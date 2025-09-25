-->

Miss Italia accolta dal Presidente Bardi

25/09/2025

Il Presidente Vito Bardi ha ricevuto oggi nella Sala Verrastro della Regione Katia Buchicchio, eletta Miss Italia 2025, la prima lucana a conquistare il prestigioso titolo nazionale, accompagnata dai genitori, dalla sorella, dal sindaco del Comune di Anzi, Filomena Graziadei, da Carmen Martorana, esclusivista del concorso Miss Italia per la Puglia e la Basilicata, e da Christian Binetti, presentatore dellevento in Puglia e Basilicata.
Durante lincontro è stato letto un messaggio inviato da Patrizia Mirigliani, patron del concorso, indirizzato al presidente Bardi. Scrive Mirigliani: Signor presidente, mi dispiace non essere presente. La ringrazio per aver voluto esprimere personalmente le sue congratulazioni a Katia per la sua affermazione a Miss Italia. È il primo titolo vinto dalla Basilicata e forse non è un caso. Credo che questo riconoscimento, simbolo della bellezza e della speranza, sia arrivato al momento giusto nella sua regione, impegnata ad affrontare problemi antichi e attuali.

Bardi ha fatto i complimenti a Katia, sottolineando come la sua vittoria rappresenti un messaggio di speranza per i giovani lucani, unendo il valore della bellezza a quello dellimpegno e della determinazione. Con la sua autenticità e la sua semplicità  ha detto il Presidente  Katia è un esempio positivo per tanti ragazzi e ragazze della nostra regione. La sua vittoria porta la Basilicata al centro di una vetrina nazionale e contribuisce a valorizzare la nostra identità e le nostre eccellenze. Il Presidente, inoltre, ha voluto evidenziare la passione di Katia per lo studio, il sociale e larte del ricamo: Non è soltanto una giovane bella e determinata, ma anche una ragazza che coltiva il sapere e le tradizioni. La sua dedizione allo studio e al ricamo, espressione della cultura lucana, rappresenta un valore aggiunto che rende ancora più significativo il suo percorso. Il successo di Katia  ha concluso Bardi  è il simbolo di una Basilicata che crede nei suoi giovani, che investe nel loro talento e nella loro forza di rinnovamento. È a loro che appartiene il futuro della nostra terra. Ed è da loro che arriveranno le energie migliori per costruire una Basilicata sempre più viva e protagonista.



