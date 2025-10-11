-->
|
La voce della Politica
|Chiorazzo. Premio Valore Donna a Lauria: celebrazione dellimpegno femminile tra media, società e sicurezza digitale
11/10/2025
|Il Premio Valore Donna rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della vita culturale e civile della Basilicata, perché non solo celebra donne straordinarie, ma mette in luce il valore collettivo dellimpegno femminile nella società, nelle istituzioni, nel mondo dellinformazione e in quello della legalità.
Ledizione di questanno, dedicata a Media, società e sicurezza digitale, ha ribadito limportanza di promuovere una cultura che unisca tecnologia, etica e rispetto della persona, in un tempo in cui la rete condiziona la qualità stessa della convivenza democratica. È quanto dichiara il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, al termine delliniziativa promossa dal Centro Italiano Femminile a Lauria.
Desidero esprimere - ha aggiunto - un sincero ringraziamento alla Presidente regionale del CIF Antonella Viceconti, alle sue dirigenti regionali e locali e a tutte le donne che ne tengono viva la missione da ottantanni.
Il CIF è, da sempre, una palestra di cittadinanza e di partecipazione, capace di unire formazione, impegno sociale e attenzione al territorio.
Le figure premiate oggi, Barbara Strappato e Isabella Romano, rappresentano in modo esemplare il coraggio, la competenza e la responsabilità di tante donne che, con il loro lavoro, fanno vivere ogni giorno i valori della democrazia e del bene comune.
Sul piano istituzionale, Chiorazzo ha poi sottolineato che proprio da questi esempi occorre trarre ispirazione per il futuro di Lauria, oggi commissariata e attesa da un nuovo appuntamento elettorale nella prossima primavera.
Da esperienze come quella del CIF e dal protagonismo delle donne - ha dichiarato Chiorazzo - possiamo e dobbiamo ripartire per restituire a Lauria un governo cittadino allaltezza delle attese della comunità, capace di innovare i processi amministrativi, di ampliare la partecipazione e di coinvolgere le energie migliori del territorio.
Serve un dibattito programmatico ampio, aperto, inclusivo, che valorizzi le competenze e superi appartenenze e pregiudizi. Lauria - ha concluso Chiorazzo - ha una storia e un patrimonio umano straordinari. È da qui, dal senso di comunità e dalla partecipazione autentica, che deve nascere una nuova stagione civica, capace di unire e di guardare con fiducia al futuro.
|
archivio
|La Voce della Politica
|11/10/2025 - Chiorazzo. Premio Valore Donna a Lauria: celebrazione dellimpegno femminile tra media, società e sicurezza digitale
Il Premio Valore Donna rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della vita culturale e civile della Basilicata, perché non solo celebra donne straordinarie, ma mette in luce il valore collettivo dellimpegno femminile nella società, nelle istituzioni, nel mondo ...-->continua
|
|
|11/10/2025 - Maschito, Carabinieri in una scuola: garante dellinfanzia e sindaco rassicurano sulla sicurezza dei minori
A seguito dei fatti avvenuti presso la scuola primaria di Maschito, la Garante per lInfanzia della Regione Basilicata, Rossana Mignoli e il Sindaco Luigi Rafti esprimono la più viva vicinanza al personale scolastico e ai minori presenti al momento dellaccadu...-->continua
|
|
|11/10/2025 - Pista Mattei. Regione Basilicata Idee confuse e nessuna visione: Piero Lacorazza accusa la Giunta Bardi
La Pista Mattei di Pisticci rappresenta uninfrastruttura strategica per il futuro della Basilicata, ma la sua storia è segnata da incertezze e ritardi. Le recenti decisioni della Giunta Bardi in merito al Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano hanno riacces...-->continua
|
|
|11/10/2025 - Coldiretti Basilicata: via libera dallEuroparlamento alletichetta dorigine e stop al ''meat sounding''
Esprime soddisfazione Coldiretti Basilicata per lennesima battaglia vinta, dopo le molteplici mobilitazioni di piazza che hanno visto protagonisti anche gli agricoltori lucani. Il Parlamento Europeo ha approvato le modifiche al Regolamento sullOrganizzazione...-->continua
|
|
|11/10/2025 - Libera Basilicata su inchiesta giornalistica ''Affidopoli''
Linchiesta giornalistica condotta da Leo Amato e pubblicata da lAltravoce-il Quotidiano del Sud sullennesimo capitolo dellAffidopoli lucana continua a sollevare interrogativi gravi e non più rimandabili sul sistema degli affidamenti pubblici in Basilicat...-->continua
|
|
|11/10/2025 - Chiusura notturna ATM Postamat, appello del Presidente della Provincia di Matera
Poste Italiane riveda con urgenza la decisione di chiudere nella fascia che va dalle 19.30 alle 8.30 gli sportelli ATM Postamat e adotti soluzioni alternative che siano meno penalizzanti per i cittadini.
Lappello, diretto a Poste Italiane, è del Preside...-->continua
|
|
|10/10/2025 - Dal TTG di Rimini, Policoro rientra con nuovi contatti e progetti per valorizzare il territorio
La partecipazione al TTG Travel Experience 2025 di Rimini si è conclusa con un successo. In tanti, tra tour operator e addetti ai lavori, si sono avvicinati allo stand del Comune di Policoro per conoscere da vicino la comunità ed i suoi servizi: il vice Sindac...-->continua
|
|