Seduta dellOsservatorio regionale trasporti della Regione Basilicata, questa mattina presso il Dipartimento Infrastrutture a Potenza. Presenti i sindacati, gli enti locali e le principali rappresentanze del comparto.



Lincontro ha rappresentato un importante momento di confronto su diverse tematiche strategiche per la mobilità regionale, tra cui lalta velocità, i collegamenti ferroviari e il trasporto pubblico locale, ha spiegato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe.



Abbiamo discusso di una serie di questioni fondamentali legate allalta velocità, in vista del tavolo tecnico di ascolto che si terrà il 23 ottobre e che sarà uno snodo decisivo per ottenere il tracciato dei treni veloci: se riusciremo a superare quella fase  ha spiegato Pepe - potremo davvero giocarci le nostre carte.



Unampia analisi è stata dedicata al tema del servizio Frecciarossa. Per noi  ha sottolineato lassessore regionale  la priorità è garantire la continuità del servizio ai cittadini lucani. Abbiamo detto che non avremmo mai voltato loro le spalle, e così sarà.



Nel corso dellincontro si è fatto il punto sulle interruzioni ferroviarie sul tratto Potenza-Battipaglia, per lavori infrastrutturali, e quella verso Foggia, conseguente a eventi imprevisti, tra cui il crollo della galleria Capraia 2 nel tratto tra Melfi e Foggia. Le stime per il ripristino  ha detto Pepe  indicano come termine il 31 dicembre 2026, ma si sta lavorando con lobiettivo di anticipare quanto più possibile la riapertura.



Un aggiornamento è stato fornito anche sul progetto del viadotto Tiera, sul quale si sta lavorando in stretta collaborazione con Provincia di Potenza, titolare dellopera, Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana per individuare una soluzione condivisa, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello finanziario. Sono ottimista sul raggiungimento dellintesa per poter operare.



Sul Trasporto Pubblico Locale, comunicato lavanzamento del lavoro dellufficio di supporto al responsabile unico del procedimento per la pubblicazione della gara dei tre lotti non assegnati lo scorso anno. Mentre il progetto di costituzione dellAgenzia regionale per i Trasporti è ormai prossimo a essere messo al vaglio della Giunta.



Entro la fine dellanno entreranno in esercizio gli ultimi 40 nuovi bus acquistati e assegnati, per sostituire quelli che non rispondono alle nuove normative sulle emissioni, nellattesa di acquistarne altri 60 circa nella primavera prossima, e si è affrontato il tema del biglietto unico con le prospettive di integrazione tariffaria.



Per ultimo, è stato illustrato il progetto a cui si sta lavorando per la realizzazione di diverse stazioni per il rifornimento di metano per gli autobus che hanno questa alimentazione.



È stato un momento di confronto con una piena condivisione di intenti tra tutti i partecipanti. Si va avanti in questa direzione  ha concluso Pepe  con lobiettivo comune di migliorare la qualità e lefficienza del sistema della mobilità collettiva della Basilicata.



