-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Nuova strategia per il settore forestale

19/09/2025

Rafforzare la tutela del patrimonio boschivo lucano e stimolare la crescita di un comparto strategico per leconomia regionale: sono questi gli obiettivi principali del nuovo Programma Forestale Regionale 2025-2044, redatto in coerenza con il Piano Strategico Regionale.

Il documento programmatico, frutto di un lavoro di ampio respiro e visione, nonché di un processo di partecipazione pubblica con i principali portatori di interesse, individua tre direttrici generali:

1.Gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste.

2.Uso efficiente delle risorse forestali per uno sviluppo equilibrato delle economie rurali, interne e urbane della regione.

3.Responsabilità e conoscenza globale delle foreste, per garantire un approccio integrato alle politiche di tutela e valorizzazione.

La proposta, predisposta dalla Direzione Politiche Agricole, Alimentari e Forestali attraverso lUfficio Foreste e Tutela del Territorio, con il supporto tecnico-scientifico del CREA e dellUniversità degli Studi della Basilicata, si compone di due volumi per oltre 300 pagine. Un lavoro di analisi e pianificazione maturato grazie alla concertazione con organismi ed enti competenti, attivamente coinvolti nel processo partecipativo nella fase di redazione del Programma.

Consapevoli che il successo della programmazione 2025-2044 richiede un assetto operativo e gestionale più puntuale e adeguato ai nuovi obiettivi che il governo regionale intende raggiungere, ovvero una nuova governance chiara, efficace e condivisa, lAssessorato ha individuato gli obiettivi prioritari della futura gestione forestale:

garantire la tutela del patrimonio boschivo regionale;

promuovere la sostenibilità ambientale e la valorizzazione economica delle risorse boschive;

favorire il rafforzamento e linnovazione della filiera foresta/legno;

coordinare gli interventi di forestazione e di contrasto al dissesto idrogeologico;

supportare le imprese e gli operatori del settore.

In questa direzione, lAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, in stretta collaborazione con il Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, comunicano che liter procedurale di approvazione del documento programmatico è in fase avanzata e che è contestualmente in itinere la predisposizione di una proposta normativa che rappresenterà un passaggio fondamentale nel Piano Strategico Regionale.

Si tratta di un passo decisivo  sottolinea lAssessore  verso una moderna politica forestale che non solo tuteli e valorizzi le nostre risorse naturali, ma sappia anche generare nuove opportunità di lavoro e di sviluppo sostenibile per le comunità.

Prima della presentazione in Giunta, la proposta di legge finalizzata a delineare un modello di governance del settore forestale, sarà condivisa con tutte le parti sociali, sindacali e gli stakeholder del comparto. Lobiettivo è arrivare a un testo di legge in grado di accogliere le istanze del territorio e garantire la massima sintonia con le esigenze di chi opera quotidianamente nel settore agricolo e forestale.

Liniziativa si inserisce tra i punti qualificanti del programma di governo regionale e rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un modello lucano di sviluppo sostenibile. Nelle prossime settimane il Piano Strategico Regionale sarà arricchito da ulteriori misure a favore di unagricoltura innovativa e di una green economy sempre più centrale per il futuro della Basilicata.

Il nostro impegno  conclude lAssessore  è quello di coniugare tutela ambientale e sviluppo economico, rafforzando il ruolo della Basilicata come regione modello nelle politiche di sostenibilità e gestione forestale.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
19/09/2025 - Serrapotina: la ricostruzione storica di Giuseppe Molinari

Il primo intervento nell'area del Serrapotamo fu fatto con fondi previsti a seguito del terremoto. Il tratto riguardava il collegamento tra Roccanova e la valle del Serrapotamo. Liniziativa fu inclusa nei programmi dallAssessore alla Programmazione Carmelo Azzarà su sugger...-->continua
19/09/2025 - Nuova strategia per il settore forestale

Rafforzare la tutela del patrimonio boschivo lucano e stimolare la crescita di un comparto strategico per leconomia regionale: sono questi gli obiettivi principali del nuovo Programma Forestale Regionale 2025-2044, redatto in coerenza con il Piano Strategic...-->continua
19/09/2025 - A Grassano agricoltura motore di sviluppo economico e sociale

Agricoltura sociale volano per la Basilicata rurale è il tema del convegno che si è tenuto ieri nel centro storico di Grassano per presentare la conclusione di un progetto di inclusione sociale che si avvale del settore agricolo e sollecitare il territorio nel...-->continua
19/09/2025 - Cupparo allinaugurazione della Serrapotina: ora chiudiamo il cerchio

Limpegno, la volontà e la caparbietà hanno vinto sulla malaburocrazia e contro ogni ostacolo frapposto per troppi anni. E il commento dellAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che oggi ha partecipato allinaugurazione della Serrapotina. U...-->continua
19/09/2025 - Il Pd di Rotonda ha incontrato il commissario regionale, senatore Manca

Ieri pomeriggio, il segretario Massimo Di Sanzo (foto) ed il componente del Direttivo del circolo del Pd di Rotonda, Raffaele Fittipaldi, hanno incontrato a Potenza il senatore Daniele Manca, commissario regionale del Partito Democratico, invitandolo a Rotonda...-->continua
19/09/2025 - Chiorazzo: ''Serrapotina è strategica. Ora completare i collegamenti con Sinnica

Con la Serrapotina si colma finalmente un vuoto infrastrutturale che per troppo tempo ha penalizzato comunità, cittadini e attività produttive della Valle del Serrapotamo. È quanto ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, An...-->continua
19/09/2025 - Smart Paper: dal sindaco di Tramutola una proposta per la regione

Lincertezza del futuro occupazionale degli oltre 300 lavoratori di Smart Paper obbliga , nel più breve tempo possibile, a dare loro risposte concrete. Per i sindacati che hanno partecipato al tavolo tecnico al quale sono state svolte le trattative fondamental...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo