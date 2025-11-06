Per la FLC CGIL non sussistono le condizioni per la sottoscrizione dellipotesi di CCNL Istruzione e Ricerca 2022-24. Gli incrementi stipendiali previsti e, per oltre il 60% già erogati in busta paga sotto forma di indennità di vacanza contrattuale, coprono neanche un terzo dellinflazione del triennio di riferimento e sanciscono la riduzione programmata dei salari del Comparto. È quanto si legge in una nota della Federazione Lavoratori della Conoscenza rilasciata a margine dellincontro di trattativa di oggi allARAN.



Avvieremo immediatamente i passaggi statutari per le valutazioni e le iniziative da assumere e consulteremo le nostre RSU e tutte le lavoratrici e i lavoratori sui contenuti del contratto. Nel frattempo, - continua la nota- proseguiremo nella richiesta di stanziamento di risorse aggiuntive nella legge di Bilancio 2026 ancora in discussione, mettendo in campo tutte le iniziative di mobilitazione necessarie.



"È necessario fermare la deriva di una politica che sottrae risorse alla Scuola, allUniversità, alla Ricerca e allAlta Formazione Artistica e Musicale e impoverisce chi vi lavora. Lotteremo in maniera ferma e costante per la salvaguardia dei salari e della dignità del lavoro prestato nellambito dei settori della conoscenza.