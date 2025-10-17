-->
17/10/2025
|Si è tenuto ieri, nella Sala Basento del Consiglio regionale, lincontro tra il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, una delegazione dei sindaci dellAmbito socio-territoriale Lagonegrese-Pollino e i segretari regionali delle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, per discutere della stabilizzazione del personale impegnato nei servizi sociali.
Al tavolo erano presenti anche il presidente della I Commissione consiliare, Francesco Fanelli, il presidente della IV Commissione, Nicola Morea e il responsabile dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio, Emanuele Desina.
Ho accolto ha spiegato Pittella la richiesta dei sindaci per un confronto franco e costruttivo. È emersa la necessità di estendere il dialogo a tutti gli ambiti territoriali, così da avere una visione completa dello stato dei servizi e della situazione del personale. Una parte degli operatori è già stata stabilizzata, ma molti attendono ancora risposte. Parliamo di figure fondamentali come assistenti sociali e psicologi, che costruiscono relazioni di fiducia e sostegno con le persone. La loro precarietà rischia di far perdere al territorio competenze e continuità preziose.
Il presidente Pittella ha quindi sottolineato lesigenza di inserire la questione in una prospettiva più ampia di riorganizzazione dei servizi della sanità territoriale, sempre più orientati ai bisogni di cura e assistenza dei cittadini.
La presa in carico delle fragilità e la costruzione di comunità solidali ha dichiarato Pittella passano dalla valorizzazione di queste professionalità. È tempo di individuare soluzioni concrete e praticabili, che garantiscano stabilità e qualità dei servizi.
Pittella ha infine evidenziato la necessità di un chiarimento sul piano istituzionale e normativo: Occorre definire con precisione il quadro giuridico. Alcune funzioni potranno restare in capo ai Comuni, altre dovranno essere affidate alle Aziende sanitarie territoriali o, in prospettiva, a una struttura territoriale unificata. Il primo passo sarà quello di coinvolgere il Consiglio regionale, lassessore competente, il Dipartimento, i sindacati e tutti i soggetti interessati, per arrivare a scelte condivise e operative. La normativa attuale è ormai superata: bisogna entrare nel merito delle situazioni e proporre soluzioni fattive, non rinviabili.
