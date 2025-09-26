La delegazione di Special Olympics Basilicata è stata accolta dalla Garante regionale della disabilità, Dott.ssa Marika Padula, per un incontro ricco di programmazione e prospettive future.



A rappresentare lorganizzazione erano presenti: Filippo Orlando, Direttore Regionale; Rosa Centrone, Vicedirettrice Regionale; Annamaria Sodano, Direttrice Provinciale di Potenza; Pierdamiano Leggieri, Referente Comunicazione; e Gianrocco Santoliquido, Volontario.



Lappuntamento è stata unoccasione preziosa per presentare la missione e i valori di Special Olympics, a livello internazionale e territoriale, con particolare attenzione al percorso svolto negli ultimi anni nella regione, dove lo sport inclusivo ha generato relazioni, crescita e dignità per atleti, famiglie, volontari e comunità.



Sono stati inoltre condivisi i prossimi eventi in calendario: 24 ottobre 2025  Convention Special Olympics a Matera, e 29 novembre 2025  Flash Mob dellinclusione a Matera e Potenza. La Dott.ssa Padula ha ascoltato con grande interesse ogni proposta, dimostrando sensibilità e vicinanza alla causa, e ha espresso il desiderio di supportare concretamente le attività presenti e future di Special Olympics, confermando la sua partecipazione alla Convention di Matera.



Durante il dialogo, la Garante ha invitato lorganizzazione a partecipare allincontro con le associazioni del Terzo Settore, previsto per il 9 ottobre 2025 a Potenza, e ha annunciato la programmazione di una Settimana dellInclusione, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre, con Special Olympics Basilicata protagonista di diverse attività.



Lincontro si è concluso in un clima di autentica collaborazione e stima reciproca, suggellato dalla consegna simbolica della spilla di Special Olympics alla Garante Padula, insieme al materiale informativo sullorganizzazione.



Siamo profondamente grati alla Dott.ssa Padula per lascolto, lattenzione e la volontà concreta di essere al nostro fianco  ha dichiarato il Direttore Regionale Filippo Orlando  non è solo sport: è una rivoluzione culturale, una chiamata allinclusione reale. Oggi abbiamo gettato le basi per un percorso condiviso con le istituzioni lucane, affinché nessuna persona venga lasciata indietro. Lo sport è un diritto di tutti e, insieme, possiamo costruire una società più giusta, aperta e umana.



Un altro passo importante per costruire, insieme, una Basilicata più inclusiva, dove ogni persona, indipendentemente dalle proprie abilità, possa sentirsi accolta, valorizzata e parte attiva della comunità.