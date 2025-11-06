-->
|
La voce della Politica
|Sabato 8 novembre a Lauria iniziativa Pd e Avs per riscoprire lattualità di Berlinguer
6/11/2025
|Sabato 8 novembre 2025, alle ore 17.00, presso Palazzo Marangoni a Lauria, si terrà la presentazione del libro Il giovane Enrico, scritto da Tonino Scala e Andrea De Simone.
Liniziativa è promossa dal Partito Democratico di Lauria e da Europa Verde Alleanza Verdi Sinistra di Lauria e nasce dal desiderio di riportare al centro del dibattito pubblico la figura e il pensiero di Enrico Berlinguer, esempio altissimo di etica politica, sobrietà e impegno civile.
All'iniziativa interverranno Aurora Di Sipio, segretaria del Partito Democratico di Lauria e Giuseppe Petrocelli, responsabile comunicazione Europa Verde-AVS Basilicata.
A dialogare con gli autori sarà Agnese Belardi, presidente del Salotto Letterario Donata Doni.
Lincontro sarà unoccasione per riflettere su come i valori di giustizia sociale, partecipazione e trasparenza che Berlinguer incarnava possano ancora orientare la politica di oggi e costruire una nuova speranza per i territori del Mezzogiorno.
|
archivio
|La Voce della Politica
|6/11/2025 - Provincia di Potenza e CONI Basilicata uniti per lo sport
La Provincia di Potenza e il CONI Basilicata hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a promuovere l'attività fisica quale elemento fondante di un corretto stile di vita e a veicolare i valori sociali ed educativi dello sport.
L'accordo, firmato dal Pre...-->continua
|
|
|6/11/2025 - Sindaco di Policoro su riconoscimento Igp alla fragola
Non è la fine di un percorso ma la continuazione di una grande storia, quella relativa al comparto agricolo, e della fragola nello specifico del Metapontino, che da sempre tira leconomia della Basilicata e che oggi rappresenta uno dei migliori sistemi agroal...-->continua
|
|
|6/11/2025 - Basilicata. Destagionalizzazione del turismo costiero
La Basilicata compie un passo decisivo verso una nuova idea di turismo sostenibile e continuo. Unordinanza della Direzione regionale alle Infrastrutture, già firmata dal dg Altomonte, potrà consentire ai titolari di concessioni demaniali di mantenere aperte l...-->continua
|
|
|6/11/2025 - Cinematografia e attività audiovisive, Picerno presenta Pdl
Nella giornata odierna, in IV Commissione consiliare, ho presentato la proposta di legge per la regolamentazione e la promozione del settore cinematografico e delle attività audiovisive in Basilicata. Alla discussione hanno preso parte rappresentanti e operat...-->continua
|
|
|6/11/2025 - Firmato il CCNL 2022-24, Uil Scuola: ''Un passo concreto per valorizzare il personale della scuola''
Con la sottoscrizione del Contratto Istruzione e Ricerca 2022-2024 dichiara Giuseppe DAprile, segretario generale della UIL Scuola RUA si chiude una fase complessa e si dà una risposta concreta al personale del comparto Istruzione e Ricerca. Da tempo chie...-->continua
|
|
|6/11/2025 - Sabato 8 novembre a Lauria iniziativa Pd e Avs per riscoprire lattualità di Berlinguer
Sabato 8 novembre 2025, alle ore 17.00, presso Palazzo Marangoni a Lauria, si terrà la presentazione del libro Il giovane Enrico, scritto da Tonino Scala e Andrea De Simone.
Liniziativa è promossa dal Partito Democratico di Lauria e da Europa Verd...-->continua
|
|
|6/11/2025 - Contratto Istruzione e Ricerca 2022-2025, FLC CGIL: non firmiamo
Per la FLC CGIL non sussistono le condizioni per la sottoscrizione dellipotesi di CCNL Istruzione e Ricerca 2022-24. Gli incrementi stipendiali previsti e, per oltre il 60% già erogati in busta paga sotto forma di indennità di vacanza contrattuale, coprono n...-->continua
|
|