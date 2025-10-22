Con lapprovazione del Piano Operativo degli Interventi Regionali 2025 relativo al Fondo per le Politiche della Famiglia, la Regione Basilicata consolida e potenzia la rete dei Centri per la Famiglia (CPF), veri e propri presìdi territoriali di ascolto, accompagnamento e supporto alla genitorialità.



Le risorse destinate alla Basilicata  393.600 euro assegnate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri  saranno ripartite tra 12 Centri per la Famiglia già attivi o in fase di attivazione, con un contributo di 32.800 euro per ciascun centro.



Lobiettivo condiviso è dare continuità e forza a un modello di welfare di prossimità che mette al centro la famiglia  dichiara lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR Cosimo Latronico  I Centri per la Famiglia sono luoghi in cui le persone trovano ascolto e strumenti per affrontare le difficoltà quotidiane, ma anche spazi in cui si promuovono relazioni solidali e partecipazione civica.



Lintervento, condiviso con gli Ambiti Socio Territoriali, le Aziende Sanitarie e lANCI Basilicata, garantirà la copertura omogenea di tutto il territorio regionale, rafforzando la rete di servizi già avviata con la precedente programmazione e ampliata grazie alla collaborazione tra ASP e ASM.



I Centri per la Famiglia  prosegue Latronico  rappresentano una risorsa essenziale per la prevenzione del disagio, la tutela dei minori e la promozione del benessere relazionale. Offrono percorsi di sostegno alla genitorialità, attività educative e iniziative di sensibilizzazione sui rischi legati alla violenza e alluso di sostanze. Sono spazi di comunità, in cui si coltiva la fiducia e la vicinanza tra le persone.



Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale nella seduta dello scorso 20 ottobre, conferma limpegno della Basilicata nellattuazione degli obiettivi del Piano nazionale per la Famiglia 20252027, che punta a valorizzare la sussidiarietà e la collaborazione tra istituzioni e territori.