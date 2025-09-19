Rafforzare la tutela del patrimonio boschivo lucano e stimolare la crescita di un comparto strategico per leconomia regionale: sono questi gli obiettivi principali del nuovo Programma Forestale Regionale 2025-2044, redatto in coerenza con il Piano Strategico Regionale.



Il documento programmatico, frutto di un lavoro di ampio respiro e visione, nonché di un processo di partecipazione pubblica con i principali portatori di interesse, individua tre direttrici generali:



1.Gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste.



2.Uso efficiente delle risorse forestali per uno sviluppo equilibrato delle economie rurali, interne e urbane della regione.



3.Responsabilità e conoscenza globale delle foreste, per garantire un approccio integrato alle politiche di tutela e valorizzazione.



La proposta, predisposta dalla Direzione Politiche Agricole, Alimentari e Forestali attraverso lUfficio Foreste e Tutela del Territorio, con il supporto tecnico-scientifico del CREA e dellUniversità degli Studi della Basilicata, si compone di due volumi per oltre 300 pagine. Un lavoro di analisi e pianificazione maturato grazie alla concertazione con organismi ed enti competenti, attivamente coinvolti nel processo partecipativo nella fase di redazione del Programma.



Consapevoli che il successo della programmazione 2025-2044 richiede un assetto operativo e gestionale più puntuale e adeguato ai nuovi obiettivi che il governo regionale intende raggiungere, ovvero una nuova governance chiara, efficace e condivisa, lAssessorato ha individuato gli obiettivi prioritari della futura gestione forestale:



garantire la tutela del patrimonio boschivo regionale;



promuovere la sostenibilità ambientale e la valorizzazione economica delle risorse boschive;



favorire il rafforzamento e linnovazione della filiera foresta/legno;



coordinare gli interventi di forestazione e di contrasto al dissesto idrogeologico;



supportare le imprese e gli operatori del settore.



In questa direzione, lAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, in stretta collaborazione con il Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, comunicano che liter procedurale di approvazione del documento programmatico è in fase avanzata e che è contestualmente in itinere la predisposizione di una proposta normativa che rappresenterà un passaggio fondamentale nel Piano Strategico Regionale.



Si tratta di un passo decisivo  sottolinea lAssessore  verso una moderna politica forestale che non solo tuteli e valorizzi le nostre risorse naturali, ma sappia anche generare nuove opportunità di lavoro e di sviluppo sostenibile per le comunità.



Prima della presentazione in Giunta, la proposta di legge finalizzata a delineare un modello di governance del settore forestale, sarà condivisa con tutte le parti sociali, sindacali e gli stakeholder del comparto. Lobiettivo è arrivare a un testo di legge in grado di accogliere le istanze del territorio e garantire la massima sintonia con le esigenze di chi opera quotidianamente nel settore agricolo e forestale.



Liniziativa si inserisce tra i punti qualificanti del programma di governo regionale e rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un modello lucano di sviluppo sostenibile. Nelle prossime settimane il Piano Strategico Regionale sarà arricchito da ulteriori misure a favore di unagricoltura innovativa e di una green economy sempre più centrale per il futuro della Basilicata.



Il nostro impegno  conclude lAssessore  è quello di coniugare tutela ambientale e sviluppo economico, rafforzando il ruolo della Basilicata come regione modello nelle politiche di sostenibilità e gestione forestale.



