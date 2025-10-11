-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Chiorazzo. Premio Valore Donna a Lauria: celebrazione dellimpegno femminile tra media, società e sicurezza digitale

11/10/2025

Il Premio Valore Donna rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della vita culturale e civile della Basilicata, perché non solo celebra donne straordinarie, ma mette in luce il valore collettivo dellimpegno femminile nella società, nelle istituzioni, nel mondo dellinformazione e in quello della legalità.
Ledizione di questanno, dedicata a Media, società e sicurezza digitale, ha ribadito limportanza di promuovere una cultura che unisca tecnologia, etica e rispetto della persona, in un tempo in cui la rete condiziona la qualità stessa della convivenza democratica. È quanto dichiara il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, al termine delliniziativa promossa dal Centro Italiano Femminile a Lauria.
Desidero esprimere - ha aggiunto - un sincero ringraziamento alla Presidente regionale del CIF Antonella Viceconti, alle sue dirigenti regionali e locali e a tutte le donne che ne tengono viva la missione da ottantanni.
Il CIF è, da sempre, una palestra di cittadinanza e di partecipazione, capace di unire formazione, impegno sociale e attenzione al territorio.
Le figure premiate oggi, Barbara Strappato e Isabella Romano, rappresentano in modo esemplare il coraggio, la competenza e la responsabilità di tante donne che, con il loro lavoro, fanno vivere ogni giorno i valori della democrazia e del bene comune.
Sul piano istituzionale, Chiorazzo ha poi sottolineato che proprio da questi esempi occorre trarre ispirazione per il futuro di Lauria, oggi commissariata e attesa da un nuovo appuntamento elettorale nella prossima primavera.
Da esperienze come quella del CIF e dal protagonismo delle donne - ha dichiarato Chiorazzo - possiamo e dobbiamo ripartire per restituire a Lauria un governo cittadino allaltezza delle attese della comunità, capace di innovare i processi amministrativi, di ampliare la partecipazione e di coinvolgere le energie migliori del territorio.
Serve un dibattito programmatico ampio, aperto, inclusivo, che valorizzi le competenze e superi appartenenze e pregiudizi. Lauria - ha concluso Chiorazzo - ha una storia e un patrimonio umano straordinari. È da qui, dal senso di comunità e dalla partecipazione autentica, che deve nascere una nuova stagione civica, capace di unire e di guardare con fiducia al futuro.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
11/10/2025 - Chiorazzo. Premio Valore Donna a Lauria: celebrazione dellimpegno femminile tra media, società e sicurezza digitale

Il Premio Valore Donna rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della vita culturale e civile della Basilicata, perché non solo celebra donne straordinarie, ma mette in luce il valore collettivo dellimpegno femminile nella società, nelle istituzioni, nel mondo ...-->continua
11/10/2025 - Maschito, Carabinieri in una scuola: garante dellinfanzia e sindaco rassicurano sulla sicurezza dei minori

A seguito dei fatti avvenuti presso la scuola primaria di Maschito, la Garante per lInfanzia della Regione Basilicata, Rossana Mignoli e il Sindaco Luigi Rafti esprimono la più viva vicinanza al personale scolastico e ai minori presenti al momento dellaccadu...-->continua
11/10/2025 - Pista Mattei. Regione Basilicata  Idee confuse e nessuna visione: Piero Lacorazza accusa la Giunta Bardi

La Pista Mattei di Pisticci rappresenta uninfrastruttura strategica per il futuro della Basilicata, ma la sua storia è segnata da incertezze e ritardi. Le recenti decisioni della Giunta Bardi in merito al Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano hanno riacces...-->continua
11/10/2025 - Coldiretti Basilicata: via libera dallEuroparlamento alletichetta dorigine e stop al ''meat sounding''

Esprime soddisfazione Coldiretti Basilicata per lennesima battaglia vinta, dopo le molteplici mobilitazioni di piazza che hanno visto protagonisti anche gli agricoltori lucani. Il Parlamento Europeo ha approvato le modifiche al Regolamento sullOrganizzazione...-->continua
11/10/2025 - Libera Basilicata su inchiesta giornalistica ''Affidopoli''

Linchiesta giornalistica condotta da Leo Amato e pubblicata da lAltravoce-il Quotidiano del Sud sullennesimo capitolo dellAffidopoli lucana continua a sollevare interrogativi gravi e non più rimandabili sul sistema degli affidamenti pubblici in Basilicat...-->continua
11/10/2025 - Chiusura notturna ATM Postamat, appello del Presidente della Provincia di Matera

Poste Italiane riveda con urgenza la decisione di chiudere nella fascia che va dalle 19.30 alle 8.30 gli sportelli ATM Postamat e adotti soluzioni alternative che siano meno penalizzanti per i cittadini.
Lappello, diretto a Poste Italiane, è del Preside...-->continua
10/10/2025 - Dal TTG di Rimini, Policoro rientra con nuovi contatti e progetti per valorizzare il territorio

La partecipazione al TTG Travel Experience 2025 di Rimini si è conclusa con un successo. In tanti, tra tour operator e addetti ai lavori, si sono avvicinati allo stand del Comune di Policoro per conoscere da vicino la comunità ed i suoi servizi: il vice Sindac...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo