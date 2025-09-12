-->
La voce della Politica
Interventi contro il dissesto idrogeologico
12/09/2025
Destinati 35,4 milioni di euro per i primi 10 interventi ammessi. Lassessore regionale Pepe: Non ci fermeremo qui. La nuova graduatoria ci consente di programmare in modo organico e trasparente gli interventi futuri, valorizzando ogni risorsa disponibile
Oltre 35 milioni di euro destinati agli interventi per il dissesto idrogeologico. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato una delibera che definisce la nuova Graduatoria Regionale delle richieste di finanziamento per la messa in sicurezza del territorio, nellambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.
Il provvedimento riguarda la linea di azione Rischi e Adattamento Climatico, con lammissione a finanziamento dei primi 7 interventi prioritari, per un valore di 27,2 milioni di euro, nei comuni di Castronuovo di SantAndrea, SantAngelo Le Fratte, SantArcangelo, Savoia di Lucania, Tito e Viggianello. A questi si aggiungono altri tre interventi a Campomaggiore, Corleto Perticara e Pomarico, per ulteriori 8,2 milioni di euro relativi a finanziamenti ministeriali.
La fragilità del nostro territorio è una delle grandi sfide che la Basilicata deve affrontare ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe -. Con questa delibera non ci limitiamo a stanziare fondi, ma mettiamo in campo una strategia di prevenzione che dà priorità ai luoghi e alle comunità più esposte. È un investimento sul presente e sul futuro della sicurezza dei cittadini.
Le opere interessano aree esposte a dissesti idrogeologici e sono state selezionate sulla base dei criteri stabiliti dal DPCM 27 settembre 2021, che valutano il livello di rischio per la popolazione, i beni economici coinvolti, la progettazione disponibile e lurgenza degli interventi.
Una quota del 20 per cento delle risorse del primo pacchetto di finanziamenti, pari a 7,2 milioni di euro, è stata accantonata per eventuali imprevisti o emergenze legate a variazioni dei costi o ad aggravamenti delle situazioni di rischio.
Lattuazione dei lavori sarà affidata al Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, mentre lUfficio regionale Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive curerà la gestione tecnico-amministrativa.
La delibera recepisce inoltre il Rapporto istruttorio finale del 4 agosto 2025, che aggiorna la graduatoria a 72 interventi complessivamente ammissibili, per i quali resta aperta la possibilità di ulteriori finanziamenti nei prossimi bandi.
Non ci fermeremo qui ha aggiunto Pepe . La nuova graduatoria ci consente di programmare in modo organico e trasparente gli interventi futuri, valorizzando ogni risorsa disponibile. È un passo decisivo per la Basilicata verso una maggiore resilienza climatica e ambientale.
