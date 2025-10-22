-->
|
La voce della Politica
|Il punto sugli Avvisi pubblici per le imprese
22/10/2025
|Stiamo registrando una buona partecipazione agli Avvisi pubblici destinati alle imprese lucane, alle categorie economiche e produttive, a giovani e lavoratori, con una dotazione finanziaria complessiva di 291 milioni di euro, in aumento rispetto ai 285 milioni inizialmente previsti, come testimoniano lalto numero di istanze presentate per i primi A.P. scaduti e la grande attenzione che riscontriamo ai nostri incontri di presentazione.
Così lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo nella serata di ieri ha introdotto lincontro che si è svolto nella sala Inguscio della Regione con la partecipazione del direttore generale Giuseppina Lo Vecchio, dellamministratore unico di Sviluppo Basilicata Gabriella Megale e di rappresentanti di associazioni datoriali, economiche e di categoria, liberi professionisti.
Cupparo ha riferito di aver ricevuto richiesta di proroga per la scadenza di alcuni A.P., sostenendo che sarebbe meglio non eccedere nelle proroghe se non nei casi veramente necessari. Ciò per due ordini di motivazioni: il rispetto per quanti hanno presentato le istanze nei termini previsti e il mantenimento dellimpegno assunto per snellire le procedure burocratiche, facilitando laccesso da parte delle imprese alle risorse economiche destinate al rilancio produttivo.
Lassessore ha quindi espresso delusione per lo stato di attuazione dellA.P. per il sostegno ai lavoratori cassaintegrati dellindotto Stellantis che non registra quel numero di domande che si auspicava. E questa una misura ha detto che viene incontro ai lavoratori specie della logistica che risentono in maniera più evidente la crisi automotive prevedendo per loro unintegrazione al reddito ed una opportunità di riqualificazione professionale per svolgere unaltra attività lavorative presso aziende che ricevono per due anni il contributo per la loro assunzione.
Cupparo ha inoltre riferito che gli uffici del Dipartimento che ha detto sotto la guida del direttore Lo Vecchio stanno svolgendo un impegnativo e duro lavoro stanno predisponendo altri A.P. che saranno a breve approvati. Tra quelli indicati lA.P. per ladeguamento delle aree produttive locali (37,7 milioni), lA.P. per lefficientamento energetico di imprese ed attività (25 milioni), lA.P. a favore dei Cofidi (7 milioni) e delle imprese del settore socio-assistenziale (8 milioni) ed ha annunciato una Misura specifica per i liberi professionisti. Nel ricordare che per lindustria sono destinati 10 milioni per lattrazione di investimenti industriali e 40 milioni per i Contratti di Sviluppo regionale, lassessore ha evidenziato la centralità di giovani e donne per invertire le tendenze di fuga dei nostri ragazzi e di presenza limitata delle donne nel lavoro ed infine ha sottolineato le azioni messe in campo per favorire laccesso al credito necessario agli investimenti.
Su questo aspetto lau di Sviluppo Basilicata Gabriella Megale ha illustrato le possibilità offerte dal Protocollo di Intesa Regione-Sviluppo Basilicata con Mediocredito centrale e quello con Cassa Depositi e Prestiti annunciando a breve ulteriori novità per facilitare il ricorso al credito. La Regione Basilicata ha aggiunto Megale si appresta a diventare la prima regione italiana per lattuazione del Protocollo Mediocredito Centrale con una serie di innovazioni.
Il direttore Giuseppina Lo Vecchio ha spiegato contenuti e procedure degli A.P. rispondendo a domande tecniche. Le Misure adottate che potrebbero sembrare sparpagliate ha detto rispondono ad una strategia, indicata dallassessore Cupparo, che è quella di sostenere i settori in crisi (automotive), di diversificare la promozione di alcune filiere produttive (turismo, artigianato, commercio) e di far diventare le politiche del welfare veri e propri strumenti di politica industriale e di nuova occupazione.
|
archivio
|La Voce della Politica
|22/10/2025 - Basilicata. Latronico: ''Rafforziamo la rete dei Centri per la Famiglia''
Con lapprovazione del Piano Operativo degli Interventi Regionali 2025 relativo al Fondo per le Politiche della Famiglia, la Regione Basilicata consolida e potenzia la rete dei Centri per la Famiglia (CPF), veri e propri presìdi territoriali di ascolto, accompagnamento e sup...-->continua
|
|
|22/10/2025 - Policoro: approvati struttura per anziani, ITI e gemellaggio con Olimpia
Sono tre i punti allordine del giorno approvati allunanimità nellultimo Consiglio Comunale. Tre importanti delibere che fanno crescere la città sia nei suoi confini che oltre, salutati positivamente da tutti i componenti presenti nellaula consiliare.
...-->continua
|
|
|22/10/2025 - Il punto sugli Avvisi pubblici per le imprese
Stiamo registrando una buona partecipazione agli Avvisi pubblici destinati alle imprese lucane, alle categorie economiche e produttive, a giovani e lavoratori, con una dotazione finanziaria complessiva di 291 milioni di euro, in aumento rispetto ai 285 milion...-->continua
|
|
|21/10/2025 - Frecciarossa,Giovani Agricoltori: ''non chiamatelo successo''
Il Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani accoglie con realismo la notizia della ripartenza del Frecciarossa TarantoPotenzaRoma dal 29 ottobre, ma ritiene doveroso chiarire che non si tratta di un successo, bensì del minimo indispensabile.
Dopo ap...-->continua
|
|
|21/10/2025 - Il Circolo PD di Lagonegro difende il sindaco Falabella e condanna gli attacchi politici del centrodestra
Alla luce del recente comunicato congiunto diffuso dal centrodestra, il Circolo PD di Lagonegro ritiene necessario intervenire con chiarezza, fermezza e responsabilità.
Apprendiamo con sconcerto che, invece di avanzare proposte serie e concrete per la cres...-->continua
|
|
|21/10/2025 - Lagonegro. Taddei FI : Sostegno a Gianni Mastroianni sulla vicenda delle demolizioni
Il Segretario Provinciale di Forza Italia Provincia di Potenza Vincenzo Taddei esprime la propria totale vicinanza e il pieno sostegno al Segretario Cittadino di Forza Italia Lagonegro Gianni Mastroianni e a tutti gli iscritti di Forza Italia, impegnati da tem...-->continua
|
|
|21/10/2025 - Lacorazza: Bene gara ospedale Lagonegro ma servono tempi certi
La pubblicazione della gara dappalto per il primo lotto del padiglione A dellospedale di Lagonegro è certamente una buona notizia, ma solo in parte dà seguito alle numerose sollecitazioni e iniziative che, in questi mesi, abbiamo rivolto con insistenza all...-->continua
|
|