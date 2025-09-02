-->
|Cupparo sulla vertenza Smart Paper
2/09/2025
|Un tavolo con tutti i soggetti interessati alla vertenza Smart Paper a partire dallazienda e dalle aziende vincitrici la gara di appalto per conto di Enel, lAti Accenture-Datacontact, oltre ai sindacati sarà convocato al più presto in Regione al fine di garantire continuità produttiva, occupazionale, tutela dei salari e difesa dei diritti di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti. Lo ha annunciato lAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che ha incontrato oggi in Regione una delegazione di dirigenti sindacali e lavoratori al termine della manifestazione. Cupparo ha spiegato prima nellincontro al Dipartimento e successivamente ai lavoratori che hanno manifestato davanti la Regione che liniziativa è stata condivisa con il Presidente Bardi per favorire un confronto tra le parti coinvolgendo lEnel che è da titolare dellappalto dei servizi è lattore principale.
Cè bisogno ha detto lassessore innanzitutto di avere tutte le informazioni sulle modalità di attuazione del nuovo appalto, su come si intende rispettare la clausola sociale, compreso laccordo sugli inquadramenti, per assicurarne la corretta applicazione e cè bisogno di realizzare un clima di reale trasparenza su tutti i passaggi da compiere. La Regione chiede un piano industriale che contenga tutti gli elementi necessari alla prosecuzione dellattività attraverso il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Su questo punto ha sostenuto Cupparo rinnoviamo il nostro impegno e la volontà di non consentire nessun passo indietro dellimportante attività produttiva ed occupazionale in Basilicata.
