-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Coldiretti Basilicata: via libera dallEuroparlamento alletichetta dorigine e stop al ''meat sounding''

11/10/2025

Esprime soddisfazione Coldiretti Basilicata per lennesima battaglia vinta, dopo le molteplici mobilitazioni di piazza che hanno visto protagonisti anche gli agricoltori lucani. Il Parlamento Europeo ha approvato le modifiche al Regolamento sullOrganizzazione Comune dei Mercati accogliendo le richieste di Coldiretti e bocciando la linea del compromesso al ribasso sposata dal Copa Cogeca. In particolare arriva lo stop allutilizzo di denominazioni come hamburger o bistecche per i prodotti vegetali, apertura alletichetta dorigine su tutti i cibi, preferenza dei prodotti di origine comunitaria e locale in mense e appalti pubblici, introduzione di contratti scritti obbligatori allinterno delle filiere agroalimentari considerando anche i costi di produzione nella fissazione dei prezzi. Lintroduzione rapida di norme per tutelare le denominazioni dei prodotti a base di carne e contrastare il meat sounding, ossia luso di nomi come burger o salsiccia per prodotti vegetali o sintetici  evidenzia lorganizzazione agricola lucana- è una battaglia che Coldiretti porta avanti da anni e che andrà a proteggere i consumatori da pratiche ingannevoli e a rafforzare il settore zootecnico europeo. Importante anche lapertura allestensione delletichetta dorigine a tutti i settori, che va nella direzione della proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta da Coldiretti. Anche il voto sullobbligo dei contratti scritti sostiene la battaglia portata avanti in questi anni dalla Coldiretti contro le pratiche sleali per garantire un giusto reddito alle aziende agricole, senza che siano costrette a vendere sistematicamente i loro prodotti al di sotto dei costi di produzione. Una battaglia di cui la grande mobilitazione contro il crollo delle quotazioni allorigine del grano duro delle scorse settimane è stato solo lultimo esempio. Non a caso nel testo varato dal Parlamento Ue si riconosce anche la necessità di tenere conto dei costi di produzione nella fissazione del prezzo pagato allagricoltore. La revisione del Regolamento Ocm dovrà ora passare al voto del Trilogo, ma il voto di queste ore rappresenta un segnale politico di grande rilievo per la sostenibilità delle aziende agricole e per rafforzare sovranità e sicurezza alimentare dellUe, in un contesto di tensioni commerciali e incertezze sul futuro quadro finanziario europeo.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
11/10/2025 - Chiorazzo. Premio Valore Donna a Lauria: celebrazione dellimpegno femminile tra media, società e sicurezza digitale

Il Premio Valore Donna rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della vita culturale e civile della Basilicata, perché non solo celebra donne straordinarie, ma mette in luce il valore collettivo dellimpegno femminile nella società, nelle istituzioni, nel mondo ...-->continua
11/10/2025 - Maschito, Carabinieri in una scuola: garante dellinfanzia e sindaco rassicurano sulla sicurezza dei minori

A seguito dei fatti avvenuti presso la scuola primaria di Maschito, la Garante per lInfanzia della Regione Basilicata, Rossana Mignoli e il Sindaco Luigi Rafti esprimono la più viva vicinanza al personale scolastico e ai minori presenti al momento dellaccadu...-->continua
11/10/2025 - Pista Mattei. Regione Basilicata  Idee confuse e nessuna visione: Piero Lacorazza accusa la Giunta Bardi

La Pista Mattei di Pisticci rappresenta uninfrastruttura strategica per il futuro della Basilicata, ma la sua storia è segnata da incertezze e ritardi. Le recenti decisioni della Giunta Bardi in merito al Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano hanno riacces...-->continua
11/10/2025 - Coldiretti Basilicata: via libera dallEuroparlamento alletichetta dorigine e stop al ''meat sounding''

Esprime soddisfazione Coldiretti Basilicata per lennesima battaglia vinta, dopo le molteplici mobilitazioni di piazza che hanno visto protagonisti anche gli agricoltori lucani. Il Parlamento Europeo ha approvato le modifiche al Regolamento sullOrganizzazione...-->continua
11/10/2025 - Libera Basilicata su inchiesta giornalistica ''Affidopoli''

Linchiesta giornalistica condotta da Leo Amato e pubblicata da lAltravoce-il Quotidiano del Sud sullennesimo capitolo dellAffidopoli lucana continua a sollevare interrogativi gravi e non più rimandabili sul sistema degli affidamenti pubblici in Basilicat...-->continua
11/10/2025 - Chiusura notturna ATM Postamat, appello del Presidente della Provincia di Matera

Poste Italiane riveda con urgenza la decisione di chiudere nella fascia che va dalle 19.30 alle 8.30 gli sportelli ATM Postamat e adotti soluzioni alternative che siano meno penalizzanti per i cittadini.
Lappello, diretto a Poste Italiane, è del Preside...-->continua
10/10/2025 - Dal TTG di Rimini, Policoro rientra con nuovi contatti e progetti per valorizzare il territorio

La partecipazione al TTG Travel Experience 2025 di Rimini si è conclusa con un successo. In tanti, tra tour operator e addetti ai lavori, si sono avvicinati allo stand del Comune di Policoro per conoscere da vicino la comunità ed i suoi servizi: il vice Sindac...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo