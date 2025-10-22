-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Basilicata. Latronico: ''Rafforziamo la rete dei Centri per la Famiglia''

22/10/2025

Con lapprovazione del Piano Operativo degli Interventi Regionali 2025 relativo al Fondo per le Politiche della Famiglia, la Regione Basilicata consolida e potenzia la rete dei Centri per la Famiglia (CPF), veri e propri presìdi territoriali di ascolto, accompagnamento e supporto alla genitorialità.

Le risorse destinate alla Basilicata  393.600 euro assegnate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri  saranno ripartite tra 12 Centri per la Famiglia già attivi o in fase di attivazione, con un contributo di 32.800 euro per ciascun centro.

Lobiettivo condiviso è dare continuità e forza a un modello di welfare di prossimità che mette al centro la famiglia  dichiara lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR Cosimo Latronico  I Centri per la Famiglia sono luoghi in cui le persone trovano ascolto e strumenti per affrontare le difficoltà quotidiane, ma anche spazi in cui si promuovono relazioni solidali e partecipazione civica.

Lintervento, condiviso con gli Ambiti Socio Territoriali, le Aziende Sanitarie e lANCI Basilicata, garantirà la copertura omogenea di tutto il territorio regionale, rafforzando la rete di servizi già avviata con la precedente programmazione e ampliata grazie alla collaborazione tra ASP e ASM.

I Centri per la Famiglia  prosegue Latronico  rappresentano una risorsa essenziale per la prevenzione del disagio, la tutela dei minori e la promozione del benessere relazionale. Offrono percorsi di sostegno alla genitorialità, attività educative e iniziative di sensibilizzazione sui rischi legati alla violenza e alluso di sostanze. Sono spazi di comunità, in cui si coltiva la fiducia e la vicinanza tra le persone.

Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale nella seduta dello scorso 20 ottobre, conferma limpegno della Basilicata nellattuazione degli obiettivi del Piano nazionale per la Famiglia 20252027, che punta a valorizzare la sussidiarietà e la collaborazione tra istituzioni e territori.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
22/10/2025 - Basilicata. Latronico: ''Rafforziamo la rete dei Centri per la Famiglia''

Con lapprovazione del Piano Operativo degli Interventi Regionali 2025 relativo al Fondo per le Politiche della Famiglia, la Regione Basilicata consolida e potenzia la rete dei Centri per la Famiglia (CPF), veri e propri presìdi territoriali di ascolto, accompagnamento e sup...-->continua
22/10/2025 - Policoro: approvati struttura per anziani, ITI e gemellaggio con Olimpia

Sono tre i punti allordine del giorno approvati allunanimità nellultimo Consiglio Comunale. Tre importanti delibere che fanno crescere la città sia nei suoi confini che oltre, salutati positivamente da tutti i componenti presenti nellaula consiliare.
...-->continua
22/10/2025 - Il punto sugli Avvisi pubblici per le imprese

Stiamo registrando una buona partecipazione agli Avvisi pubblici destinati alle imprese lucane, alle categorie economiche e produttive, a giovani e lavoratori, con una dotazione finanziaria complessiva di 291 milioni di euro, in aumento rispetto ai 285 milion...-->continua
21/10/2025 - Frecciarossa,Giovani Agricoltori: ''non chiamatelo successo''

Il Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani accoglie con realismo la notizia della ripartenza del Frecciarossa TarantoPotenzaRoma dal 29 ottobre, ma ritiene doveroso chiarire che non si tratta di un successo, bensì del minimo indispensabile.
Dopo ap...-->continua
21/10/2025 - Il Circolo PD di Lagonegro difende il sindaco Falabella e condanna gli attacchi politici del centrodestra

Alla luce del recente comunicato congiunto diffuso dal centrodestra, il Circolo PD di Lagonegro ritiene necessario intervenire con chiarezza, fermezza e responsabilità.
Apprendiamo con sconcerto che, invece di avanzare proposte serie e concrete per la cres...-->continua
21/10/2025 - Lagonegro. Taddei FI : Sostegno a Gianni Mastroianni sulla vicenda delle demolizioni

Il Segretario Provinciale di Forza Italia Provincia di Potenza Vincenzo Taddei esprime la propria totale vicinanza e il pieno sostegno al Segretario Cittadino di Forza Italia Lagonegro Gianni Mastroianni e a tutti gli iscritti di Forza Italia, impegnati da tem...-->continua
21/10/2025 - Lacorazza: Bene gara ospedale Lagonegro ma servono tempi certi

La pubblicazione della gara dappalto per il primo lotto del padiglione A dellospedale di Lagonegro è certamente una buona notizia, ma solo in parte dà seguito alle numerose sollecitazioni e iniziative che, in questi mesi, abbiamo rivolto con insistenza all...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo