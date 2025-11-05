LAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ha proceduto al conferimento di 90 incarichi di funzione organizzativa e professionale in favore del personale del comparto operante in tutti e cinque gli ospedali dellAor, in attuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021. Si tratta di un provvedimento di grande rilievo per lAzienda, poiché la selezione e il conferimento di tali incarichi mancavano dal 2012. La procedura, condotta secondo criteri di trasparenza e riconoscimento delle competenze professionali, segna un momento nevralgico nella riorganizzazione e nel potenziamento delle strutture operative, sia sanitarie che tecnico-amministrative, consentendo oggi di valorizzare il merito e di potenziare il sistema organizzativo complessivo, a beneficio dellAor, del servizio sanitario pubblico e della comunità. Con la definizione aziendale di contenuti ed obiettivi degli incarichi di funzione, a seguito dei verbali delle commissioni di selezione e delle graduatorie finali relative alle singole posizioni, lAzienda ha potuto procedere allindividuazione dei professionisti destinatari e alla sottoscrizione dei relativi contratti, con struttura di assegnazione, profilo, fascia e valore economico annuo.



Lattribuzione dei nuovi incarichi rappresenta un atto concreto di valorizzazione del personale e di rafforzamento della governance aziendale, ha dichiarato il direttore generale dellAor San Carlo, Giuseppe Spera. Dopo ben più di dieci anni, ha continuato il Dg, attuiamo un processo fondamentale per il riconoscimento delle competenze, per la responsabilizzazione e il coinvolgimento dei professionisti e per il miglioramento della qualità del lavoro e delle prestazioni erogate ai cittadini. Dopo lapprovazione dellAtto aziendale e accanto alle procedure per lassegnazione di incarichi organizzativi e professionali ai dirigenti medici, lattribuzione degli incarichi di funzione al personale di comparto costituisce un ulteriore importante segnale di crescita e di consolidamento dellorganizzazione aziendale, in linea con gli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità che guidano da sempre lazione di questa direzione.



Il conferimento di questi incarichi  ha dichiarato lassessore alla Salute, Politiche della persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico  rappresenta un momento significativo per lintero sistema sanitario regionale. È un atto che riconosce il valore e limpegno quotidiano di tanti professionisti che operano con dedizione nelle strutture lucane, contribuendo in modo determinante alla qualità e allumanizzazione delle cure. La valorizzazione delle competenze e la trasparenza delle procedure sono principi cardine della nostra azione di governo. Questo percorso avviato dallAor San Carlo si inserisce perfettamente nella strategia regionale di rafforzamento delle aziende sanitarie e di miglioramento complessivo dellofferta di salute in Basilicata.