La voce della Politica
Firmato il CCNL 2022-24, Uil Scuola: ''Un passo concreto per valorizzare il personale della scuola''
6/11/2025
|Con la sottoscrizione del Contratto Istruzione e Ricerca 2022-2024 dichiara Giuseppe DAprile, segretario generale della UIL Scuola RUA si chiude una fase complessa e si dà una risposta concreta al personale del comparto Istruzione e Ricerca. Da tempo chiedevamo di accelerare la chiusura del contratto per aprire subito la trattativa sul triennio 25/27 per anticipare le risorse già disponibili per il prossimo rinnovo: una nostra rivendicazione che si è concretizzata attraverso la dichiarazione congiunta firmata in sede ARAN.
Non è affatto un risultato scontato, ma la tenacia consapevole della Uil Scuola Rua ha riportato finalmente al centro del tavolo della Contrattazione i temi degli adeguamenti degli stipendi rispetto allincalzante ascesa dellinflazione, in un periodo molto incerto quanto delicato dal punto di vista economico.
Con orgoglio per la rappresentanza di tutto il Personale Scolastico, la Uil Scuola Rua riesce ad inserire una dichiarazione congiunta allinterno dellIntesa appena firmata in cui si stabilisce che le relazioni sindacali inerenti agli articoli riguardanti linformazione ed il confronto potranno essere rimodulati nellaccordo quadro, tenuto conto dei contenziosi tuttora in essere.
Le risorse stanziate e disponibili constano in:
circa 2000 Euro per i Docenti e 1456 Euro per il Personale Ata derivante dalle somme degli arretrati del contratto 2022-24;
circa 585 Euro per i Docenti e 455 Euro per il Personale Ata riguardante lanno 2025;
a partire dal 1° Gennaio 2026 sono previsti incrementi tabellari medi mensili nella misura di circa 245 Euro per i Docenti e 179 Euro per il Personale Ata, che saranno elevati rispettivamente 293 e 214 Euro dal 1° Gennaio 2027.
Un risultato straordinario frutto di ascolto dei Lavoratori e delle relazioni sindacali al tavoli della Contrattazione, ribadisce il Segretario Generale Basilicata Luigi Veltri, dove accanto alla rimodulazione delle relazioni sindacali, si pone lallineamento dei rinnovi contrattuali.
In aggiunta alle somme previste per il rinnovo contrattuale ci sarà la liquidazione, una tantum provenienti dai 240 milioni di Euro, messi a disposizione del Ministero per la valorizzazione del Personale Scolastico.
Le risorse previste per il FMOF, pari a 93,7 milioni di euro per il personale docente e 19,1 milioni di euro per il personale ATA, andranno direttamente in busta paga incrementando rispettivamente RPD e CIA.
Parallelamente, la nostra azione sindacale prosegue nei confronti del Governo per reperire ulteriori risorse finanziarie, anche nellambito della Legge di bilancio 2026, da destinare alla retribuzione tabellare del personale dellistruzione e della ricerca, conclude il Segretario.
|
