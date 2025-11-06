Sabato 8 novembre 2025, alle ore 17.00, presso Palazzo Marangoni a Lauria, si terrà la presentazione del libro Il giovane Enrico, scritto da Tonino Scala e Andrea De Simone.



Liniziativa è promossa dal Partito Democratico di Lauria e da Europa Verde Alleanza Verdi Sinistra di Lauria e nasce dal desiderio di riportare al centro del dibattito pubblico la figura e il pensiero di Enrico Berlinguer, esempio altissimo di etica politica, sobrietà e impegno civile.



All'iniziativa interverranno Aurora Di Sipio, segretaria del Partito Democratico di Lauria e Giuseppe Petrocelli, responsabile comunicazione Europa Verde-AVS Basilicata.



A dialogare con gli autori sarà Agnese Belardi, presidente del Salotto Letterario Donata Doni.



Lincontro sarà unoccasione per riflettere su come i valori di giustizia sociale, partecipazione e trasparenza che Berlinguer incarnava possano ancora orientare la politica di oggi e costruire una nuova speranza per i territori del Mezzogiorno.



