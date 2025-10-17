Si è tenuto ieri, nella Sala Basento del Consiglio regionale, lincontro tra il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, una delegazione dei sindaci dellAmbito socio-territoriale Lagonegrese-Pollino e i segretari regionali delle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, per discutere della stabilizzazione del personale impegnato nei servizi sociali.



Al tavolo erano presenti anche il presidente della I Commissione consiliare, Francesco Fanelli, il presidente della IV Commissione, Nicola Morea e il responsabile dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio, Emanuele Desina.



Ho accolto  ha spiegato Pittella  la richiesta dei sindaci per un confronto franco e costruttivo. È emersa la necessità di estendere il dialogo a tutti gli ambiti territoriali, così da avere una visione completa dello stato dei servizi e della situazione del personale. Una parte degli operatori è già stata stabilizzata, ma molti attendono ancora risposte. Parliamo di figure fondamentali come assistenti sociali e psicologi, che costruiscono relazioni di fiducia e sostegno con le persone. La loro precarietà rischia di far perdere al territorio competenze e continuità preziose.



Il presidente Pittella ha quindi sottolineato lesigenza di inserire la questione in una prospettiva più ampia di riorganizzazione dei servizi della sanità territoriale, sempre più orientati ai bisogni di cura e assistenza dei cittadini.



La presa in carico delle fragilità e la costruzione di comunità solidali  ha dichiarato Pittella  passano dalla valorizzazione di queste professionalità. È tempo di individuare soluzioni concrete e praticabili, che garantiscano stabilità e qualità dei servizi.



Pittella ha infine evidenziato la necessità di un chiarimento sul piano istituzionale e normativo: Occorre definire con precisione il quadro giuridico. Alcune funzioni potranno restare in capo ai Comuni, altre dovranno essere affidate alle Aziende sanitarie territoriali o, in prospettiva, a una struttura territoriale unificata. Il primo passo sarà quello di coinvolgere il Consiglio regionale, lassessore competente, il Dipartimento, i sindacati e tutti i soggetti interessati, per arrivare a scelte condivise e operative. La normativa attuale è ormai superata: bisogna entrare nel merito delle situazioni e proporre soluzioni fattive, non rinviabili.



