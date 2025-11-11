La Basilicata si conferma laboratorio nazionale dellinnovazione e punto di riferimento europeo nellaerospazio, con Matera crocevia strategico tra cultura e nuove tecnologie. È il messaggio lanciato oggi dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenuto in occasione della seconda giornata di lavori di VITE  Various Innovative Technological Experiences a Matera.



Il governatore lucano ha sottolineato il valore dellappuntamento che unisce ricerca, scuola, impresa e cultura, dimostrando come linnovazione tecnologica sia motore di crescita economica e moltiplicatore di conoscenza. Eventi come VITE rappresentano la direzione giusta: quella di una Basilicata che sperimenta, che dialoga, che si apre al futuro.



Bardi ha messo in evidenza il ruolo di leadership della Regione nel settore aerospaziale: Con il progetto ESA-NEREUS  ha detto  la Basilicata è diventata un riferimento tra le regioni europee che utilizzano i dati satellitari per lOsservazione della Terra. E in rampa di lancio, inoltre, un progetto pilota finalizzato a formare funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione nellutilizzo dei dati satellitari per supportare le decisioni amministrative, consentendo alla Regione di partecipare come capofila ai programmi dellAgenzia Spaziale Europea.



In parallelo, il presidente ha confermato limpegno con il ministero delle Imprese e del Made in Italy per attrarre nuove risorse nazionali, puntando ad alimentare i centri di ricerca sul territorio regionale e rinforzare il nostro tessuto produttivo. Questa visione è parte integrante del Piano Strategico Regionale in fase di ultimazione, incentrato su digitalizzazione, energia e conoscenza. La città di Matera, con la sua unione naturale tra storia e modernità, è stata definita un punto di forza della strategia regionale. Proprio qui, dove la storia e la modernità convivono, nasceranno nuove opportunità grazie alla ZES Cultura, una Zona Economica Speciale pensata per sostenere le imprese creative e culturali. Il titolo di Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 rafforzerà ulteriormente lattrattività della città dei Sassi. Il Presidente Bardi ha espresso apprezzamento anche per la volontà del Ministero di sostenere la realizzazione del Centro di Cinematografia e delle Arti Visive, un investimento che darà continuità alleredità di Matera 2019 e consoliderà la vocazione culturale e produttiva del territorio. La cultura genera valore economico, occupazione qualificata e soprattutto fiducia, che è il vero capitale di una comunità, ha sottolineato Bardi, richiamando anche i dati del Rapporto Federculture 2025 che conferma il nesso tra innovazione e cultura.

Il presidente ha concluso il suo intervento delineando la strategia della Basilicata: far convivere la cultura delle radici  che ha visto la Regione credere e investire per prima nel potenziale del turismo di ritorno  con quella dellinnovazione, sostenendo la creatività come motore di rigenerazione sociale ed economica. Lobiettivo è mettere in connessione i nostri centri di ricerca, le università, le imprese e le comunità locali, per fare della Basilicata una regione non solo che produce innovazione, ma che vive di innovazione, ha chiosato Bardi, menzionando come esempio il successo del primo master universitario in Europa sullOsservazione della Terra lanciato dallUnibas. Stiamo costruendo, giorno dopo giorno, una regione che guarda lontano, che crede nella scienza e nella cultura come strumenti di libertà e progresso, con fiducia nelle nostre risorse umane e territoriali.