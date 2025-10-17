-->
|
La voce della Politica
|Chiorazzo: ''Bonus Gas, promesse tradite e lucani presi in giro ancora una volta da Bardi''
17/10/2025
|Ancora una volta assistiamo a promesse tradite e a migliaia di lucani presi in giro dal Presidente Bardi. Ad agosto aveva annunciato pubblicamente che i conguagli del Bonus Gas sarebbero stati assorbiti nei prossimi contributi, cercando di tranquillizzare le famiglie lucane, ma oggi la realtà è ben diversa.
È quanto dichiara il Vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, commentando le nuove comunicazioni di richiesta di pagamento dei conguagli che in queste ore stanno arrivando a oltre 70 mila utenze lucane, per un valore complessivo stimato di oltre 15 milioni di euro.
Nonostante l'ennesimo intervento della Giunta regionale sul disciplinare della misura - sottolinea Chiorazzo - i conguagli non saranno affatto assorbiti, ma semplicemente rateizzati in 18 rate mensili, come si legge nelle comunicazioni inviate in questi giorni dagli operatori energetici alle famiglie lucane. Siamo dunque di fronte allennesima presa in giro: dopo mesi di propaganda e rassicurazioni, la Regione scarica ancora una volta sui cittadini gli effetti della propria incapacità amministrativa".
Ribadiamo con forza - prosegue Chiorazzo - la richiesta di sospendere immediatamente i conguagli, anche nelle more dei contenziosi già avviati da cittadini e associazioni dei consumatori sulla presunta impossibilità di applicare la prescrizione biennale, e di rivedere la misura secondo criteri di equità e progressività. È inaccettabile che migliaia di famiglie, già in difficoltà, si trovino a dover restituire somme ingenti per errori di calcolo e promesse mai mantenute.
Bardi continua a prendere tempo e a prendere in giro i lucani. Dopo anni di annunci e modifiche, il Bonus Gas è diventato un simbolo dellimprovvisazione e della mancanza di rispetto verso una comunità che merita serietà da parte del governo regionale".
|
archivio
|La Voce della Politica
|17/10/2025 - Basilicata. Dipendenze, Latronico: prevenzione, rete e integrazione
Lappuntamento di oggi a Matera ha dichiarato lassessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, intervenendo allincontro Dialoghi sulle dipendenze: verso la Conferenza Nazionale di Roma rappresenta molto più di una tappa di avvicin...-->continua
|
|
|17/10/2025 - Chiorazzo: ''Bonus Gas, promesse tradite e lucani presi in giro ancora una volta da Bardi''
Ancora una volta assistiamo a promesse tradite e a migliaia di lucani presi in giro dal Presidente Bardi. Ad agosto aveva annunciato pubblicamente che i conguagli del Bonus Gas sarebbero stati assorbiti nei prossimi contributi, cercando di tranquillizzare le ...-->continua
|
|
|17/10/2025 - Pittella incontra Sindaci e Sindacati sul personale a Lagonegrese-Pollino
Si è tenuto ieri, nella Sala Basento del Consiglio regionale, lincontro tra il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, una delegazione dei sindaci dellAmbito socio-territoriale Lagonegrese-Pollino e i segretari regionali delle...-->continua
|
|
|17/10/2025 - Assostampa Basilicata: solidarietà a Sigfrido Ranucci
LAssociazione della Stampa di Basilicata esprime solidarietà e vicinanza a Sigfrido Ranucci per il gravissimo attentato intimidatorio con due auto esplose, la sua e della figlia, davanti all'abitazione a Pomezia, di sera, mentre il collega era a casa e la sco...-->continua
|
|
|17/10/2025 - Ce.St.Ri.M.: nota su trasferimento di don Marcello Cozzi
Apprendiamo, non senza sorpresa, del trasferimento di Don Marcello Cozzi presso la diocesi di Napoli per proseguire lattività, svolta da anni per conto della Facoltà Teologica Meridionale, di coordinamento della pastorale antimafia nelle chiese del sud.
C...-->continua
|
|
|17/10/2025 - Latronico: attiva la Comunità Energetica Rinnovabile
Il Comune di Latronico ha ufficialmente attivato la propria Comunità Energetica Rinnovabile (CER), un progetto strategico volto a promuovere lautonomia energetica e la sostenibilità del territorio. Dopo numerosi incontri pubblici per informare i cittadini sul...-->continua
|
|
|17/10/2025 - Solidarietà a Sigfrido Ranucci e difesa della libertà di informazione
Il SiFUS Basilicata esprime la propria piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci, vittima dellennesimo episodio di intimidazione e attacco personale avvenuto nella notte.
Il nostro sindacato, da sempre impegnato nella difesa dei diritti dei ...-->continua
|
|