22/10/2025
|Sono tre i punti allordine del giorno approvati allunanimità nellultimo Consiglio Comunale. Tre importanti delibere che fanno crescere la città sia nei suoi confini che oltre, salutati positivamente da tutti i componenti presenti nellaula consiliare.
Il primo dedicato al cambio di destinazione duso dellimmobile (ex Stella Maris) presente su via Lido: via libera dallAssise alla sua trasformazione per diventare prossimamente una struttura socio assistenziale che darà un fondamentale contributo alla parte più fragile della nostra società, gli anziani.
Il secondo punto, quello più atteso, ha riguardato lapprovazione dellITI del Metapontino, un patto integrato tra tutti i comuni circostanti su tematiche varie come agricoltura, turismo, economia ed infrastrutture, per esempio. Questo strumento, che sarà poi strutturato con la presenza di tutti gli Amministratori locali coinvolti, intercetterà fondi e proposte, in modo da presentarsi in Regione Basilicata come una voce unica ed autorevole per il futuro del territorio.
Il terzo punto ha invece suggellato Policoro oltre i suoi confini visto che, allesame dellaula, è stato presentato il patto di amicizia con la città greca Archea Olympia, luogo storico dove lo sport ebbe inizio e uno dei siti archeologici più importanti al mondo. Con questo primo passo, Policoro e Olimpia, gemellate attraverso una storia comune, visto che la cittadina policorese pone le sue fondamenta sullantichissima Herakleia, potranno pensare ad una serie di attività condivise, con una collaborazione proficua che potrà mettere sempre più in risalto il nostro Parco archeologico, prossimamente oggetto di una profonda valorizzazione di respiro internazionale.
|22/10/2025 - Basilicata. Latronico: ''Rafforziamo la rete dei Centri per la Famiglia''
Con lapprovazione del Piano Operativo degli Interventi Regionali 2025 relativo al Fondo per le Politiche della Famiglia, la Regione Basilicata consolida e potenzia la rete dei Centri per la Famiglia (CPF), veri e propri presìdi territoriali di ascolto, accompagnamento e sup...-->continua
|22/10/2025 - Il punto sugli Avvisi pubblici per le imprese
Stiamo registrando una buona partecipazione agli Avvisi pubblici destinati alle imprese lucane, alle categorie economiche e produttive, a giovani e lavoratori, con una dotazione finanziaria complessiva di 291 milioni di euro, in aumento rispetto ai 285 milion...-->continua
|21/10/2025 - Frecciarossa,Giovani Agricoltori: ''non chiamatelo successo''
Il Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani accoglie con realismo la notizia della ripartenza del Frecciarossa TarantoPotenzaRoma dal 29 ottobre, ma ritiene doveroso chiarire che non si tratta di un successo, bensì del minimo indispensabile.
Dopo ap...-->continua
|21/10/2025 - Il Circolo PD di Lagonegro difende il sindaco Falabella e condanna gli attacchi politici del centrodestra
Alla luce del recente comunicato congiunto diffuso dal centrodestra, il Circolo PD di Lagonegro ritiene necessario intervenire con chiarezza, fermezza e responsabilità.
Apprendiamo con sconcerto che, invece di avanzare proposte serie e concrete per la cres...-->continua
|21/10/2025 - Lagonegro. Taddei FI : Sostegno a Gianni Mastroianni sulla vicenda delle demolizioni
Il Segretario Provinciale di Forza Italia Provincia di Potenza Vincenzo Taddei esprime la propria totale vicinanza e il pieno sostegno al Segretario Cittadino di Forza Italia Lagonegro Gianni Mastroianni e a tutti gli iscritti di Forza Italia, impegnati da tem...-->continua
|21/10/2025 - Lacorazza: Bene gara ospedale Lagonegro ma servono tempi certi
La pubblicazione della gara dappalto per il primo lotto del padiglione A dellospedale di Lagonegro è certamente una buona notizia, ma solo in parte dà seguito alle numerose sollecitazioni e iniziative che, in questi mesi, abbiamo rivolto con insistenza all...-->continua
