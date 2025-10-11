-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Maschito, Carabinieri in una scuola: garante dellinfanzia e sindaco rassicurano sulla sicurezza dei minori

11/10/2025

A seguito dei fatti avvenuti presso la scuola primaria di Maschito, la Garante per lInfanzia della Regione Basilicata, Rossana Mignoli e il Sindaco Luigi Rafti esprimono la più viva vicinanza al personale scolastico e ai minori presenti al momento dellaccaduto.

La Garante Mignoli ha prontamente contattato il Sindaco Rafti per assicurarsi sullesatta ricostruzione dei fatti e per verificare che siano state attivate tutte le misure necessarie a garantire il benessere dei bambini e del personale scolastico. Entrambi hanno confermato che nessun minore è rimasto coinvolto o ha riportato danni, e che la situazione è stata rapidamente riportata alla normalità grazie al pronto e determinante intervento dei Carabinieri della Stazione di Maschito e della Radiomobile di Venosa.

Il Comune di Maschito e la Garante per lInfanzia ringraziano sentitamente le Forze dellOrdine per la professionalità, la tempestività e la sensibilità dimostrate nellintervento, che hanno consentito di evitare conseguenze più gravi e garantire la sicurezza dellintera comunità scolastica.

Si sottolinea limportanza della collaborazione tra istituzioni, scuola e cittadinanza per assicurare un contesto educativo sicuro e sereno, rinnovando linvito a rivolgersi sempre, in situazioni di emergenza o di pericolo, al Numero Unico per le Emergenze 112.

Lo riporta una nota stampa congiunta di
Rossana Mignoli Garante regionale infanzia e adolescenza e Luigi Rafti Sindaco di Maschito



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
11/10/2025 - Chiorazzo. Premio Valore Donna a Lauria: celebrazione dellimpegno femminile tra media, società e sicurezza digitale

Il Premio Valore Donna rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della vita culturale e civile della Basilicata, perché non solo celebra donne straordinarie, ma mette in luce il valore collettivo dellimpegno femminile nella società, nelle istituzioni, nel mondo ...-->continua
11/10/2025 - Maschito, Carabinieri in una scuola: garante dellinfanzia e sindaco rassicurano sulla sicurezza dei minori

A seguito dei fatti avvenuti presso la scuola primaria di Maschito, la Garante per lInfanzia della Regione Basilicata, Rossana Mignoli e il Sindaco Luigi Rafti esprimono la più viva vicinanza al personale scolastico e ai minori presenti al momento dellaccadu...-->continua
11/10/2025 - Pista Mattei. Regione Basilicata  Idee confuse e nessuna visione: Piero Lacorazza accusa la Giunta Bardi

La Pista Mattei di Pisticci rappresenta uninfrastruttura strategica per il futuro della Basilicata, ma la sua storia è segnata da incertezze e ritardi. Le recenti decisioni della Giunta Bardi in merito al Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano hanno riacces...-->continua
11/10/2025 - Coldiretti Basilicata: via libera dallEuroparlamento alletichetta dorigine e stop al ''meat sounding''

Esprime soddisfazione Coldiretti Basilicata per lennesima battaglia vinta, dopo le molteplici mobilitazioni di piazza che hanno visto protagonisti anche gli agricoltori lucani. Il Parlamento Europeo ha approvato le modifiche al Regolamento sullOrganizzazione...-->continua
11/10/2025 - Libera Basilicata su inchiesta giornalistica ''Affidopoli''

Linchiesta giornalistica condotta da Leo Amato e pubblicata da lAltravoce-il Quotidiano del Sud sullennesimo capitolo dellAffidopoli lucana continua a sollevare interrogativi gravi e non più rimandabili sul sistema degli affidamenti pubblici in Basilicat...-->continua
11/10/2025 - Chiusura notturna ATM Postamat, appello del Presidente della Provincia di Matera

Poste Italiane riveda con urgenza la decisione di chiudere nella fascia che va dalle 19.30 alle 8.30 gli sportelli ATM Postamat e adotti soluzioni alternative che siano meno penalizzanti per i cittadini.
Lappello, diretto a Poste Italiane, è del Preside...-->continua
10/10/2025 - Dal TTG di Rimini, Policoro rientra con nuovi contatti e progetti per valorizzare il territorio

La partecipazione al TTG Travel Experience 2025 di Rimini si è conclusa con un successo. In tanti, tra tour operator e addetti ai lavori, si sono avvicinati allo stand del Comune di Policoro per conoscere da vicino la comunità ed i suoi servizi: il vice Sindac...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo