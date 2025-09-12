-->

Cupparo su servizi universitari e alta formazione

12/09/2025

Il primo studentato per universitari a Matera è un ulteriore segnale della volontà di tenere i nostri giovani talenti in Basilicata. Lo facciamo a partire dallaccoglienza e dai servizi residenziali sino ad accrescere la qualità della formazione non solo universitaria ma anche con una nuova offerta di ITS. Così lassessore allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, sottolineando che come ha annunciato la ministra dellUniversità Anna Maria Bernini, dal piano housing del Ministero Università e dal Pnrr ci saranno nuovi finanziamenti per continuare in questa direzione e potenziare i servizi per gli universitari a Potenza e a Matera. La Regione attraverso lArdsu  aggiunge- intende venire incontro alle famiglie sulle quali pesa principalmente il costo degli alloggi, insieme a tutti gli altri di studio. Sono proprio questi gli elementi che determinano in tanti casi limpossibilità di iscriversi ad un ateneo condizionata in primo luogo dalla situazione di reddito delle famiglie.

Lassessore evidenzia che nonostante i fattori economici in provincia di Potenza cresce la percentuale di laureati con età 25-39 anni sino a raggiungere il 28,8%. Un incremento percentuale di 4,4 punti rispetto al 2018; la provincia di Matera con il 23,5% di laureati nella stessa fascia di età registra un dato leggermente inferiore al 2018 (meno pezzo punto percentuale).
Quanto a Matera, dove la Casa delle Tecnologie Emergenti a Matera, nellHub Tecnologico di San Rocco, si conferma uno dei poli di innovazione più dinamici del Mezzogiorno, sottolinea Cupparo  la prima Academy organizzata assieme ad Amazon Web Services è stata occasione per valorizzare talenti lucani, soprattutto diplomati e laureati presso lUnibas, ma anche talenti che hanno deciso di rientrare per poter spendere in Basilicata le loro competenze. Per questo abbiamo promosso  in collaborazione con Amazon Web Services (AWS) e con il coordinamento di Sviluppo Basilicata  la seconda edizione del percorso in Cloud Architecting on AWS della MT Academy.

Dopo il successo della prima edizione  che ha formato diversi lucani, alcuni dei quali rientrati dallestero per mettere a frutto le proprie competenze nella loro terra  la nuova proposta rafforza limpegno della Regione Basilicata nella formazione avanzata nel settore digitale, offrendo a giovani e professionisti lopportunità di acquisire competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro, come dimostrano le numerose richieste arrivate alla MT Academy da parte di aziende lucane che investono nel cloud e sono alla ricerca di figure specializzate.
Il percorso formativo, che prenderà il via allinizio di ottobre e si concluderà a metà dicembre, è rivolto a laureati, diplomati e professionisti con un background in ambito tecnico-scientifico ed è pensato per formare figure altamente specializzate nella progettazione di infrastrutture cloud.



