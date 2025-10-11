Esprime soddisfazione Coldiretti Basilicata per lennesima battaglia vinta, dopo le molteplici mobilitazioni di piazza che hanno visto protagonisti anche gli agricoltori lucani. Il Parlamento Europeo ha approvato le modifiche al Regolamento sullOrganizzazione Comune dei Mercati accogliendo le richieste di Coldiretti e bocciando la linea del compromesso al ribasso sposata dal Copa Cogeca. In particolare arriva lo stop allutilizzo di denominazioni come hamburger o bistecche per i prodotti vegetali, apertura alletichetta dorigine su tutti i cibi, preferenza dei prodotti di origine comunitaria e locale in mense e appalti pubblici, introduzione di contratti scritti obbligatori allinterno delle filiere agroalimentari considerando anche i costi di produzione nella fissazione dei prezzi. Lintroduzione rapida di norme per tutelare le denominazioni dei prodotti a base di carne e contrastare il meat sounding, ossia luso di nomi come burger o salsiccia per prodotti vegetali o sintetici  evidenzia lorganizzazione agricola lucana- è una battaglia che Coldiretti porta avanti da anni e che andrà a proteggere i consumatori da pratiche ingannevoli e a rafforzare il settore zootecnico europeo. Importante anche lapertura allestensione delletichetta dorigine a tutti i settori, che va nella direzione della proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta da Coldiretti. Anche il voto sullobbligo dei contratti scritti sostiene la battaglia portata avanti in questi anni dalla Coldiretti contro le pratiche sleali per garantire un giusto reddito alle aziende agricole, senza che siano costrette a vendere sistematicamente i loro prodotti al di sotto dei costi di produzione. Una battaglia di cui la grande mobilitazione contro il crollo delle quotazioni allorigine del grano duro delle scorse settimane è stato solo lultimo esempio. Non a caso nel testo varato dal Parlamento Ue si riconosce anche la necessità di tenere conto dei costi di produzione nella fissazione del prezzo pagato allagricoltore. La revisione del Regolamento Ocm dovrà ora passare al voto del Trilogo, ma il voto di queste ore rappresenta un segnale politico di grande rilievo per la sostenibilità delle aziende agricole e per rafforzare sovranità e sicurezza alimentare dellUe, in un contesto di tensioni commerciali e incertezze sul futuro quadro finanziario europeo.