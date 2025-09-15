-->
|
La voce della Politica
|Basilicata, fondi per ammodernare le sale operatorie
15/09/2025
|LAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza prosegue con decisione nel percorso di rinnovamento e miglioramento degli ambienti sanitari, grazie ad un nuovo finanziamento della Regione Basilicata per il parco tecnologico degli ospedali. Le risorse, frutto di una rifinalizzazione mirata di fondi regionali, consentiranno di dotare le strutture ospedaliere di nuove attrezzature e tecnologie, indispensabili per facilitare il personale impegnato nelle attività chirurgiche. Tra gli interventi previsti, particolare attenzione sarà infatti rivolta alle sale operatorie degli ospedali, che verranno equipaggiate con nuove lampade scialitiche di ultima generazione. Si tratta di dispositivi altamente performanti, capaci di offrire unilluminazione di qualità superiore, con un controllo ottimale delle ombre, migliorando così la precisione e la sicurezza degli interventi chirurgici.
Linnovazione tecnologica in ambito ospedaliero ha dichiarato il Direttore Generale dellAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo, Giuseppe Spera rappresenta un pilastro sempre più importante per rispondere con tempestività, efficacia e competenza alla crescente domanda di salute. Disporre di tecnologie di ultima generazione significa offrire ai nostri professionisti strumenti allavanguardia finalizzati a diagnosi e trattamenti più accurati e meno invasivi, rafforzando al tempo stesso la qualità e lefficienza dei nostri servizi.
LAssessore regionale alla Salute, Politiche della persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha sottolineato come questo ulteriore investimento confermi la volontà della Regione Basilicata di accompagnare il sistema sanitario verso un futuro più moderno ed efficiente. Sostenere linnovazione tecnologica significa investire nella sicurezza dei pazienti e nel lavoro dei professionisti sanitari, creando le condizioni per unassistenza di livello sempre più elevato e per un diffuso benessere. È un impegno che portiamo avanti con determinazione, in sinergia con tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, per costruire un sistema in grado di rispondere alle quotidiane sfide della sanità.
Lintervento è un tassello di un quadro strategico aziendale di medio-lungo periodo, volto a garantire costantemente unofferta ospedaliera pubblica efficace e capace di coniugare innovazione, sostenibilità e centralità del paziente. Con questo ulteriore investimento, Regione Basilicata e Azienda Ospedaliera San Carlo confermano la costante attenzione a porre al centro di ogni decisione e azione i bisogni di salute della popolazione, sostenendo concretamente lo sviluppo di strutture e tecnologie che garantiscano cure di eccellenza accessibili a tutti i cittadini.
|
archivio
|La Voce della Politica
|15/09/2025 - Il Presidente Giordano all'inaugurazione dell'anno scolastico 2025/2026
La Provincia si adopera con cura ed impegno per le scuole del territorio. Investiamo sul futuro e sulla formazione attraverso numerosi progetti che riguardano i nostri istituti e che verranno completati nel prossimo anno con lobiettivo di garantire ambienti sicuri, green e...-->continua
|
|
|15/09/2025 - Basilicata. Piano integrato della salute, prosegue il confronto
La Regione Basilicata prosegue il suo impegno nel processo partecipativo per consentire agli stakeholder di contribuire attivamente alla costruzione del Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 20262030. Domani, 16 set...-->continua
|
|
|15/09/2025 - Cupparo: guardiamo alla formazione dei giovani
La giunta con il presidente Bardi si è preparata per questa prima campanella che segna lavvio di un nuovo anno scolastico. Lo ha fatto principalmente con due provvedimenti: un investimento da 9,5 milioni di euro a favore delledilizia scolastica; lAvviso p...-->continua
|
|
|15/09/2025 - Basilicata. Incontro di Pepe con RFI e Italferr
Il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, venerdì scorso ha incontrato i vertici di RFI e Italferr per fare il punto della situazione in merito allavanzamento dei lavori dellAlta Velocità Salerno-Reggio Calabr...-->continua
|
|
|15/09/2025 - Aliandro, Cordoglio per la scomparsa di Donatella Massaro
È con profondo dolore e sincero cordoglio che apprendo della scomparsa di Donatella Massaro, Consigliera Comunale di Corleto Perticara. Ha rappresentato per la comunità di Corleto un esempio straordinario di dedizione al servizio pubblico e di amore genuino p...-->continua
|
|
|15/09/2025 - UIL. Mobilità sanitaria in Basilicata: oltre 52 milioni, serve un piano straordinario
I più recenti dati diffusi da AGENAS e dal Ministero della Salute confermano un quadro fortemente critico per la Basilicata sul fronte della mobilità sanitaria. Nel 2023 la regione ha registrato un saldo negativo di oltre 52 milioni di euro, con un incremento ...-->continua
|
|
|15/09/2025 - Cisl: «Personale scuola, urgente piano straordinario»
Il nuovo anno scolastico si apre tra nuove speranze e vecchi problemi che si trascinano da tempo. Uno su tutti è la cronica carenza di personale nelle scuole lucane. Secondo unanalisi della Cisl Scuola, nonostante le 370 immissioni in ruolo autorizzate, il n...-->continua
|
|