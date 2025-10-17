-->
17/10/2025
|Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime la propria vicinanza e solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci per il grave atto intimidatorio di cui è stato vittima. Ogni volta che qualcuno cerca di mettere a tacere la libertà di stampa, viene colpito uno dei pilastri fondamentali della nostra democrazia - dice Bardi -. La libertà di informare e di raccontare la verità, anche quando è scomoda, è un diritto che va difeso con fermezza e coraggio. A Sigfrido Ranucci va il mio personale sostegno e quello dellintera comunità lucana".
Il presidente sottolinea come il giornalismo libero e responsabile rappresenti uno strumento essenziale per la trasparenza, la giustizia e la crescita civile del Paese, e invita tutti a respingere con forza ogni forma di violenza o intimidazione nei confronti di chi svolge con onestà e dedizione il proprio lavoro di informazione. Non dobbiamo mai abituarci a questi episodi - aggiunge Bardi -. Difendere chi racconta i fatti con coraggio significa difendere la libertà di tutti noi.
