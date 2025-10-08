-->
La voce della Politica
|''Canali irrigui abbandonati, la Regione attivi convenzioni per la manutenzione'
8/10/2025
|Alla grave crisi idrica che sta colpendo ormai da mesi il settore agricolo, si aggiungono i problemi ormai atavici di scarsa manutenzione di numerosi tratti di canali irrigui e dei relativi argini che attraversano il territorio lucano. Una situazione di degrado più volte segnalata dagli agricoltori, che sta causando numerosi disservizi in termini di approvvigionamento ed utilizzo della risorsa idrica ad uso irriguo.
Considerato che la manutenzione e la custodia delle opere pubbliche di bonifica, tra cui i canali, rientrano tra le attività in capo al Consorzio di Bonifica della Basilicata, abbiamo presentato una mozione urgente al Consiglio Regionale affinché si impegni la Giunta ad attuare convenzioni tra il Consorzio di Bonifica e le imprese agricole consorziate ai sensi dellart. 15 del D.Lgs n. 228/2021 (T.U. Agricoltura), per favorire attività di bonifica e manutenzione dei canali irrigui, allo scopo di migliorare ed efficientare lerogazione idrica a tutti gli utenti. Queste convenzioni possono tradursi in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche, una forma di collaborazione tra pubblico e privato per rendere più efficiente un servizio essenziale per le imprese agricole.
Riteniamo, infatti, ingiusto chiedere agli agricoltori il pagamento dei canoni consortili a fronte di un servizio che non viene erogato (e per il quale già mesi fa avevamo chiesto uno sgravio, senza successo) ed invitiamo il governo regionale a valutare soluzioni alternative e più eque per gli agricoltori, già gravati da crisi idrica ed incremento dei costi di produzione.
Chiediamo, pertanto, alla Giunta di agire con prontezza e sfruttare questo strumento normativo per ripristinare una corretta manutenzione dei canali irrigui e avviare un percorso virtuoso di collaborazione con gli imprenditori, a tutela ed efficientamento delle opere di bonifica a servizio del nostro comparto agricolo.
Viviana Verri e Alessia Araneo
Consigliere regionali M5S - Basilicata
|La Voce della Politica
