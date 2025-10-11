-->
|
La voce della Politica
|Coldiretti Basilicata: via libera dallEuroparlamento alletichetta dorigine e stop al ''meat sounding''
11/10/2025
|Esprime soddisfazione Coldiretti Basilicata per lennesima battaglia vinta, dopo le molteplici mobilitazioni di piazza che hanno visto protagonisti anche gli agricoltori lucani. Il Parlamento Europeo ha approvato le modifiche al Regolamento sullOrganizzazione Comune dei Mercati accogliendo le richieste di Coldiretti e bocciando la linea del compromesso al ribasso sposata dal Copa Cogeca. In particolare arriva lo stop allutilizzo di denominazioni come hamburger o bistecche per i prodotti vegetali, apertura alletichetta dorigine su tutti i cibi, preferenza dei prodotti di origine comunitaria e locale in mense e appalti pubblici, introduzione di contratti scritti obbligatori allinterno delle filiere agroalimentari considerando anche i costi di produzione nella fissazione dei prezzi. Lintroduzione rapida di norme per tutelare le denominazioni dei prodotti a base di carne e contrastare il meat sounding, ossia luso di nomi come burger o salsiccia per prodotti vegetali o sintetici evidenzia lorganizzazione agricola lucana- è una battaglia che Coldiretti porta avanti da anni e che andrà a proteggere i consumatori da pratiche ingannevoli e a rafforzare il settore zootecnico europeo. Importante anche lapertura allestensione delletichetta dorigine a tutti i settori, che va nella direzione della proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta da Coldiretti. Anche il voto sullobbligo dei contratti scritti sostiene la battaglia portata avanti in questi anni dalla Coldiretti contro le pratiche sleali per garantire un giusto reddito alle aziende agricole, senza che siano costrette a vendere sistematicamente i loro prodotti al di sotto dei costi di produzione. Una battaglia di cui la grande mobilitazione contro il crollo delle quotazioni allorigine del grano duro delle scorse settimane è stato solo lultimo esempio. Non a caso nel testo varato dal Parlamento Ue si riconosce anche la necessità di tenere conto dei costi di produzione nella fissazione del prezzo pagato allagricoltore. La revisione del Regolamento Ocm dovrà ora passare al voto del Trilogo, ma il voto di queste ore rappresenta un segnale politico di grande rilievo per la sostenibilità delle aziende agricole e per rafforzare sovranità e sicurezza alimentare dellUe, in un contesto di tensioni commerciali e incertezze sul futuro quadro finanziario europeo.
|
archivio
|La Voce della Politica
|11/10/2025 - Chiorazzo. Premio Valore Donna a Lauria: celebrazione dellimpegno femminile tra media, società e sicurezza digitale
Il Premio Valore Donna rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della vita culturale e civile della Basilicata, perché non solo celebra donne straordinarie, ma mette in luce il valore collettivo dellimpegno femminile nella società, nelle istituzioni, nel mondo ...-->continua
|
|
|11/10/2025 - Maschito, Carabinieri in una scuola: garante dellinfanzia e sindaco rassicurano sulla sicurezza dei minori
A seguito dei fatti avvenuti presso la scuola primaria di Maschito, la Garante per lInfanzia della Regione Basilicata, Rossana Mignoli e il Sindaco Luigi Rafti esprimono la più viva vicinanza al personale scolastico e ai minori presenti al momento dellaccadu...-->continua
|
|
|11/10/2025 - Pista Mattei. Regione Basilicata Idee confuse e nessuna visione: Piero Lacorazza accusa la Giunta Bardi
La Pista Mattei di Pisticci rappresenta uninfrastruttura strategica per il futuro della Basilicata, ma la sua storia è segnata da incertezze e ritardi. Le recenti decisioni della Giunta Bardi in merito al Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano hanno riacces...-->continua
|
|
|11/10/2025 - Coldiretti Basilicata: via libera dallEuroparlamento alletichetta dorigine e stop al ''meat sounding''
Esprime soddisfazione Coldiretti Basilicata per lennesima battaglia vinta, dopo le molteplici mobilitazioni di piazza che hanno visto protagonisti anche gli agricoltori lucani. Il Parlamento Europeo ha approvato le modifiche al Regolamento sullOrganizzazione...-->continua
|
|
|11/10/2025 - Libera Basilicata su inchiesta giornalistica ''Affidopoli''
Linchiesta giornalistica condotta da Leo Amato e pubblicata da lAltravoce-il Quotidiano del Sud sullennesimo capitolo dellAffidopoli lucana continua a sollevare interrogativi gravi e non più rimandabili sul sistema degli affidamenti pubblici in Basilicat...-->continua
|
|
|11/10/2025 - Chiusura notturna ATM Postamat, appello del Presidente della Provincia di Matera
Poste Italiane riveda con urgenza la decisione di chiudere nella fascia che va dalle 19.30 alle 8.30 gli sportelli ATM Postamat e adotti soluzioni alternative che siano meno penalizzanti per i cittadini.
Lappello, diretto a Poste Italiane, è del Preside...-->continua
|
|
|10/10/2025 - Dal TTG di Rimini, Policoro rientra con nuovi contatti e progetti per valorizzare il territorio
La partecipazione al TTG Travel Experience 2025 di Rimini si è conclusa con un successo. In tanti, tra tour operator e addetti ai lavori, si sono avvicinati allo stand del Comune di Policoro per conoscere da vicino la comunità ed i suoi servizi: il vice Sindac...-->continua
|
|