LAgenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha pubblicato il monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale relativo al periodo gennaioaprile 2025. Per la Basilicata si registra un incremento dellincidenza della spesa per acquisti diretti sul Fondo Sanitario Regionale pari allo 0,54%, accompagnato da una riduzione dello 0,25% della spesa convenzionata. Si tratta di dati parziali, riferiti ai primi mesi dellanno, tradizionalmente caratterizzati da concentrazioni di acquisti da parte delle aziende sanitarie, come evidenziato dallo stesso rapporto Aifa.



Il monitoraggio nazionale conferma lesigenza di unattenzione costante alla dinamica della spesa farmaceutica  ha dichiarato lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr Cosimo Latronico  Già dal mese di aprile la Regione ha intensificato i controlli, coinvolgendo direttamente le direzioni aziendali e le unità operative, per garantire che ogni risorsa sia utilizzata in modo appropriato ed efficiente.



Dallattività di verifica è emerso che i prezzi praticati in Basilicata per gli acquisti diretti non erano pienamente allineati a quelli ottenuti da altre Regioni. Per questo è stata avviata una collaborazione con la Società di Committenza Regionale del Piemonte, che ha consentito ladesione a convenzioni già attive e lacquisto di circa 100 specialità medicinali di maggiore impatto a condizioni economiche più favorevoli.



Grazie a questa partnership  ha aggiunto lassessore  il sistema sanitario lucano può già contare su economie indicative, che saranno ulteriormente consolidate con le nuove iniziative congiunte in fase di attivazione. Lobiettivo è duplice: contenere la spesa e, al tempo stesso, garantire ai cittadini cure innovative e accessibili. Guardando al futuro, intendiamo rafforzare la governance della spesa attraverso il potenziamento dei sistemi digitali di monitoraggio in tempo reale degli acquisti farmaceutici, lintroduzione di strumenti più rigorosi di verifica dellappropriatezza prescrittiva e la progressiva estensione delle collaborazioni già avviate con altre Regioni, ad altri beni e servizi sanitari di largo utilizzo. La sostenibilità del sistema sanitario  ha concluso lassessore  si costruisce con la capacità di programmare, monitorare e innovare. Il nostro impegno è assicurare equilibrio finanziario e qualità delle cure, in coerenza con il diritto alla salute dei cittadini.