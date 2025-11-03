-->
|In arrivo tre nuovi hub di scambio intermodale. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato una delibera per lavvio della procedura negoziale per la cantierizzazione di tre nuovi punti di snodo in cui si passerà dal trasporto su ferro a quello su gomma oppure si cambierà mezzo su gomma.
Con un investimento complessivo di 5,7 milioni di euro delle risorse Fesr-Fse+ Basilicata 2021-2027 (Priorità 5 Basilicata connessa) sono previsti interventi a Castel Lagopesole (Avigliano), Metaponto (Bernalda) e Sicignano degli Alburni per rafforzare la rete di collegamenti ferroviari e su gomma, migliorando laccessibilità ai principali nodi della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e lintegrazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale.
Questa delibera spiega il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe serve a dare concretezza alla pianificazione prevista dal Piano Regionale dei Trasporti, con la creazione di nodi strategici per una mobilità sempre più integrata, sostenibile e a misura di cittadino. Lobiettivo è rendere più scorrevoli e confortevoli gli spostamenti interni e verso i grandi snodi nazionali, riducendo luso del mezzo privato e migliorando la qualità del servizio pubblico.
I nuovi hub discendono direttamente dalla programmazione regionale in materia di trasporti. Nel dettaglio, a Metaponto (Bernalda) è previsto un hub nellarea antistante la stazione ferroviaria, punto di raccordo strategico della rete regionale e origine dei collegamenti lucani del Frecciarossa. Il progetto sarà sviluppato con Rete Ferroviaria Italiana e lamministrazione comunale.
A Sicignano degli Alburni sarà realizzato un nodo di interscambio gomma-gomma per i collegamenti extraurbani diretti, per fare alcuni esempi, verso Salerno, Napoli o laeroporto di Capodichino. Lintervento, pur ricadendo in territorio campano, sarà al servizio dellutenza lucana e sarà attuato in collaborazione con Anas e Regione Campania, attraverso la stipula di un apposito protocollo dintesa.
A Castel Lagopesole (Avigliano) si tratterà di un secondo lotto a completamento di lavori già in corso. Sarà reso più agevole il collegamento con la stazione ferroviaria, con le strade principali e con la mobilità secondaria, anche con la possibilità dellinterscambio con autobus di diversa dimensione e capacità per poter raggiungere i centri interni.
La delibera prevede ora una fase di concertazione con gli enti attuatori: Anas, Rfi e i Comuni interessati. Seguirà la presentazione delle schede operative degli interventi e lammissione definitiva a finanziamento. Le opere rispettano i principi ambientali e di sostenibilità fissati dallUnione Europea e rientrano nel quadro degli obiettivi di coesione e sviluppo del territorio lucano.
Stiamo costruendo una rete di interscambio moderna e funzionale, che collega la Basilicata alle grandi direttrici nazionali e europee aggiunge lassessore Pepe . Questi investimenti rappresentano un tassello decisivo per la mobilità del futuro: più connessa, più efficiente e più sostenibile.
archivio
