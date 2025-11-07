È stato sottoscritto un importante protocollo dintesa tra la Consigliera di Parità della Provincia, Simona Bonito, e lAssociazione LUltima Luna, rappresentata dal presidente Bruno Laurita. Laccordo nasce con lobiettivo di promuovere azioni condivise a tutela... -->continua

Il Consiglio Comunale di Matera è convocato in seduta aperta e monotematica per il giorno 10 novembre alle ore 17, nella Sala Consiliare Pasolini di via Sallustio, per discutere di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Lincontro... -->continua

La Lega Basilicata per Salvini Premier accoglie con grande soddisfazione ladesione al partito del consigliere comunale di Montalbano Jonico, Marcello Maffia, insieme a un gruppo di donne e uomini che hanno scelto di condividere il percorso politico della Lega... -->continua