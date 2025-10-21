-->
|
La voce della Politica
|Pittella: 'Lesempio di atleti come Russo ci rende orgogliosi'
21/10/2025
|Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha ricevuto questa mattina, presso la Sala Basento, latleta paralimpico Nicky Russo.
Nel corso della sua carriera, Russo, originario di Montréal e cresciuto in una famiglia italiana con radici in Basilicata, ha conquistato la medaglia doro e stabilito il record italiano nel getto del peso agli Italiani Paralimpici Indoor e Invernali di Lanci ad Ancona, con 11,79 metri (marzo 2025). Tra i principali successi internazionali figurano anche la medaglia di bronzo nel getto del peso F35 ai Campionati Europei di Bydgoszcz, lottavo posto ai Giochi Paralimpici di Tokyo nel 2021 e, sempre nel 2021, il nuovo record italiano con 12,88 metri nel getto del peso, registrato a Jesolo durante lItalian Para Athletics Top Challenge.
Nel dare il benvenuto allatleta, il Presidente del Consiglio regionale ha evidenziato come lo sport sia molto più di una competizione: E una scuola di vita, una palestra indispensabile per la formazione personale. Allena alla resilienza, al rispetto delle regole, allo spirito di squadra. Aiuta a resistere alle difficoltà e, proprio come quando da piccoli ci sbucciamo le ginocchia, ci insegna a rialzarci, a superare il dolore, a non arrenderci. Lesempio di atleti come Russo - ha affermato Pittella - ci rende orgogliosi: dimostra come attraverso lo sport si possano raggiungere traguardi importanti, superando anche se stessi e mettendo talento e determinazione al servizio di obiettivi più grandi. È un modello che qualifica lintera comunità.
Come istituzioni - ha concluso occorre lavorare affinché ci siano maggior investimenti da destinare alle infrastrutture sportive. Oggi i fondi europei e nazionali, pur utili, non sono sufficienti. Dobbiamo ragionare su un piano strutturale, anche valutando il ricorso a nuove forme di finanziamento, per garantire a tutti - soprattutto ai più giovani - luoghi dove poter crescere, allenarsi e costruire il proprio futuro.
Sono onorato di essere qui oggi e di essere stato ricevuto dal Presidente Pittella ha affermato Nicky Russo. Cerco di essere un esempio, soprattutto per tutti i giovani e per le persone con disabilità. Credo profondamente che ogni persona abbia valore, e che la disabilità non debba essere vista come un ostacolo, ma come un punto di partenza verso nuove possibilità. Come diceva Alex Zanardi, non guardo a ciò che mi manca, ma a ciò che ho. E con quello cerco sempre di dare il massimo, che si tratti di unOlimpiade o di una gara sotto casa, limportante è crederci fino in fondo e metterci tutto se stessi. Mi fa davvero piacere sapere che, anche grazie al mio percorso, altre persone abbiano trovato la forza e la motivazione per iniziare il loro. Questo, per me, è il risultato più bello.
Allincontro era presente Marika Padula, Garante regionale delle persone con disabilità, che nel complimentarsi con latleta ha posto laccento sullimportanza di promuovere modelli positivi e inclusivi, sottolineando come storie come quella di Nicky Russo rappresentino un esempio concreto di determinazione, talento e superamento dei limiti. Ha inoltre ribadito che promuovere lo sport inclusivo significa contribuire a costruire una società più equa, in cui nessuno viene lasciato indietro.
|
archivio
|La Voce della Politica
|21/10/2025 - Visita di Antonio Filosa nello stabilimento Stellantis di Melfi
Oggi lo stabilimento Stellantis di Melfi ha ospitato la visita di Antonio Filosa, Ceo di Stellantis .
Un incontro significativo che conferma limportanza strategica del sito lucano nel piano industriale del gruppo e nel percorso verso la transizione.
La UILM Basilic...-->continua
|
|
|21/10/2025 - Transizione energetica, via libera a due provvedimenti
Nel corso della riunione della Giunta regionale che si è svolta ieri pomeriggio a Potenza sono state approvate due importanti delibere proposte dallassessorato allAmbiente e alla Transizione energetica.
In particolare con la Delibera di giunta n del...-->continua
|
|
|21/10/2025 - Pittella: 'Lesempio di atleti come Russo ci rende orgogliosi'
Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha ricevuto questa mattina, presso la Sala Basento, latleta paralimpico Nicky Russo.
Nel corso della sua carriera, Russo, originario di Montréal e cresciuto in una famiglia it...-->continua
|
|
|21/10/2025 - Confartigianato: incontro a Lauria su A.P. incentivi imprese artigiane
Su iniziativa di Confartigianato si è tenuto a Lauria un incontro di titolari di imprese artigiane per un approfondimento dellAvviso pubblico Incentivi alle Imprese Artigiane con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6 milioni di euro. Allincontro i...-->continua
|
|
|21/10/2025 - I sindaci della Valle del Mercure incontrano l'assessore regionale Latronico
A conclusione dellincontro tenutosi a Castelluccio inferiore, La sanità regionale verso i nuovi presidi e verso i nuovi investimenti alla presenza dellAssessore regionale, On. Cosimo Latronico, i Sindaci di Viggianello, Rotonda, Castelluccio Inferiore e Ca...-->continua
|
|
|21/10/2025 - UIL. Collaborazione e impegno comune per rafforzare gli enti locali lucani
I Comuni della Basilicata stanno affrontando una situazione sempre più critica, segnata da una forte carenza di personale e da risorse economiche insufficienti a garantire i servizi essenziali ai cittadini. Molti sindaci si trovano soli nel gestire uffici e se...-->continua
|
|
|21/10/2025 - Michele Casino: Stellantis e Basilicata - Melfi al centro del rilancio industriale italiano
Le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, rappresentano una svolta positiva per la Basilicata e per lo stabilimento di Melfi. La conferma del Piano Italia e l'annuncio dell'imminente avvio della produzione della nuova Jeep Co...-->continua
|
|