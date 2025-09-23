-->
|
La voce della Politica
|Forza Italia Giovani Basilicata annuncia la nomina dei Segretari Provinciali
23/09/2025
|Forza Italia Giovani Basilicata annuncia con entusiasmo la nomina dei due Segretari Provinciali del movimento giovanile: Michele Nobile per la provincia di Potenza e Antonella Iacovino per la provincia di Matera.
Due giovani militanti di lunga data, che hanno dimostrato nel tempo dedizione, passione e impegno costante per la crescita del movimento e la promozione dei suoi valori.
La loro nomina è il frutto di una piena condivisione tra il Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, e il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata, Simone Pierro, in accordo con il Segretario Regionale di Forza Italia, Min. Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Segretario Provinciale di Potenza, On. Vincenzo Taddei, il Segretario Provinciale di Matera, Gianluca Modarelli, e la dirigenza tutta, a conferma di una visione comune e di una volontà politica chiara: rafforzare la presenza del movimento in Basilicata, partendo proprio dai suoi giovani.
Le parole di Pierro: «Antonella Iacovino e Michele Nobile sono chiamati a ricoprire un ruolo decisivo per il futuro del nostro movimento giovanile. Nobile continuerà lottimo lavoro già iniziato in qualità di Coordinatore Provinciale del giovanile, mentre Iacovino, già Coordinatore Cittadino di Policoro, avrà il compito di riorganizzare lassetto nel materano.
Simone Leoni ed io siamo certi che sapranno onorare questo incarico al meglio, favorendo in tutti i comuni il rilancio del nostro movimento giovanile, sempre in crescita. A loro i migliori auguri da parte di Forza Italia Giovani Basilicata e da parte mia».
Nel rivolgere loro i migliori auguri di buon lavoro, vogliamo sottolineare quanto sia stato fatto finora per radicare la nostra visione sul territorio lucano, ma anche quanto ancora ci sia da fare.
La Basilicata merita una presenza giovanile forte, coerente e propositiva, capace di interpretare le sfide del presente e costruire il futuro.
I nuovi Segretari Provinciali avranno il compito e la responsabilità di guidare le attività del movimento nelle rispettive province, promuovendo con entusiasmo e determinazione i valori che da sempre ci contraddistinguono. Il loro impegno sarà orientato alla costruzione di un gruppo coeso e propositivo, capace di fungere da collante tra le esigenze e le aspirazioni dei giovani lucani e le istituzioni, favorendo un dialogo costruttivo e una partecipazione sempre più attiva.
Il Portavoce Regionale Forza Italia Giovani Basilicata Cosimo Stigliano
|
archivio
|La Voce della Politica
|23/09/2025 - Vulture città del vino 2026, Picerno: Laboratorio buone pratiche
Il riconoscimento di Città italiana del Vino 2026 ai 14 comuni del Vulture, con Ripacandida capofila, rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo per la Regione Basilicata, confermando il valore millenario dellAglianico e la capacità del territorio di fare rete p...-->continua
|
|
|23/09/2025 - Matera, Mancini chiede fondi e personale per rilanciare la Biblioteca Stigliani
Chiarezza sul presente e, soprattutto, sul futuro della Biblioteca Tommaso Stigliani di Matera. Lha chiesta il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, evidenziando criticità e obiettivi dellimportante presidio culturale.
Preliminar...-->continua
|
|
|23/09/2025 - UIL FPL incontra il Commissario Defino: al centro fondi contrattuali e banca ore
La UIL FPL ha preso parte alla delegazione trattante dellASP che si è svolta alla presenza del nuovo Commissario, dott. Massimo Defino. Lincontro ha rappresentato un momento significativo di confronto, nel corso del quale la nostra Organizzazione ha potuto p...-->continua
|
|
|23/09/2025 - Forza Italia Giovani Basilicata annuncia la nomina dei Segretari Provinciali
Forza Italia Giovani Basilicata annuncia con entusiasmo la nomina dei due Segretari Provinciali del movimento giovanile: Michele Nobile per la provincia di Potenza e Antonella Iacovino per la provincia di Matera.
Due giovani militanti di lunga data, che ha...-->continua
|
|
|23/09/2025 - Bochicchio: ''Congratulazioni al dott. Lacerenza per il Premio Letterario Basilicata''
Con grande gioia e profonda stima rivolgo le più vive congratulazioni al dott. Angelo Lacerenza per il prestigioso riconoscimento ottenuto nellambito della Cinquantaquattresima edizione del Premio Letterario Basilicata. La Giuria della sezione di Saggistica s...-->continua
|
|
|22/09/2025 - ''Il prefetto Campanaro troppo impegnato per dare voce a Gaza ''
Il prefetto Campanaro mantiene il punto e non riceve la delegazione degli oltre duemila manifestanti scesi in piazza per la Palestina a Potenza.
Un bellissimo e colorato corteo si è snodato oggi a Potenza da piazza Aldo Moro, raccogliendo oltre duemila per...-->continua
|
|
|22/09/2025 - Saurina. Lacorazza: passo avanti da tempo sollecitato.
Con interrogazioni e richieste di audizioni, comunicati stampa e interventi in Consiglio, abbiamo sollecitato attenzione alla cosiddetta strada Fondovalle Saurina finanziata sugli accordi del petrolio nel 1999. Chiariamo che gli 85 milioni già disponibili no...-->continua
|
|