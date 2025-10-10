-->
10/10/2025
|Tutti i processi di crescita e di coesione sociale partono dai Comuni. I Sindaci rappresentano le istituzioni di prossimità per eccellenza e sono il primo presidio democratico e civile, il punto più vicino ai cittadini e alle comunità. A loro va riconosciuto non solo il valore dimostrato nella gestione delle emergenze penso alla fase pandemica o alle tante situazioni di protezione civile affrontate con coraggio e senso di responsabilità ma anche la capacità di essere protagonisti attivi dello sviluppo locale e di portare avanti, con competenza e determinazione, i progetti che fanno crescere i territori, come hanno dimostrato nel complesso percorso di attuazione del PNRR.
È quanto dichiara il Vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, intervenendo allAssemblea annuale dellANCI Basilicata, svoltasi oggi a Tito.
Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Presidente Gerardo Larocca e ai membri degli organismi direttivi dellANCI Basilicata per il prezioso lavoro di rappresentanza e di raccordo istituzionale che svolgono quotidianamente a favore dei Comuni lucani e delle loro comunità. Il loro impegno contribuisce a rafforzare il ruolo dellAssociazione come casa comune degli amministratori locali, luogo di confronto e di proposta per lintera Basilicata.
Per riconoscere pienamente questa funzione - ha aggiunto Chiorazzo - è necessario che gli strumenti di programmazione vengano condivisi con i Comuni, ad esempio attraverso il coinvolgimento degli organismi statutari già previsti, a partire dalla Conferenza delle Autonomie Locali, che ancora non si è insediata, e istituendo una struttura regionale stabile di supporto amministrativo ai Comuni. È tempo di restituire alle autonomie locali un ruolo reale, non solo formale.
Occorre inoltre valorizzare la straordinaria capacità di resilienza dei piccoli Comuni, che continuano a mantenere viva la presenza dello Stato nei territori più fragili, affrontando con risorse limitate problemi complessi e garantendo servizi essenziali alle comunità. In questo senso ha proseguito Chiorazzo è necessario rafforzare e aggiornare la Strategia nazionale per le Aree interne, rendendola più efficace nel sostenere le sfide demografiche, infrastrutturali e sociali dei nostri territori e promuovere una legislazione differenziata che valorizzi e riconosca le specificità dei piccoli comuni.
Serve superare - ha sottolineato Chiorazzo - la logica, purtroppo a volte ancora dominante, delle appartenenze politiche o partitiche come criterio per destinare finanziamenti e favorire investimenti. I Comuni devono essere parte integrante della vertenza Basilicata, al fianco dellIstituzione regionale, e viceversa. Solo insieme possiamo affrontare le grandi sfide che ci attendono a partire dal rafforzamento dei servizi socio-assistenziali e sanitari territoriali, ai servizi educativi, fino al miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti.
Apprezzo e condivido, in questo senso - ha concluso Chiorazzo - lo spirito di mutuo soccorso e sussidiarietà istituzionale che ispira la proposta dellAssessore Pepe di unire le forze per sostenere una battaglia comune sullalta velocità, con lobiettivo di superare il ritardo infrastrutturale storico che penalizza la Basilicata. Ma quello stesso spirito va tradotto in un metodo stabile di cooperazione tra Regione e Comuni, perché solo così si costruisce una Basilicata più forte, coesa e capace di futuro.
