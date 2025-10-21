-->
La voce della Politica
|Il Circolo PD di Lagonegro difende il sindaco Falabella e condanna gli attacchi politici del centrodestra
21/10/2025
|Alla luce del recente comunicato congiunto diffuso dal centrodestra, il Circolo PD di Lagonegro ritiene necessario intervenire con chiarezza, fermezza e responsabilità.
Apprendiamo con sconcerto che, invece di avanzare proposte serie e concrete per la crescita della città, alcuni rappresentanti politici abbiano preferito affidarsi a manovre legali e polemiche personali, ignorando il dovere di confronto istituzionale.
A tal proposito, è stato annunciato che i partiti firmatari del comunicato hanno conferito incarico a un legale di comprovata esperienza per valutare presunti profili penali e incompatibilità relativi a un ordine di demolizione n. 39 del 1º agosto che coinvolgerebbe il sindaco Salvatore Falabella. È stata inoltre paventata la possibilità di coinvolgere la Prefettura di Potenza, in un'azione che sa più di pressione politica che di reale interesse per la legalità.
Tale atteggiamento ricorda metodi propri del giustizialismo politico, con l'uso della giustizia come strumento a orologeria, riservato esclusivamente ai componenti dellAmministrazione comunale. Al contrario, si professa garantismo per esponenti dell'opposizione che risultano colpiti da provvedimenti cautelari e rinviati a giudizio per fatti di ben altra gravità. Una doppia morale inaccettabile, che mina il principio di equità e neutralità istituzionale.
Riteniamo che questa strategia vada ben oltre il legittimo esercizio del ruolo di opposizione: diventa un attacco personale e mediatico, volto a delegittimare unAmministrazione che, pur tra difficoltà, opera nel rispetto delle norme e nell'interesse della collettività.
Per questo motivo, vogliamo ribadire pubblicamente la nostra stima e il nostro pieno sostegno al sindaco Salvatore Falabella e alla sua squadra, che continuano a governare con dedizione, sacrificio e senso di responsabilità, nonostante le polemiche ricorrenti, i dispetti e le insinuazioni. Chi ama davvero la propria città non la affossa, non la scredita ogni giorno, ma la sostiene, anche quando è più difficile farlo.
La nostra comunità ha bisogno di idee chiare, forti e solidali, non di azioni impulsive e caotiche. Serve ripartire dai valori autentici, quelli etici e morali, non da crociate personali o da iniziative estemporanee che appaiono più come vendette politiche che come visioni di governo.
Infine, poniamo una domanda chiara e diretta: chi sono i delegati ufficiali dei partiti che firmano questi comunicati? Con quale mandato utilizzano i simboli nazionali per veicolare attacchi tanto aggressivi e scomposti? I quesiti sono d'obbligo, dal momento che certi metodi sembrano far sistema per logorare la maggioranza al fine di indurla alla resa, favorendo lascesa al potere di qualcuno. Tali metodi hanno poco a che fare con la democrazia, e dunque non si spiega lavallo dei corrispondenti partiti regionali e nazionali. La trasparenza, se invocata, deve valere per tutti.
Il Partito Democratico, accanto al sindaco Falabella le cui vicende sono affidate al giudizio degli organi competenti ribadisce la propria volontà di proseguire con concretezza il lavoro per Lagonegro, nel rispetto delle istituzioni, della legalità e dei cittadini. Le intimidazioni politiche non ci fermeranno: la nostra risposta è nei fatti, non nelle polemiche.
Circolo del Partito Democratico Lagonegro
|
