6/11/2025
|La Provincia di Potenza e il CONI Basilicata hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a promuovere l'attività fisica quale elemento fondante di un corretto stile di vita e a veicolare i valori sociali ed educativi dello sport.
L'accordo, firmato dal Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, e dal vertice del CONI Basilicata, Giovanni Salvia, prevede una serie di azioni congiunte per favorire l'educazione ai valori dello sport attraverso iniziative culturali e formative; alimentare la conoscenza dei protagonisti lucani della storia sportiva e sostenere le associazioni locali.
"Lo sport è una vera e propria scuola di vita; uno strumento di inclusione sociale e un veicolo per trasmettere valori come il rispetto delle regole, la disciplina, il lavoro di squadra e la lealtà - ha sottolineato il Presidente Giordano - Attraverso questa collaborazione con il CONI Basilicata, vogliamo continuare a portare avanti un percorso che stiamo già ponendo in essere attraverso gli interventi che riguardano le palestre annesse agli istituti superiori. L'obiettivo è dotare le scuole di strutture adeguate e sicure in cui i giovani possano svolgere attività fisica. Grazie a questa intesa, limpegno dellEnte si estenderà ulteriormente per offrire sempre più spazi e occasioni utili a rimarcare il ruolo universale dello sport come strumento di coesione e inclusione.
