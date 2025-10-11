A seguito dei fatti avvenuti presso la scuola primaria di Maschito, la Garante per lInfanzia della Regione Basilicata, Rossana Mignoli e il Sindaco Luigi Rafti esprimono la più viva vicinanza al personale scolastico e ai minori presenti al momento dellaccaduto.



La Garante Mignoli ha prontamente contattato il Sindaco Rafti per assicurarsi sullesatta ricostruzione dei fatti e per verificare che siano state attivate tutte le misure necessarie a garantire il benessere dei bambini e del personale scolastico. Entrambi hanno confermato che nessun minore è rimasto coinvolto o ha riportato danni, e che la situazione è stata rapidamente riportata alla normalità grazie al pronto e determinante intervento dei Carabinieri della Stazione di Maschito e della Radiomobile di Venosa.



Il Comune di Maschito e la Garante per lInfanzia ringraziano sentitamente le Forze dellOrdine per la professionalità, la tempestività e la sensibilità dimostrate nellintervento, che hanno consentito di evitare conseguenze più gravi e garantire la sicurezza dellintera comunità scolastica.



Si sottolinea limportanza della collaborazione tra istituzioni, scuola e cittadinanza per assicurare un contesto educativo sicuro e sereno, rinnovando linvito a rivolgersi sempre, in situazioni di emergenza o di pericolo, al Numero Unico per le Emergenze 112.



Lo riporta una nota stampa congiunta di

Rossana Mignoli Garante regionale infanzia e adolescenza e Luigi Rafti Sindaco di Maschito