-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Basilicata. Trasporti, tre nuove aree di interscambio

3/11/2025

In arrivo tre nuovi hub di scambio intermodale. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato una delibera per lavvio della procedura negoziale per la cantierizzazione di tre nuovi punti di snodo in cui si passerà dal trasporto su ferro a quello su gomma oppure si cambierà mezzo su gomma.
Con un investimento complessivo di 5,7 milioni di euro delle risorse Fesr-Fse+ Basilicata 2021-2027 (Priorità 5 Basilicata connessa) sono previsti interventi a Castel Lagopesole (Avigliano), Metaponto (Bernalda) e Sicignano degli Alburni per rafforzare la rete di collegamenti ferroviari e su gomma, migliorando laccessibilità ai principali nodi della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e lintegrazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale.
Questa delibera  spiega il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe  serve a dare concretezza alla pianificazione prevista dal Piano Regionale dei Trasporti, con la creazione di nodi strategici per una mobilità sempre più integrata, sostenibile e a misura di cittadino. Lobiettivo è rendere più scorrevoli e confortevoli gli spostamenti interni e verso i grandi snodi nazionali, riducendo luso del mezzo privato e migliorando la qualità del servizio pubblico.
I nuovi hub discendono direttamente dalla programmazione regionale in materia di trasporti. Nel dettaglio, a Metaponto (Bernalda) è previsto un hub nellarea antistante la stazione ferroviaria, punto di raccordo strategico della rete regionale e origine dei collegamenti lucani del Frecciarossa. Il progetto sarà sviluppato con Rete Ferroviaria Italiana e lamministrazione comunale.
A Sicignano degli Alburni sarà realizzato un nodo di interscambio gomma-gomma per i collegamenti extraurbani diretti, per fare alcuni esempi, verso Salerno, Napoli o laeroporto di Capodichino. Lintervento, pur ricadendo in territorio campano, sarà al servizio dellutenza lucana e sarà attuato in collaborazione con Anas e Regione Campania, attraverso la stipula di un apposito protocollo dintesa.
A Castel Lagopesole (Avigliano) si tratterà di un secondo lotto a completamento di lavori già in corso. Sarà reso più agevole il collegamento con la stazione ferroviaria, con le strade principali e con la mobilità secondaria, anche con la possibilità dellinterscambio con autobus di diversa dimensione e capacità per poter raggiungere i centri interni.
La delibera prevede ora una fase di concertazione con gli enti attuatori: Anas, Rfi e i Comuni interessati. Seguirà la presentazione delle schede operative degli interventi e lammissione definitiva a finanziamento. Le opere rispettano i principi ambientali e di sostenibilità fissati dallUnione Europea e rientrano nel quadro degli obiettivi di coesione e sviluppo del territorio lucano.
Stiamo costruendo una rete di interscambio moderna e funzionale, che collega la Basilicata alle grandi direttrici nazionali e europee  aggiunge lassessore Pepe . Questi investimenti rappresentano un tassello decisivo per la mobilità del futuro: più connessa, più efficiente e più sostenibile.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
3/11/2025 - ''Barresi decaduto per effetto di una sentenza del Tar''

In riferimento alla vicenda Barresi e al servizio mandato in onda oggi al Tgr Basilicata delle 14 si precisa quanto segue.

Lex Dg Barresi non è stato defenestrato dalla Giunta regionale. Lesecutivo ha semplicemente applicato una sentenza del Tribunale Amministra...-->continua
3/11/2025 - Morte dottor Rocco Orofino, i messaggi di cordoglio

--Latronico: cordoglio per la scomparsa di Orofino---

L'assessore regionale alla Sanità ricorda la grande levatura professionale e la sconfinata umanità di Rocco Orofino, pediatra lucano molto apprezzato. "E' stato un professionista che ha saputo vede...-->continua
3/11/2025 - Basilicata. Latronico incontra i rappresentanti di Aisla

Questa mattina, presso lassessorato alla Salute e alle Politiche per la Persona, lassessore regionale Cosimo Latronico ha incontrato i rappresentanti regionali e nazionali di AISLA  Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Allincontro erano pre...-->continua
3/11/2025 - Basilicata. Lassessore Mongiello al Salone di Lugano

La Basilicata si è affermata come modello di destinazione sostenibile al Sihe (Swiss international holiday exhibition) di Lugano in Svizzera, uno dei principali appuntamenti fieristici del turismo europeo. Sotto il programma di brand identity Ambiente Basilic...-->continua
3/11/2025 - Basilicata. Trasporti, tre nuove aree di interscambio

In arrivo tre nuovi hub di scambio intermodale. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato una delibera per lavvio della procedura negoziale per la cantierizzazione di tre nuovi punti di snodo in cui si passerà dal trasporto su ferro a quello su gomma ...-->continua
3/11/2025 - M5S. Con le lavoratrici e i lavoratori della Tiberina: servono certezze per Stellantis e tutto lindotto lucano

Questa mattina ho partecipato con convinzione e ammirazione allassemblea voluta dalle lavoratrici e dai lavoratori della Tiberina insieme alle organizzazioni sindacali: che bello vedere e supportare gli operai che si riappropriano del loro spazio, la fabbrica...-->continua
3/11/2025 - Michele Casino: ''Bennardi si informi prima di lanciare fango sulla sanità materana''

In merito allinfelice uscita dellex sindaco di Matera, Domenico Bennardi, tesa esclusivamente a gettare fango sulla sanità lucana e materana, interviene il consigliere regionale Michele Casino.
Bennardi non sa di cosa parla -afferma Casino- quando ci...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo