Stiamo registrando una buona partecipazione agli Avvisi pubblici destinati alle imprese lucane, alle categorie economiche e produttive, a giovani e lavoratori, con una dotazione finanziaria complessiva di 291 milioni di euro, in aumento rispetto ai 285 milioni inizialmente previsti, come testimoniano lalto numero di istanze presentate per i primi A.P. scaduti e la grande attenzione che riscontriamo ai nostri incontri di presentazione.



Così lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo nella serata di ieri ha introdotto lincontro che si è svolto nella sala Inguscio della Regione con la partecipazione del direttore generale Giuseppina Lo Vecchio, dellamministratore unico di Sviluppo Basilicata Gabriella Megale e di rappresentanti di associazioni datoriali, economiche e di categoria, liberi professionisti.



Cupparo ha riferito di aver ricevuto richiesta di proroga per la scadenza di alcuni A.P., sostenendo che sarebbe meglio non eccedere nelle proroghe se non nei casi veramente necessari. Ciò per due ordini di motivazioni: il rispetto per quanti hanno presentato le istanze nei termini previsti e il mantenimento dellimpegno assunto per snellire le procedure burocratiche, facilitando laccesso da parte delle imprese alle risorse economiche destinate al rilancio produttivo.



Lassessore ha quindi espresso delusione per lo stato di attuazione dellA.P. per il sostegno ai lavoratori cassaintegrati dellindotto Stellantis che non registra quel numero di domande che si auspicava. E questa una misura  ha detto  che viene incontro ai lavoratori specie della logistica che risentono in maniera più evidente la crisi automotive prevedendo per loro unintegrazione al reddito ed una opportunità di riqualificazione professionale per svolgere unaltra attività lavorative presso aziende che ricevono per due anni il contributo per la loro assunzione.



Cupparo ha inoltre riferito che gli uffici del Dipartimento che  ha detto  sotto la guida del direttore Lo Vecchio stanno svolgendo un impegnativo e duro lavoro  stanno predisponendo altri A.P. che saranno a breve approvati. Tra quelli indicati lA.P. per ladeguamento delle aree produttive locali (37,7 milioni), lA.P. per lefficientamento energetico di imprese ed attività (25 milioni), lA.P. a favore dei Cofidi (7 milioni) e delle imprese del settore socio-assistenziale (8 milioni) ed ha annunciato una Misura specifica per i liberi professionisti. Nel ricordare che per lindustria sono destinati 10 milioni per lattrazione di investimenti industriali e 40 milioni per i Contratti di Sviluppo regionale, lassessore ha evidenziato la centralità di giovani e donne per invertire le tendenze di fuga dei nostri ragazzi e di presenza limitata delle donne nel lavoro ed infine ha sottolineato le azioni messe in campo per favorire laccesso al credito necessario agli investimenti.



Su questo aspetto lau di Sviluppo Basilicata Gabriella Megale ha illustrato le possibilità offerte dal Protocollo di Intesa Regione-Sviluppo Basilicata con Mediocredito centrale e quello con Cassa Depositi e Prestiti annunciando a breve ulteriori novità per facilitare il ricorso al credito. La Regione Basilicata  ha aggiunto Megale  si appresta a diventare la prima regione italiana per lattuazione del Protocollo Mediocredito Centrale con una serie di innovazioni.



Il direttore Giuseppina Lo Vecchio ha spiegato contenuti e procedure degli A.P. rispondendo a domande tecniche. Le Misure adottate che potrebbero sembrare sparpagliate  ha detto  rispondono ad una strategia, indicata dallassessore Cupparo, che è quella di sostenere i settori in crisi (automotive), di diversificare la promozione di alcune filiere produttive (turismo, artigianato, commercio) e di far diventare le politiche del welfare veri e propri strumenti di politica industriale e di nuova occupazione.