19/09/2025
|Rafforzare la tutela del patrimonio boschivo lucano e stimolare la crescita di un comparto strategico per leconomia regionale: sono questi gli obiettivi principali del nuovo Programma Forestale Regionale 2025-2044, redatto in coerenza con il Piano Strategico Regionale.
Il documento programmatico, frutto di un lavoro di ampio respiro e visione, nonché di un processo di partecipazione pubblica con i principali portatori di interesse, individua tre direttrici generali:
1.Gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste.
2.Uso efficiente delle risorse forestali per uno sviluppo equilibrato delle economie rurali, interne e urbane della regione.
3.Responsabilità e conoscenza globale delle foreste, per garantire un approccio integrato alle politiche di tutela e valorizzazione.
La proposta, predisposta dalla Direzione Politiche Agricole, Alimentari e Forestali attraverso lUfficio Foreste e Tutela del Territorio, con il supporto tecnico-scientifico del CREA e dellUniversità degli Studi della Basilicata, si compone di due volumi per oltre 300 pagine. Un lavoro di analisi e pianificazione maturato grazie alla concertazione con organismi ed enti competenti, attivamente coinvolti nel processo partecipativo nella fase di redazione del Programma.
Consapevoli che il successo della programmazione 2025-2044 richiede un assetto operativo e gestionale più puntuale e adeguato ai nuovi obiettivi che il governo regionale intende raggiungere, ovvero una nuova governance chiara, efficace e condivisa, lAssessorato ha individuato gli obiettivi prioritari della futura gestione forestale:
garantire la tutela del patrimonio boschivo regionale;
promuovere la sostenibilità ambientale e la valorizzazione economica delle risorse boschive;
favorire il rafforzamento e linnovazione della filiera foresta/legno;
coordinare gli interventi di forestazione e di contrasto al dissesto idrogeologico;
supportare le imprese e gli operatori del settore.
In questa direzione, lAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, in stretta collaborazione con il Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, comunicano che liter procedurale di approvazione del documento programmatico è in fase avanzata e che è contestualmente in itinere la predisposizione di una proposta normativa che rappresenterà un passaggio fondamentale nel Piano Strategico Regionale.
Si tratta di un passo decisivo sottolinea lAssessore verso una moderna politica forestale che non solo tuteli e valorizzi le nostre risorse naturali, ma sappia anche generare nuove opportunità di lavoro e di sviluppo sostenibile per le comunità.
Prima della presentazione in Giunta, la proposta di legge finalizzata a delineare un modello di governance del settore forestale, sarà condivisa con tutte le parti sociali, sindacali e gli stakeholder del comparto. Lobiettivo è arrivare a un testo di legge in grado di accogliere le istanze del territorio e garantire la massima sintonia con le esigenze di chi opera quotidianamente nel settore agricolo e forestale.
Liniziativa si inserisce tra i punti qualificanti del programma di governo regionale e rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un modello lucano di sviluppo sostenibile. Nelle prossime settimane il Piano Strategico Regionale sarà arricchito da ulteriori misure a favore di unagricoltura innovativa e di una green economy sempre più centrale per il futuro della Basilicata.
Il nostro impegno conclude lAssessore è quello di coniugare tutela ambientale e sviluppo economico, rafforzando il ruolo della Basilicata come regione modello nelle politiche di sostenibilità e gestione forestale.
|