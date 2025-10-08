-->
|
La voce della Politica
|CGIL-CISL-UIL, Lacorazza: Non può scivolare il futuro tra le mani
8/10/2025
|I dati della FIM CISL su Stellantis e indotto, lappello della CGIL allapertura di una vertenza Basilicata, le iniziative della UIL sul territorio segnalano quanto il futuro della Basilicata stia scivolando come sabbia tra le mani senza che si avverta una strategia regionale. Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.
Siamo con un ritardo inaccettabile sul Piano Strategico Regionale aggiunge Lacorazza non cè ordine e governo nei conti del bilancio, la condizione infrastrutturale e della mobilità sono regressive, il sistema del welfare, a partire dalla sanità, scricchiola ad essere buoni. Che le sigle sindacali abbiano di fatto aggirato le posizioni dellassessore regionale Cupparo sulla difesa delle sedi (almeno una) della Smart Paper è un fatto positivo; e noi che siamo stati dal primo momento su questa posizione siamo al loro fianco.
Così come su Stellantis e indotto sottolinea lesponente del Pd non si può accettare una crisi industriale a pezzi e forse andrebbe rinnovato un confronto, verificando anche cosa sia rimasto del documento firmato a settembre dello scorso anno; così come sarebbe giusto avere un aggiornamento da parte del governo Bardi in Consiglio regionale dopo lenfasi sugli impianti di produzione di energia, di cui non abbiamo traccia, che avrebbero dovuto risolvere i problemi occupazionali.
Ci vuole un nuovo patto sociale conclude Lacorazza aperto e costruito anche con il mondo delle imprese, essendo alto il rischio che questo Governo regionale faccia scivolare il futuro tra le mani. Noi siamo disponibili a dare il nostro contributo.
|
archivio
|La Voce della Politica
|8/10/2025 - Incidente Fondovalle dell'Agri, Giordano (Ugl):Chiediamo un tavolo tecnico"
La mediaticità ha dato incredibile risonanza alla Renault Scenic da sette posti, in effetti viaggiavano a bordo dieci persone, che si è scontrata con un camion: Kumar Manoj, di 34 anni, Singh Surjit, di 33, Singh Harwinder, di 31, e Singh Jaskaran, di 20, sono i quattro br...-->continua
|
|
|8/10/2025 - Chiorazzo (Basilicata Casa Comune): Lavoro, la Basilicata non può più aspettare
Dalla vertenza Smart Paper, a quella di Stellantis e dellindotto a cominciare dalla PMC emerge con chiarezza che la situazione del lavoro in Basilicata sta sfuggendo di mano. Ogni giorno si apre una nuova emergenza, e il Governo regionale continua a rinc...-->continua
|
|
|8/10/2025 - Protocollo di intesa tra associazioni dei consumatori e gruppo Facile.Energy
Importante novità nel settore energia. Questa mattina a Roma, presso la Terrazza Les Etoiles, è avvenuta la firma del protocollo di intesa tra le associazioni dei consumatori Codici, Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Confconsumatori, Lega Consumatori,...-->continua
|
|
|8/10/2025 - Presentato il rapporto Un anno di sanità lucana
Una sanità vicina alle persone, costruita nei luoghi della quotidianità, tra le case, le scuole e i piccoli presidi di comunità. È questa la direzione intrapresa dalla Basilicata nel nuovo corso della politica sanitaria regionale, raccontata nel rapporto Un a...-->continua
|
|
|8/10/2025 - Solidarietà di Bardi a Francesca Barra
Esprimo la più sincera solidarietà alla giornalista lucana Francesca Barra, vittima di minacce che colpiscono non solo la sua persona, ma anche la sua famiglia. Con queste parole, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha voluto manifestare pubb...-->continua
|
|
|8/10/2025 - Bolognetti: perchè il mio digiuno deve proseguire
Apprezzo moltissimo le parole pronunciate dal Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi. Parole chiare, nette, inequivocabili, che giungono dalla massima carica istituzionale della Regione Basilicata e rompono un assordate silenzio che sul fronte politico ...-->continua
|
|
|8/10/2025 - Bernalda: concluso il progetto Percorsi di Equiturismo Sostenibile
Valorizzare il turismo rurale e ambientale, favorendo la cooperazione tra operatori locali e la promozione di itinerari di equiturismo sostenibile lungo i percorsi della transumanza che attraversano la Basilicata. Sullo sfondo, i tratturi e i sentieri lucani, ...-->continua
|
|