La pubblicazione della gara dappalto per il primo lotto del padiglione A dellospedale di Lagonegro è certamente una buona notizia, ma solo in parte dà seguito alle numerose sollecitazioni e iniziative che, in questi mesi, abbiamo rivolto con insistenza allassessore Latronico. È quanto dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.



Lurgenza di procedere rapidamente, resta prioritaria per tutti i lucani  aggiunge Lacorazza- tuttavia rimangono ancora da chiarire tempi e modalità di attuazione del secondo lotto, considerando la complessità dellintervento e la necessità di evitare ripercussioni sulle attività del presidio ospedaliero, che dovranno essere comunque garantite. Il secondo e il terzo intervento potranno infatti partire solo dopo il completamento del primo, suddiviso in due lotti. Per questo torniamo a chiedere nuovamente allassessore, pur riconoscendo che lavvio della gara rappresenta un passo avanti, se esista un cronoprogramma certo degli altri interventi.



Il futuro dellospedale di Lagonegro  conclude lesponente del Pd - assume ancora più rilievo alla luce delle tante criticità che abbiamo evidenziato, dai numerosi lucani che rinunciano alle cure a quelli che finiscono per alimentare la mobilità passiva, con gravi ripercussioni sui bilanci regionali. In questa cornice di oggettive difficoltà del sistema sanitario, scongiurare ulteriori ritardi diventa essenziale, perché con i ritardi peggiorano i servizi e si negano i diritti dei lucani, oltre al rischio che gli investimenti non centrino gli obiettivi attesi e vengano sprecate risorse preziose.