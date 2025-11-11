La Giunta regionale della Basilicata ha approvato un nuovo provvedimento che introduce significative integrazioni alla Dgr n. 654 del 4 novembre 2024 in materia di interventi socioassistenziali e di sostegno alle persone fragili.

Il provvedimento introduce uno schema-tipo di avviso pubblico, che sarà messo a disposizione di tutti gli Ambiti Socio-Territoriali. Tale modello mira a promuovere una gestione uniforme delle procedure di pubblicazione e assegnazione dei contributi, nel pieno rispetto dellautonomia programmatoria e gestionale degli Ambiti nella selezione dei beneficiari e nella definizione degli interventi previsti dalla programmazione regionale e nazionale.

Abbiamo voluto intervenire  spiega lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico  per rendere omogeneo il quadro degli avvisi pubblici emanati dagli Ambiti Socio-Territoriali. Lobiettivo è garantire equità, trasparenza e uniformità nellaccesso ai servizi e ai contributi destinati alle persone più fragili.

Un secondo e importante intervento riguarda ladeguamento dei contributi economici destinati alle persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

In seguito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dallAssociazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla), lAssessorato ha avviato un confronto costruttivo sulla riduzione dei contributi stabiliti dalla Dgr n. 654/2024 rispetto alla precedente misura del 2013.

Abbiamo ascoltato le famiglie e le associazioni  sottolinea lassessore Latronico  e abbiamo scelto di integrare la misura per offrire un sostegno più adeguato e proporzionato alla gravità della malattia. È un segno concreto di attenzione verso chi affronta ogni giorno una condizione di grande difficoltà e necessita di un aiuto reale. Con questa decisione, la Regione Basilicata conferma il proprio impegno nel rafforzare la rete dei servizi sociali e sociosanitari, ponendo al centro la persona e i suoi bisogni reali. Il nostro obiettivo  conclude lassessore Latronico  è costruire un sistema di welfare sempre più equo, solidale e vicino ai territori. Nessuno deve sentirsi solo di fronte alla fragilità o alla malattia.