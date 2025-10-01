-->
Risorse viabilità provinciale, Lacorazza: A che punto siamo?
1/10/2025
|Risale al 15 novembre 2024 il comunicato con cui lassessore Pepe annunciava oltre 150 milioni di fondi per il miglioramento della viabilità, di cui 40 milioni destinati a sette aree interne, 41,5 milioni per la viabilità provinciale di Potenza, 24 milioni per la viabilità provinciale di Matera e 45 milioni per le strade comunali. A distanza di 5 mesi, il 17 aprile 2025, Pepe comunicava nuovamente i medesimi finanziamenti e, in riferimento ai fondi FSC (in realtà già inseriti negli accordi sottoscritti tra Meloni e Bardi il 25 marzo 2024) destinati alle Province, precisò che gli stessi erano regolati da accordi tra la Regione e le Province, che già da tempo avevano provveduto a inoltrare le schede con gli interventi proposti allUfficio regionale Infrastrutture per una preistruttoria. Piano degli interventi approvato tempestivamente dalla Provincia di Potenza il 16 giugno e da quella di Matera il 4 luglio 2025. A che punto siamo? Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale che prosegue: Nel recente incontro con il gruppo provinciale del Pd, a cui ho partecipato, il Presidente Giordano ha lamentato che alle parole e agli atti sottoscritti non seguono i fatti. Lassessore Pepe può chiarire?"
"Il 29 settembre scorso - aggiunge Lacorazza - lassessore Pepe rilancia comunicando larrivo di altri 23 milioni, sempre destinati alla viabilità provinciale. Ad un certo punto tireremo le somme ma nel frattempo sarebbe il caso di mettere nelle condizioni le Province di iniziare ad operare.
Al momento - conclude Lacorazza - registriamo che Pepe si limita a comunicati e annunci, ma i fatti restano distanti e il tempo perso non si recupera. E nel tempo perso, tanto, cè linadeguatezza del governo della Regione. Assessore Pepe, si può capire cosa sta accadendo?
