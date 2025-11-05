-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Conferiti 90 incarichi di funzione. Il Dg Spera (Aor San Carlo): ''Rafforziamo la governance aziendale''

5/11/2025

LAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ha proceduto al conferimento di 90 incarichi di funzione organizzativa e professionale in favore del personale del comparto operante in tutti e cinque gli ospedali dellAor, in attuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021. Si tratta di un provvedimento di grande rilievo per lAzienda, poiché la selezione e il conferimento di tali incarichi mancavano dal 2012. La procedura, condotta secondo criteri di trasparenza e riconoscimento delle competenze professionali, segna un momento nevralgico nella riorganizzazione e nel potenziamento delle strutture operative, sia sanitarie che tecnico-amministrative, consentendo oggi di valorizzare il merito e di potenziare il sistema organizzativo complessivo, a beneficio dellAor, del servizio sanitario pubblico e della comunità. Con la definizione aziendale di contenuti ed obiettivi degli incarichi di funzione, a seguito dei verbali delle commissioni di selezione e delle graduatorie finali relative alle singole posizioni, lAzienda ha potuto procedere allindividuazione dei professionisti destinatari e alla sottoscrizione dei relativi contratti, con struttura di assegnazione, profilo, fascia e valore economico annuo.

Lattribuzione dei nuovi incarichi rappresenta un atto concreto di valorizzazione del personale e di rafforzamento della governance aziendale, ha dichiarato il direttore generale dellAor San Carlo, Giuseppe Spera. Dopo ben più di dieci anni, ha continuato il Dg, attuiamo un processo fondamentale per il riconoscimento delle competenze, per la responsabilizzazione e il coinvolgimento dei professionisti e per il miglioramento della qualità del lavoro e delle prestazioni erogate ai cittadini. Dopo lapprovazione dellAtto aziendale e accanto alle procedure per lassegnazione di incarichi organizzativi e professionali ai dirigenti medici, lattribuzione degli incarichi di funzione al personale di comparto costituisce un ulteriore importante segnale di crescita e di consolidamento dellorganizzazione aziendale, in linea con gli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità che guidano da sempre lazione di questa direzione.

Il conferimento di questi incarichi  ha dichiarato lassessore alla Salute, Politiche della persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico  rappresenta un momento significativo per lintero sistema sanitario regionale. È un atto che riconosce il valore e limpegno quotidiano di tanti professionisti che operano con dedizione nelle strutture lucane, contribuendo in modo determinante alla qualità e allumanizzazione delle cure. La valorizzazione delle competenze e la trasparenza delle procedure sono principi cardine della nostra azione di governo. Questo percorso avviato dallAor San Carlo si inserisce perfettamente nella strategia regionale di rafforzamento delle aziende sanitarie e di miglioramento complessivo dellofferta di salute in Basilicata.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
5/11/2025 - PD. Manca: ''Con i Comuni Democratici e Progressisti costruiamo insieme la nuova agenda della Basilicata''

Dopo le assemblee plenarie provinciali di Potenza e Matera, il Partito Democratico di Basilicata chiude il ciclo di incontri con lAssemblea Regionale degli Amministratori e delle Amministratrici Democratiche e Progressiste, in programma giovedì 6 novembre alle ore 15 presso...-->continua
5/11/2025 - Stabilizzazioni nella sanità lucana: la UIL FPL sollecita la circolare e lapplicazione della nuova legge regionale

La UIL FPL ha inviato una nota di sollecito allAssessore alla Sanità e al Direttore Domenico Tripaldi affinché venga emanata al più presto la circolare con le linee di indirizzo per le stabilizzazioni nelle aziende sanitarie.

Nella stessa comunicazi...-->continua
5/11/2025 - Basilicata. Smart Paper. Centrosinistra: uniamo le forze

Prima dellincontro dellundici novembre chiediamo al Presidente Bardi e allAssessore Cupparo di definire una strategia comune, anche coinvolgendo i sindaci.

È necessario mantenere il fronte compatto e unito a difesa del nostro territorio.
Non sf...-->continua
5/11/2025 - Conferiti 90 incarichi di funzione. Il Dg Spera (Aor San Carlo): ''Rafforziamo la governance aziendale''

LAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ha proceduto al conferimento di 90 incarichi di funzione organizzativa e professionale in favore del personale del comparto operante in tutti e cinque gli ospedali dellAor, in attuazione del Contratto colle...-->continua
4/11/2025 - Lagonegro nel Futuro: 'atti eversivi contro lAmministrazione Falabella'

Dagli avversari atti eversivi per eliminare l'Amministrazione Falabella: ora basta, questa non è democrazia!
Quello chiesto allOn.le Gasparri è solo lultimo di una serie infinita di atti violentissimi mirati a stravolgere lesito del voto popolare delle...-->continua
3/11/2025 - ''Barresi decaduto per effetto di una sentenza del Tar''

In riferimento alla vicenda Barresi e al servizio mandato in onda oggi al Tgr Basilicata delle 14 si precisa quanto segue.

Lex Dg Barresi non è stato defenestrato dalla Giunta regionale. Lesecutivo ha semplicemente applicato una sentenza del Tribu...-->continua
3/11/2025 - Morte dottor Rocco Orofino, i messaggi di cordoglio

Scomparsa Rocco Orofino, il cordoglio di Lacorazza

Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, esprime cordoglio per la scomparsa del dottor Rocco Orofino

Con la morte di Rocco Orofino la Basilicata perde u...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo