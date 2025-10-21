Il Segretario Provinciale di Forza Italia Provincia di Potenza Vincenzo Taddei esprime la propria totale vicinanza e il pieno sostegno al Segretario Cittadino di Forza Italia Lagonegro Gianni Mastroianni e a tutti gli iscritti di Forza Italia, impegnati da tempo nel chiedere chiarezza sulla vicenda delle dieci ordinanze di demolizione, tra le quali figura anche quella che riguarda il sindaco di Lagonegro Falabella.



Si tratta di un fatto di estrema gravità, che non può essere considerato una cosa morta né ignorato dalle istituzioni. Il silenzio e lindifferenza rappresentano unoffesa al senso delle regole, alla legalità e al rispetto che i cittadini meritano da chi amministra la cosa pubblica.



Forza Italia ribadisce con forza che la legge deve essere uguale per tutti e che ogni rappresentante istituzionale è chiamato a dare lesempio, non a sottrarsi alle proprie responsabilità.



Il Segretario Provinciale Vincenzo Taddei è al fianco del Segretario Cittadino Gianni Mastroianni, che con coraggio e coerenza sta difendendo i valori fondanti del nostro movimento: trasparenza, rispetto delle istituzioni e tutela della legalità.



Forza Italia continuerà a vigilare con determinazione affinché venga fatta piena luce su questa vicenda e affinché i cittadini ritrovino fiducia nella politica e nelle istituzioni.







LAddetto Stampa



Forza Italia Provincia di Potenza