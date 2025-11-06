Nella giornata odierna, in IV Commissione consiliare, ho presentato la proposta di legge per la regolamentazione e la promozione del settore cinematografico e delle attività audiovisive in Basilicata. Alla discussione hanno preso parte rappresentanti e operatori del settore, espressione del vivace panorama culturale e produttivo lucano, i quali hanno condiviso la necessità di dotare la Regione di un quadro normativo organico, moderno e funzionale alla crescita del comparto. Lo dichiara il Consigliere regionale di FI, fernando Fortunato Picerno, che aggiunge:



La proposta di legge mira a valorizzare e sostenere la produzione cinematografica e audiovisiva, favorendo la formazione professionale, lattrazione di investimenti e la promozione del territorio lucano come set naturale per produzioni nazionali e internazionali.



Particolare attenzione  prosegue Picerno - è stata riservata al rafforzamento del ruolo della Lucana Film Commission, che con questa legge potrà disporre di strumenti più efficaci per la programmazione, il sostegno alle produzioni e la promozione delle opere realizzate in Basilicata. Il cinema e laudiovisivo rappresentano un motore culturale ed economico straordinario per la Basilicata.



Con questo strumento legislativo  conclude Picerno  intendiamo mettere ordine, dare stabilità e prospettiva a un settore che negli ultimi anni ha contribuito in modo significativo alla promozione della nostra Regione in Italia e allestero. Rafforzare la Film Commission significa investire nel talento, nelle professionalità e nella capacità della Basilicata di attrarre nuove opportunità di sviluppo.