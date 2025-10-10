Alcune applicazioni di programmi di intelligenza artificiale nel comparto agroalimentare lucano tra le quali un sistema di selezione del pomodoro per la scelta della trasformazione in pelato o salsa, per scongiurare il botulino nella confezione in vetro di prodotti alimentari, per la selezione delle fragole di qualità da commercializzare, sono state presentate a Palazzo San Gervasio nellincontro dedicato al progetto IncHUBatori: Next Stop AI, promosso dal Dipartimento per lo Sviluppo Economico della Regione con il sostegno di Sviluppo Basilicata. Ad illustrarle Francesco Sacco, docente di Digital Economy Università dellInsubria e Sda Bocconi per il quale lIA viene incontro alle esigenze di agricoltori e produttori e a salvaguardia della reputazione dellalimentare made in Basilicata sui mercati nazionale ed internazionale e tra i consumatori. Domenico Basta, giovane talento lucano e professore di Medicina Interna, Nutraceutica e Nutrigenomica presso lUniversità degli Studi di Bari ha tenuto una comunicazione sulle applicazioni dellIA in genetica ed epigenetica per la prevenzione della salute. Maurizio Argoneto, presidente di Plug, unassociazione culturale no profit attiva da oltre dieci anni nellambito del digitale sul territorio, ha presentato  nella prima parte della giornata - ad impiegati della Pubblica Amministrazione, ragionieri, contabili, quadri di società dellAlto Bradano-Vulture le applicazioni pratiche in ufficio per rendere più produttiva lattività amministrativa e di servizio ai cittadini e per le imprese. Lad di Sviluppo Basilicata Gabriella Megale ha sostenuto che la sfida da vincere con lapplicazione dellIA è la competenza di giovani ed imprenditori facendo incontrare talenti ed attività produttive come quelle dellagroalimentare. Attraverso esperti affermati, di cui due lucani, abbiamo voluto individuare soluzioni sviluppate su misura sulla base delle esigenze specifiche di ogni azienda. Lintelligenza artificiale  ha detto Megale - rappresenta una rivoluzione culturale che coinvolge tutte le sfere della società, dalle istituzioni come i Comuni, le imprese di ogni dimensione e il mondo della scuola, che sono i target a cui ci rivolgeremo con il programma dei tre incontri da ottobre a dicembre. Lad di Sviluppo Basilicata ha annunciato altri due appuntamenti entro la fine dellanno. Per il direttore di Sviluppo Basilicata Patrizia Orofino il percorso del progetto Inchubatori, che ha 24 mesi di vita, si sviluppa su tre direzioni: digitalizzazione, innovazione e internazionalizzazione. Puntiamo  ha detto  alla transizione digitale e ad ecosistemi innovativi. Per il sindaco di Palazzo Luca Festino la scelta di tenere il seminario nel Castello Marchesale, di recente restaurato, ha il forte significato simbolico di coniugare storia, tradizione ed innovazione. LIA  ha aggiunto- ha grandi ricadute sullattività dellamministrazione locale, di uffici e servizi ai cittadini. Lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, intervenendo allincontro, ha rivolto un messaggio ai giovani talenti lucani che  ha detto  vogliamo tenere qui offrendo possibilità di lavoro altamente qualificato e di grandi soddisfazioni economiche e personali. In questo quadro generale emerge un tema legato alle competenze e alla formazione che nello specifico come Dipartimento intendiamo affrontare insieme a Sviluppo Basilicata, Unibas e Centri di Ricerca. Una prima significativa risposta è venuta dallAP per favorire nuove imprese da costituire con 441 domande di giovani che hanno dato prova di realizzare in Basilicata il proprio futuro. La Regione  di intesa con Basilicata Sviluppo e sottolineo limpegno e la passione dellamministratore Gabriella Megale, insieme al suo staff - sta lavorando per rafforzare le opportunità ai giovani che sono per il Presidente Bardi la priorità delle priorità, anche attraverso strumenti concreti come voucher per linnovazione e la digitalizzazione, pensati per sostenere le imprese che vogliono introdurre soluzioni di intelligenza artificiale o avviare collaborazioni con università e centri di ricerca. Cupparo ha sollecitato il prof. Sacco a predisporre un progetto da sottoporre alla Regione per dare seguito alliniziativa e per sensibilizzare i titolari di piccole e medie imprese perché siano consapevoli che lIntelligenza Artificiale agisce come acceleratore dellefficienza e della produttività.