-->
|
La voce della Politica
|A Palazzo incontro sul progetto IncHUBatori
10/10/2025
|Alcune applicazioni di programmi di intelligenza artificiale nel comparto agroalimentare lucano tra le quali un sistema di selezione del pomodoro per la scelta della trasformazione in pelato o salsa, per scongiurare il botulino nella confezione in vetro di prodotti alimentari, per la selezione delle fragole di qualità da commercializzare, sono state presentate a Palazzo San Gervasio nellincontro dedicato al progetto IncHUBatori: Next Stop AI, promosso dal Dipartimento per lo Sviluppo Economico della Regione con il sostegno di Sviluppo Basilicata. Ad illustrarle Francesco Sacco, docente di Digital Economy Università dellInsubria e Sda Bocconi per il quale lIA viene incontro alle esigenze di agricoltori e produttori e a salvaguardia della reputazione dellalimentare made in Basilicata sui mercati nazionale ed internazionale e tra i consumatori. Domenico Basta, giovane talento lucano e professore di Medicina Interna, Nutraceutica e Nutrigenomica presso lUniversità degli Studi di Bari ha tenuto una comunicazione sulle applicazioni dellIA in genetica ed epigenetica per la prevenzione della salute. Maurizio Argoneto, presidente di Plug, unassociazione culturale no profit attiva da oltre dieci anni nellambito del digitale sul territorio, ha presentato nella prima parte della giornata - ad impiegati della Pubblica Amministrazione, ragionieri, contabili, quadri di società dellAlto Bradano-Vulture le applicazioni pratiche in ufficio per rendere più produttiva lattività amministrativa e di servizio ai cittadini e per le imprese. Lad di Sviluppo Basilicata Gabriella Megale ha sostenuto che la sfida da vincere con lapplicazione dellIA è la competenza di giovani ed imprenditori facendo incontrare talenti ed attività produttive come quelle dellagroalimentare. Attraverso esperti affermati, di cui due lucani, abbiamo voluto individuare soluzioni sviluppate su misura sulla base delle esigenze specifiche di ogni azienda. Lintelligenza artificiale ha detto Megale - rappresenta una rivoluzione culturale che coinvolge tutte le sfere della società, dalle istituzioni come i Comuni, le imprese di ogni dimensione e il mondo della scuola, che sono i target a cui ci rivolgeremo con il programma dei tre incontri da ottobre a dicembre. Lad di Sviluppo Basilicata ha annunciato altri due appuntamenti entro la fine dellanno. Per il direttore di Sviluppo Basilicata Patrizia Orofino il percorso del progetto Inchubatori, che ha 24 mesi di vita, si sviluppa su tre direzioni: digitalizzazione, innovazione e internazionalizzazione. Puntiamo ha detto alla transizione digitale e ad ecosistemi innovativi. Per il sindaco di Palazzo Luca Festino la scelta di tenere il seminario nel Castello Marchesale, di recente restaurato, ha il forte significato simbolico di coniugare storia, tradizione ed innovazione. LIA ha aggiunto- ha grandi ricadute sullattività dellamministrazione locale, di uffici e servizi ai cittadini. Lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, intervenendo allincontro, ha rivolto un messaggio ai giovani talenti lucani che ha detto vogliamo tenere qui offrendo possibilità di lavoro altamente qualificato e di grandi soddisfazioni economiche e personali. In questo quadro generale emerge un tema legato alle competenze e alla formazione che nello specifico come Dipartimento intendiamo affrontare insieme a Sviluppo Basilicata, Unibas e Centri di Ricerca. Una prima significativa risposta è venuta dallAP per favorire nuove imprese da costituire con 441 domande di giovani che hanno dato prova di realizzare in Basilicata il proprio futuro. La Regione di intesa con Basilicata Sviluppo e sottolineo limpegno e la passione dellamministratore Gabriella Megale, insieme al suo staff - sta lavorando per rafforzare le opportunità ai giovani che sono per il Presidente Bardi la priorità delle priorità, anche attraverso strumenti concreti come voucher per linnovazione e la digitalizzazione, pensati per sostenere le imprese che vogliono introdurre soluzioni di intelligenza artificiale o avviare collaborazioni con università e centri di ricerca. Cupparo ha sollecitato il prof. Sacco a predisporre un progetto da sottoporre alla Regione per dare seguito alliniziativa e per sensibilizzare i titolari di piccole e medie imprese perché siano consapevoli che lIntelligenza Artificiale agisce come acceleratore dellefficienza e della produttività.
|
archivio
|La Voce della Politica
|10/10/2025 - Al via i lavori per la messa in sicurezza della S.P. 13 ''di Castelmezzano''
Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, comunica che hanno preso il via i lavori sulla S.P. 13 "di Castelmezzano", in corrispondenza del km 20+000.
Un intervento del valore complessivo di 1.390.000,00 euro che si inserisce nell'Accordo Quadro ...-->continua
|
|
|10/10/2025 - Padula: Una Carta della Disabilità in Basilicata
La disabilità e il ruolo del Terzo Settore nel promuovere inclusione, diritti e partecipazione al centro dellincontro promosso dalla garante regionale delle persone con disabilità, Marika Padula, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio.
Pre...-->continua
|
|
|10/10/2025 - Matera, sfregio al monumento allInsurrezione: ''Offesa alla memoria e alla democrazia''
Alleanza Verdi e Sinistra esprime ferma condanna per il vile atto vandalico che ha colpito il monumento allInsurrezione del 21 settembre 1943 di Matera, simbolo della libertà e del coraggio di un popolo che seppe ribellarsi alloccupazione nazifascista.
...-->continua
|
|
|10/10/2025 - Bolognetti: diario di una quarantennale lotta nonviolenta
Comunicazione di servizio indirizzata ai miei compagni, amici, simpatizzanti, ai medici che mi hanno seguito in questi anni di lotte autenticamente nonviolente e alla stampa tutta (locale e nazionale)
Azione nonviolenta iniziata alle 23.59 del 7 ottobre -...-->continua
|
|
|10/10/2025 - Vietri di Potenza: il sindaco Giordano scrive a Poste Italiane sul Postamat
Apprendiamo con forte disappunto che il nuovo provvedimento adottato da Poste Italiane, relativo alla chiusura notturna degli sportelli ATM Postamat, adottato per prevenire londata di assalti ai bancomat, non è rispettato. Purtroppo, nel nostro Comune, tal...-->continua
|
|
|10/10/2025 - Latronico: solidarietà e adesione per Bolognetti
Desidero esprimere la mia solidarietà a Maurizio Bolognetti, giornalista e attivista per i diritti civili, vittima nei giorni scorsi di gravi minacce sui social. Ogni forma di intimidazione rivolta a chi esercita il diritto di cronaca e di critica rappresenta...-->continua
|
|
|10/10/2025 - A Palazzo incontro sul progetto IncHUBatori
Alcune applicazioni di programmi di intelligenza artificiale nel comparto agroalimentare lucano tra le quali un sistema di selezione del pomodoro per la scelta della trasformazione in pelato o salsa, per scongiurare il botulino nella confezione in vetro di pro...-->continua
|
|