Idrogeno rinnovabile nelle aree industriali dismesse

6/11/2025

Aperti i termini per la presentazione dei progetti relativi allAvviso pubblico dellassessorato allAmbiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata per la realizzazione di impianti di produzione di Idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse. La misura è finanziata nellambito dei progetti Bandiera del MASE. I soggetti proponenti potranno presentare domanda di partecipazione a partire dalle ore 08:00 di domani 7 novembre 2025 e fino alle ore 23:59 del 6 gennaio 2026. Lassessore allAmbiente e alla Transizione Energetica, della Regione Basilicata, Laura Mongiello, sottolinea la rilevanza strategica delliniziativa, che conferma il ruolo della Basilicata nella transizione energetica nazionale: La Regione, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, è tra le cinque aree selezionate per lattuazione di progetti bandiera in ambito di produzione di idrogeno verde, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di decarbonizzazione. Questi 10 milioni di euro rappresentano un investimento concreto e visionario per il futuro della nostra regione. Il nostro obiettivo è duplice: da un lato, rigenerare le aree industriali dismesse, restituendo loro una nuova vita come centri di innovazione energetica; dallaltro, promuovere lintegrazione dellidrogeno verde come pilastro della nostra economia, conclude lassessore Mongiello.
Le proposte di candidatura dovranno essere finalizzate alla realizzazione di progetti per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, in coerenza con gli indirizzi regionali e nazionali.
Per ulteriori dettagli sul bando, le modalità di partecipazione e per consultare la documentazione completa, si invita a visitare il sito web ufficiale della Regione Basilicata: https://portalebandi.regione.basilicata.it.



