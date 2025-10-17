-->
|Regione Basilicata. Osservatorio trasporti, analisi e prospettive
17/10/2025
|Seduta dellOsservatorio regionale trasporti della Regione Basilicata, questa mattina presso il Dipartimento Infrastrutture a Potenza. Presenti i sindacati, gli enti locali e le principali rappresentanze del comparto.
Lincontro ha rappresentato un importante momento di confronto su diverse tematiche strategiche per la mobilità regionale, tra cui lalta velocità, i collegamenti ferroviari e il trasporto pubblico locale, ha spiegato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe.
Abbiamo discusso di una serie di questioni fondamentali legate allalta velocità, in vista del tavolo tecnico di ascolto che si terrà il 23 ottobre e che sarà uno snodo decisivo per ottenere il tracciato dei treni veloci: se riusciremo a superare quella fase ha spiegato Pepe - potremo davvero giocarci le nostre carte.
Unampia analisi è stata dedicata al tema del servizio Frecciarossa. Per noi ha sottolineato lassessore regionale la priorità è garantire la continuità del servizio ai cittadini lucani. Abbiamo detto che non avremmo mai voltato loro le spalle, e così sarà.
Nel corso dellincontro si è fatto il punto sulle interruzioni ferroviarie sul tratto Potenza-Battipaglia, per lavori infrastrutturali, e quella verso Foggia, conseguente a eventi imprevisti, tra cui il crollo della galleria Capraia 2 nel tratto tra Melfi e Foggia. Le stime per il ripristino ha detto Pepe indicano come termine il 31 dicembre 2026, ma si sta lavorando con lobiettivo di anticipare quanto più possibile la riapertura.
Un aggiornamento è stato fornito anche sul progetto del viadotto Tiera, sul quale si sta lavorando in stretta collaborazione con Provincia di Potenza, titolare dellopera, Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana per individuare una soluzione condivisa, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello finanziario. Sono ottimista sul raggiungimento dellintesa per poter operare.
Sul Trasporto Pubblico Locale, comunicato lavanzamento del lavoro dellufficio di supporto al responsabile unico del procedimento per la pubblicazione della gara dei tre lotti non assegnati lo scorso anno. Mentre il progetto di costituzione dellAgenzia regionale per i Trasporti è ormai prossimo a essere messo al vaglio della Giunta.
Entro la fine dellanno entreranno in esercizio gli ultimi 40 nuovi bus acquistati e assegnati, per sostituire quelli che non rispondono alle nuove normative sulle emissioni, nellattesa di acquistarne altri 60 circa nella primavera prossima, e si è affrontato il tema del biglietto unico con le prospettive di integrazione tariffaria.
Per ultimo, è stato illustrato il progetto a cui si sta lavorando per la realizzazione di diverse stazioni per il rifornimento di metano per gli autobus che hanno questa alimentazione.
È stato un momento di confronto con una piena condivisione di intenti tra tutti i partecipanti. Si va avanti in questa direzione ha concluso Pepe con lobiettivo comune di migliorare la qualità e lefficienza del sistema della mobilità collettiva della Basilicata.
