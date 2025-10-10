-->
|Dal TTG di Rimini, Policoro rientra con nuovi contatti e progetti per valorizzare il territorio
10/10/2025
|La partecipazione al TTG Travel Experience 2025 di Rimini si è conclusa con un successo. In tanti, tra tour operator e addetti ai lavori, si sono avvicinati allo stand del Comune di Policoro per conoscere da vicino la comunità ed i suoi servizi: il vice Sindaco, e Assessore al Turismo, Massimiliano Padula insieme allAssessore alla Cultura, Bilancio e Grandi eventi sportivi Massimiliano Scarcia, hanno vissuto tre giorni intensi, fatti di approfondimenti e incontri, al fine di promuovere le nostre bellezze e far conoscere la nostra ospitalità, altro punto di forza del territorio.
In più, in sinergia con lAPT, lAmministrazione intende intraprendere azioni e iniziative promozionali, coinvolgendo gli altri Comuni costieri per partecipare a eventi nazionali e internazionali, valorizzando le eccellenze paesaggistiche, culturali e turistiche del Metapontino.
Stiamo costruendo un nuovo percorso di promozione territoriale insieme ai comuni costieri lucani con APT - dichiara il vice sindaco Massimiliano Padula - Una nuova sinergia che renda finalmente il mare protagonista nelle azioni di marketing della Basilicata. Dal TTG di Rimini i segnali sono sempre più positivi per la nostra Basilicata ed in particolare per la nostra costa.
