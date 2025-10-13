Una giornata intensa e proficua di confronto e partecipazione ha visto protagonista oggi lAssessorato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, guidato dallassessore Carmine Cicala.



In mattinata si è tenuto il Tavolo Verde con le associazioni di categoria del comparto agricolo. Lincontro ha rappresentato, come sempre, un importante momento di ascolto e programmazione condivisa, nel corso del quale sono stati delineati gli indirizzi per i prossimi bandi regionali.



È stato un confronto costruttivo  ha dichiarato lassessore Cicala  che conferma la volontà comune di proseguire in un percorso di dialogo costante con il mondo agricolo. Abbiamo tracciato insieme le priorità operative per i prossimi bandi e ribadito limpegno della Regione nel sostenere concretamente le aziende lucane, anche alla luce delle difficoltà legate alla crisi idrica per uso irriguo. La condivisione delle strategie in questa fase è fondamentale per garantire risposte efficaci e tempestive agli agricoltori.



Nel pomeriggio, lassessore Cicala ha presieduto il Tavolo per la Forestazione, un ulteriore momento di confronto con le organizzazioni sindacali del settore. Durante lincontro, i rappresentanti dei lavoratori hanno espresso con forza il loro impegno e avanzato proposte concrete in materia di turnover e di aumento delle giornate lavorative.



Ho molto apprezzato lo spirito costruttivo e la responsabilità dimostrata dai sindacati  ha aggiunto Cicala  Nel corso dellincontro è emersa la volontà comune di rafforzare il sistema forestale lucano, migliorando le condizioni di lavoro e valorizzando le competenze degli operatori.



Lassessore ha inoltre voluto rassicurare i lavoratori in merito ai pagamenti delle ultime mensilità, spiegando che la Regione, nella persona del Presidente Vito Bardi, è già al lavoro per sbloccare le risorse necessarie.



Ho avuto modo di confrontarmi personalmente con il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, che detiene anche la delega al Bilancio regionale ha spiegato Cicala  Certo del massimo impegno del presidente nel reperire le risorse necessarie voglio comunque rassicurare i lavoratori: stiamo seguendo con attenzione lintero iter affinché le spettanze possano essere liquidate nel più breve tempo possibile. Questo è un impegno che manteniamo con senso di responsabilità e attenzione verso chi ogni giorno contribuisce alla tutela e alla valorizzazione del nostro territorio.



Il tavolo si è concluso con la richiesta da parte delle associazioni sindacali, subito accolto dallAssessore Cicala, di organizzare un ulteriore incontro di aggiornamento entro fine mese.



Quella di oggi è stata una giornata di ascolto, confronto e concretezza.  ha concluso lassessore  Solo attraverso il dialogo e la collaborazione possiamo affrontare le sfide che attendono lagricoltura e la forestazione lucana, costruendo insieme un futuro più sostenibile e competitivo per lintero comparto.



