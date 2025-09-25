-->
|
La voce della Politica
|Spesa farmaceutica: i dati AIFA e le azioni di contenimento della Regione Basilicata
25/09/2025
|LAgenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha pubblicato il monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale relativo al periodo gennaioaprile 2025. Per la Basilicata si registra un incremento dellincidenza della spesa per acquisti diretti sul Fondo Sanitario Regionale pari allo 0,54%, accompagnato da una riduzione dello 0,25% della spesa convenzionata. Si tratta di dati parziali, riferiti ai primi mesi dellanno, tradizionalmente caratterizzati da concentrazioni di acquisti da parte delle aziende sanitarie, come evidenziato dallo stesso rapporto Aifa.
Il monitoraggio nazionale conferma lesigenza di unattenzione costante alla dinamica della spesa farmaceutica ha dichiarato lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr Cosimo Latronico Già dal mese di aprile la Regione ha intensificato i controlli, coinvolgendo direttamente le direzioni aziendali e le unità operative, per garantire che ogni risorsa sia utilizzata in modo appropriato ed efficiente.
Dallattività di verifica è emerso che i prezzi praticati in Basilicata per gli acquisti diretti non erano pienamente allineati a quelli ottenuti da altre Regioni. Per questo è stata avviata una collaborazione con la Società di Committenza Regionale del Piemonte, che ha consentito ladesione a convenzioni già attive e lacquisto di circa 100 specialità medicinali di maggiore impatto a condizioni economiche più favorevoli.
Grazie a questa partnership ha aggiunto lassessore il sistema sanitario lucano può già contare su economie indicative, che saranno ulteriormente consolidate con le nuove iniziative congiunte in fase di attivazione. Lobiettivo è duplice: contenere la spesa e, al tempo stesso, garantire ai cittadini cure innovative e accessibili. Guardando al futuro, intendiamo rafforzare la governance della spesa attraverso il potenziamento dei sistemi digitali di monitoraggio in tempo reale degli acquisti farmaceutici, lintroduzione di strumenti più rigorosi di verifica dellappropriatezza prescrittiva e la progressiva estensione delle collaborazioni già avviate con altre Regioni, ad altri beni e servizi sanitari di largo utilizzo. La sostenibilità del sistema sanitario ha concluso lassessore si costruisce con la capacità di programmare, monitorare e innovare. Il nostro impegno è assicurare equilibrio finanziario e qualità delle cure, in coerenza con il diritto alla salute dei cittadini.
|
archivio
|La Voce della Politica
|25/09/2025 - Verri: ''per Pisticci costruiamo il campo progressista''
Pisticci ha vissuto negli anni, e in particolare nellultima fase politica, stagioni spesso segnate da divisioni, governi instabili e da una distanza crescente tra cittadini e istituzioni.
Oggi lamministrazione comunale vede al suo interno una forte presenza di forze d...-->continua
|
|
|25/09/2025 - Spesa farmaceutica: i dati AIFA e le azioni di contenimento della Regione Basilicata
LAgenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha pubblicato il monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale relativo al periodo gennaioaprile 2025. Per la Basilicata si registra un incremento dellincidenza della spesa per acquisti diretti sul Fondo Sa...-->continua
|
|
|25/09/2025 - Smart Working e Servizio Civile, Lacorazza: Cupparo attui le leggi
Abbiamo più volte sollecitato lassessore regionale Franco Cupparo ed interloquito da settimane anche con il direttore generale della Presidenza della Giunta Donato Del Corso, per dare corso e rispettare due leggi, peraltro approvate allunanimità in Consigli...-->continua
|
|
|24/09/2025 - ''Assunzioni nella PA, il paradosso delle graduatorie in Basilicata''
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM del 19 settembre 2025, il Governo ha autorizzato oltre 9300 nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione, suddivise tra Ministeri ed enti pubblici. Un provvedimento importante che prevede linserimento di ...-->continua
|
|
|24/09/2025 - Mega (Cgil Basilicata): ''Si apra subito una vertenza Basilicata presso il governo nazionale''
La situazione del settore industriale in Basilicata è diventata drammatica. Come Cgil chiediamo al governo Bardi di aprire subito una vertenza Basilicata presso il governo nazionale, portando all'attenzione non solo l'automotive ma anche il settore delle estr...-->continua
|
|
|24/09/2025 - Cifarelli a Cupparo: la cultura delle istituzioni impone modalità differenti di approccio
Le vicende che hanno visto lassessore regionale Cupparo protagonista, dapprima con la partecipazione allassemblea di una sigla sindacale e successivamente con le dichiarazioni relative al coinvolgimento della Regione sugli avvisi pubblici, meritano alcune r...-->continua
|
|
|24/09/2025 - Lacorazza a Rionero: Riaffermare la Memoria, fermare il genocidio
Il 21 settembre scorso a Matera e il 24 settembre a Rionero si è ricordato il contributo di sangue versato dalla Basilicata, nel 1943, alla liberazione dal nazifascismo e alla Resistenza italiana. Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico in Consigli...-->continua
|
|