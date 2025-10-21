Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha ricevuto questa mattina, presso la Sala Basento, latleta paralimpico Nicky Russo.



Nel corso della sua carriera, Russo, originario di Montréal e cresciuto in una famiglia italiana con radici in Basilicata, ha conquistato la medaglia doro e stabilito il record italiano nel getto del peso agli Italiani Paralimpici Indoor e Invernali di Lanci ad Ancona, con 11,79 metri (marzo 2025). Tra i principali successi internazionali figurano anche la medaglia di bronzo nel getto del peso F35 ai Campionati Europei di Bydgoszcz, lottavo posto ai Giochi Paralimpici di Tokyo nel 2021 e, sempre nel 2021, il nuovo record italiano con 12,88 metri nel getto del peso, registrato a Jesolo durante lItalian Para Athletics Top Challenge.



Nel dare il benvenuto allatleta, il Presidente del Consiglio regionale ha evidenziato come lo sport sia molto più di una competizione: E una scuola di vita, una palestra indispensabile per la formazione personale. Allena alla resilienza, al rispetto delle regole, allo spirito di squadra. Aiuta a resistere alle difficoltà e, proprio come quando da piccoli ci sbucciamo le ginocchia, ci insegna a rialzarci, a superare il dolore, a non arrenderci. Lesempio di atleti come Russo - ha affermato Pittella - ci rende orgogliosi: dimostra come attraverso lo sport si possano raggiungere traguardi importanti, superando anche se stessi e mettendo talento e determinazione al servizio di obiettivi più grandi. È un modello che qualifica lintera comunità.



Come istituzioni - ha concluso  occorre lavorare affinché ci siano maggior investimenti da destinare alle infrastrutture sportive. Oggi i fondi europei e nazionali, pur utili, non sono sufficienti. Dobbiamo ragionare su un piano strutturale, anche valutando il ricorso a nuove forme di finanziamento, per garantire a tutti - soprattutto ai più giovani - luoghi dove poter crescere, allenarsi e costruire il proprio futuro.



Sono onorato di essere qui oggi e di essere stato ricevuto dal Presidente Pittella  ha affermato Nicky Russo. Cerco di essere un esempio, soprattutto per tutti i giovani e per le persone con disabilità. Credo profondamente che ogni persona abbia valore, e che la disabilità non debba essere vista come un ostacolo, ma come un punto di partenza verso nuove possibilità. Come diceva Alex Zanardi, non guardo a ciò che mi manca, ma a ciò che ho. E con quello cerco sempre di dare il massimo, che si tratti di unOlimpiade o di una gara sotto casa, limportante è crederci fino in fondo e metterci tutto se stessi. Mi fa davvero piacere sapere che, anche grazie al mio percorso, altre persone abbiano trovato la forza e la motivazione per iniziare il loro. Questo, per me, è il risultato più bello.



Allincontro era presente Marika Padula, Garante regionale delle persone con disabilità, che nel complimentarsi con latleta ha posto laccento sullimportanza di promuovere modelli positivi e inclusivi, sottolineando come storie come quella di Nicky Russo rappresentino un esempio concreto di determinazione, talento e superamento dei limiti. Ha inoltre ribadito che promuovere lo sport inclusivo significa contribuire a costruire una società più equa, in cui nessuno viene lasciato indietro.