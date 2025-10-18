In attesa che venga individuata, progettata e realizzata una linea dedicata alla Basilicata, lalta velocità potrebbe arrivare sul territorio lucano grazie alla creazione di una nuova stazione nel tratto finale del tronco Battipaglia - Romagnano. Uninfrastruttura capace di rendere accessibile il servizio ferroviario al Potentino, alla Val dAgri e al Vallo di Diano. Una possibilità concreta a soli 30 minuti dalla città di Potenza.



È la proposta avanzata dal Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, che aggiunge: I ritardi relativi ad un'ipotesi di alta velocità in Basilicata sono oggettivi tanto è vero che, attualmente, sono in corso solo i lavori di realizzazione della tratta Battipaglia - Romagnano. Escluso questo tronco, non risultano, ad oggi, cantieri attivi che potrebbero interessare la nostra regione.



Ora - prosegue Giordano - abbiamo bisogno di accelerare e provare a non perdere lennesimo treno messo a disposizione dal PNRR. Come farlo? Con unopzione immediata, in grado di dare risposte concrete alle nostre comunità in attesa della realizzazione di tutti gli altri tronchi.



La proposta, che sottoporrò a tutti i livelli istituzionali cercando anche il coinvolgimento dei colleghi sindaci, prevede la realizzazione di una nuova stazione a servizio della nostra regione, da collocare alle porte della stessa.



La fermata potrebbe sorgere nella parte finale del tronco di nuova realizzazione Battipaglia - Romagnano, unarea già cantierizzata. Una soluzione che avrebbe ancora più senso dal momento che nascerebbe in un luogo dove la Basilicata e la Campania si incontrano; un nodo di interscambio che, in futuro, permetterebbe ai lucani di connettersi allalta velocità e di poter raggiungere la Calabria e la Sicilia senza doversi recare prima a Salerno.



Rimaniamo ancora favorevoli alla realizzazione di una nuova linea dedicata per l'alta velocità nella nostra regione e continueremo a farlo chiedendo la redazione di uno studio di fattibilità; ma ora abbiamo anche unaltra esigenza: fare presto - conclude - Valutare concretamente questa ipotesi progettuale significa dare una risposta immediata ai cittadini restituendo ai nostri territori la dignità che meritano.

