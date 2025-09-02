Un tavolo con tutti i soggetti interessati alla vertenza Smart Paper  a partire dallazienda e dalle aziende vincitrici la gara di appalto per conto di Enel, lAti Accenture-Datacontact, oltre ai sindacati  sarà convocato al più presto in Regione al fine di garantire continuità produttiva, occupazionale, tutela dei salari e difesa dei diritti di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti. Lo ha annunciato lAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che ha incontrato oggi in Regione una delegazione di dirigenti sindacali e lavoratori al termine della manifestazione. Cupparo ha spiegato prima nellincontro al Dipartimento e successivamente ai lavoratori che hanno manifestato davanti la Regione che liniziativa è stata condivisa con il Presidente Bardi per favorire un confronto tra le parti coinvolgendo lEnel che è da titolare dellappalto dei servizi è lattore principale.



Cè bisogno  ha detto lassessore  innanzitutto di avere tutte le informazioni sulle modalità di attuazione del nuovo appalto, su come si intende rispettare la clausola sociale, compreso laccordo sugli inquadramenti, per assicurarne la corretta applicazione e cè bisogno di realizzare un clima di reale trasparenza su tutti i passaggi da compiere. La Regione chiede un piano industriale che contenga tutti gli elementi necessari alla prosecuzione dellattività attraverso il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Su questo punto  ha sostenuto Cupparo  rinnoviamo il nostro impegno e la volontà di non consentire nessun passo indietro dellimportante attività produttiva ed occupazionale in Basilicata.