiva. Un festival che non solo celebra il cinema, ma ne costruisce il futuro nel nostro territorio».

Lo ha dichiarat...-->continua
11/11/2025 - Basilicata. Con i Fondi di Coesione accelerata su bonifiche e Sin

La Regione Basilicata ottiene un risultato straordinario per la tutela ambientale: quasi 40 milioni di euro in finanziamenti, intercettati attraverso lAccordo per la coesione siglato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dellAmbiente e ...-->continua
11/11/2025 - Basilicata. latronico: Sostegno alle persone fragili

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato un nuovo provvedimento che introduce significative integrazioni alla Dgr n. 654 del 4 novembre 2024 in materia di interventi socioassistenziali e di sostegno alle persone fragili.
Il provvedimento introduce...-->continua
11/11/2025 - La Basilicata riferimento europeo nellaerospazio

La Basilicata si conferma laboratorio nazionale dellinnovazione e punto di riferimento europeo nellaerospazio, con Matera crocevia strategico tra cultura e nuove tecnologie. È il messaggio lanciato oggi dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo