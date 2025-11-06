Non è la fine di un percorso ma la continuazione di una grande storia, quella relativa al comparto agricolo, e della fragola nello specifico del Metapontino, che da sempre tira leconomia della Basilicata e che oggi rappresenta uno dei migliori sistemi agroalimentari della catena produttiva italiana. Così in una nota integrale diffusa alla stampa, il Sindaco di Policoro, Enrico Bianco a margine del riconoscimento europeo IGP Fragola di Basilicata, avvenuto ieri mattina.







Non cè valore più giusto ed importante di quello da attribuire agli imprenditori del nostro territorio - continua Bianco - uomini e donne che hanno dato la vita affinché Policoro o Scanzano per esempio, potessero crescere e affermarsi in tutta Europa grazie alle proprie primizie. Gente laboriosa, che conosce il valore dei sacrifici e che oggi vede arrivare a conclusione un percorso lungo che prema la produzione, la trasformazione e la riconoscibilità della fragola nella sua terra dorigine, il Metapontino e la Basilicata.







L'IGP infatti è una Certificazione di qualità, un marchio che identifica quel prodotto alla sua origine geografica: In una giornata come questa in cui dovremmo solamente festeggiare per il raggiungimento dellobiettivo non nascondo però lamarezza - conclude il primo cittadino policorese - il nostro territorio, senza un Piano Paesaggistico che lo possa difendere, è quotidianamente minacciato da decisioni che hanno poco a che vedere con la tutela della biodiversità. Sono sempre di più infatti le autorizzazioni che vengono concesse ad iniziative per la produzione di energie da fonti rinnovabili, come quella del Biogas, a cui viene dato il via abbastanza celermente. Questi, in aggiunta alla possibile indicazione del deposito unico delle scorie nucleari, mettono seriamente a rischio il futuro dellintera catena agroalimentare del Metapontino che, proprio oggi, dovremmo solamente festeggiare ed elogiare.







