Il Consiglio dellOrdine dei Giornalisti della Basilicata si unisce al Consiglio Nazionale ed esprime profonda solidarietà e vicinanza al giornalista Sigfrido Ranucci, vittima nella notte di un grave atto intimidatorio, con lesplosione di un ordigno davanti alla sua abitazione. Si tratta di un gesto vile e gravissimo che rappresenta un inquietante salto di qualità negli attacchi al ruolo dellinformazione in una società democratica e in particolare al giornalismo dinchiesta, come sottolineato anche dal presidente del Consiglio nazionale Carlo Bartoli. Dopo le campagne di delegittimazione, le minacce e le aggressioni, il ricorso alla violenza fisica richiama pagine buie della nostra storia. La libertà di stampa è un bene comune che deve essere difeso con determinazione quale pilastro fondamentale della nostra società. Colpire un giornalista significa colpire il diritto dei cittadini a essere in-formati e la tenuta stessa della democrazia. Siamo certi che le autorità faranno piena luce sullattentato e garantiranno a Ranucci la necessaria protezione per continuare a esercitare liberamente il suo mestiere. LOrdine dei Giornalisti della Basilicata condanna con fermezza ogni tentativo di intimidire il giornalismo libero e ribadisce che nessuna minaccia, ogni aggressione, fisica e verbale potrà mai spegnere la voce di chi, con rigore e coraggio, difende il diritto allinformazione e la verità dei fatti. LOrdine dei Giornalisti della Basilicata si unisce alle voci dellintera categoria nel ribadire che nessuna intimidazione potrà mai piegare chi ha scelto di servire la verità e il diritto allinformazione.





La Presidente

Sissi Ruggi