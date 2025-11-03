In arrivo tre nuovi hub di scambio intermodale. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato una delibera per lavvio della procedura negoziale per la cantierizzazione di tre nuovi punti di snodo in cui si passerà dal trasporto su ferro a quello su gomma oppure si cambierà mezzo su gomma.

Con un investimento complessivo di 5,7 milioni di euro delle risorse Fesr-Fse+ Basilicata 2021-2027 (Priorità 5 Basilicata connessa) sono previsti interventi a Castel Lagopesole (Avigliano), Metaponto (Bernalda) e Sicignano degli Alburni per rafforzare la rete di collegamenti ferroviari e su gomma, migliorando laccessibilità ai principali nodi della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e lintegrazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale.

Questa delibera  spiega il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe  serve a dare concretezza alla pianificazione prevista dal Piano Regionale dei Trasporti, con la creazione di nodi strategici per una mobilità sempre più integrata, sostenibile e a misura di cittadino. Lobiettivo è rendere più scorrevoli e confortevoli gli spostamenti interni e verso i grandi snodi nazionali, riducendo luso del mezzo privato e migliorando la qualità del servizio pubblico.

I nuovi hub discendono direttamente dalla programmazione regionale in materia di trasporti. Nel dettaglio, a Metaponto (Bernalda) è previsto un hub nellarea antistante la stazione ferroviaria, punto di raccordo strategico della rete regionale e origine dei collegamenti lucani del Frecciarossa. Il progetto sarà sviluppato con Rete Ferroviaria Italiana e lamministrazione comunale.

A Sicignano degli Alburni sarà realizzato un nodo di interscambio gomma-gomma per i collegamenti extraurbani diretti, per fare alcuni esempi, verso Salerno, Napoli o laeroporto di Capodichino. Lintervento, pur ricadendo in territorio campano, sarà al servizio dellutenza lucana e sarà attuato in collaborazione con Anas e Regione Campania, attraverso la stipula di un apposito protocollo dintesa.

A Castel Lagopesole (Avigliano) si tratterà di un secondo lotto a completamento di lavori già in corso. Sarà reso più agevole il collegamento con la stazione ferroviaria, con le strade principali e con la mobilità secondaria, anche con la possibilità dellinterscambio con autobus di diversa dimensione e capacità per poter raggiungere i centri interni.

La delibera prevede ora una fase di concertazione con gli enti attuatori: Anas, Rfi e i Comuni interessati. Seguirà la presentazione delle schede operative degli interventi e lammissione definitiva a finanziamento. Le opere rispettano i principi ambientali e di sostenibilità fissati dallUnione Europea e rientrano nel quadro degli obiettivi di coesione e sviluppo del territorio lucano.

Stiamo costruendo una rete di interscambio moderna e funzionale, che collega la Basilicata alle grandi direttrici nazionali e europee  aggiunge lassessore Pepe . Questi investimenti rappresentano un tassello decisivo per la mobilità del futuro: più connessa, più efficiente e più sostenibile.



