17/10/2025
|Il Comune di Latronico ha ufficialmente attivato la propria Comunità Energetica Rinnovabile (CER), un progetto strategico volto a promuovere lautonomia energetica e la sostenibilità del territorio. Dopo numerosi incontri pubblici per informare i cittadini sulle opportunità offerte dalle CER, lAmministrazione comunale guidata dal sindaco Fausto De Maria ha annunciato lavvio della piattaforma e delle procedure per la realizzazione degli impianti fotovoltaici che alimenteranno la comunità.
Il Comune sarà il principale produttore di energia rinnovabile, installando impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici per una potenza complessiva di 1,5 megawatt. Le pratiche amministrative e le richieste di connessione alla rete elettrica sono già avviate, a conferma della piena operatività del progetto.
La CER permette a cittadini, imprese, enti e associazioni di produrre, consumare e condividere energia pulita a km zero. Lenergia in eccesso generata dagli impianti viene redistribuita tra i membri della comunità, riducendo gli sprechi e creando benefici economici, sociali e ambientali. Ladesione è gratuita, senza vincoli né obblighi di cambiare fornitore di energia.
Con questo progetto puntiamo ad azzerare la bolletta energetica comunale, liberando risorse da investire in nuovi servizi e offrendo vantaggi concreti ai cittadini, spiega il sindaco De Maria. La nascita della CER si inserisce in un percorso più ampio per rendere Latronico un modello di sostenibilità, innovazione e autonomia energetica nelle aree interne.
