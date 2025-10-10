Tutti i processi di crescita e di coesione sociale partono dai Comuni. I Sindaci rappresentano le istituzioni di prossimità per eccellenza e sono il primo presidio democratico e civile, il punto più vicino ai cittadini e alle comunità. A loro va riconosciuto non solo il valore dimostrato nella gestione delle emergenze  penso alla fase pandemica o alle tante situazioni di protezione civile affrontate con coraggio e senso di responsabilità  ma anche la capacità di essere protagonisti attivi dello sviluppo locale e di portare avanti, con competenza e determinazione, i progetti che fanno crescere i territori, come hanno dimostrato nel complesso percorso di attuazione del PNRR.

È quanto dichiara il Vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, intervenendo allAssemblea annuale dellANCI Basilicata, svoltasi oggi a Tito.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Presidente Gerardo Larocca e ai membri degli organismi direttivi dellANCI Basilicata per il prezioso lavoro di rappresentanza e di raccordo istituzionale che svolgono quotidianamente a favore dei Comuni lucani e delle loro comunità. Il loro impegno contribuisce a rafforzare il ruolo dellAssociazione come casa comune degli amministratori locali, luogo di confronto e di proposta per lintera Basilicata.

Per riconoscere pienamente questa funzione - ha aggiunto Chiorazzo - è necessario che gli strumenti di programmazione vengano condivisi con i Comuni, ad esempio attraverso il coinvolgimento degli organismi statutari già previsti, a partire dalla Conferenza delle Autonomie Locali, che ancora non si è insediata, e istituendo una struttura regionale stabile di supporto amministrativo ai Comuni. È tempo di restituire alle autonomie locali un ruolo reale, non solo formale.

Occorre inoltre valorizzare la straordinaria capacità di resilienza dei piccoli Comuni, che continuano a mantenere viva la presenza dello Stato nei territori più fragili, affrontando con risorse limitate problemi complessi e garantendo servizi essenziali alle comunità. In questo senso  ha proseguito Chiorazzo  è necessario rafforzare e aggiornare la Strategia nazionale per le Aree interne, rendendola più efficace nel sostenere le sfide demografiche, infrastrutturali e sociali dei nostri territori e promuovere una legislazione differenziata che valorizzi e riconosca le specificità dei piccoli comuni.

Serve superare - ha sottolineato Chiorazzo - la logica, purtroppo a volte ancora dominante, delle appartenenze politiche o partitiche come criterio per destinare finanziamenti e favorire investimenti. I Comuni devono essere parte integrante della vertenza Basilicata, al fianco dellIstituzione regionale, e viceversa. Solo insieme possiamo affrontare le grandi sfide che ci attendono a partire dal rafforzamento dei servizi socio-assistenziali e sanitari territoriali, ai servizi educativi, fino al miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti.

Apprezzo e condivido, in questo senso - ha concluso Chiorazzo - lo spirito di mutuo soccorso e sussidiarietà istituzionale che ispira la proposta dellAssessore Pepe di unire le forze per sostenere una battaglia comune sullalta velocità, con lobiettivo di superare il ritardo infrastrutturale storico che penalizza la Basilicata. Ma quello stesso spirito va tradotto in un metodo stabile di cooperazione tra Regione e Comuni, perché solo così si costruisce una Basilicata più forte, coesa e capace di futuro.