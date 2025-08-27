-->
|
La voce della Politica
|A proposito del bonus gas: non basta dare un pesce a chi ha fame, bisogna insegnargli a pescare
27/08/2025
|Questo vecchio proverbio descrive bene quello che sta accadendo in Basilicata con il bonus gas.
In questi giorni non si parla daltro: conguagli, famiglie penalizzate pur avendo consumato meno, totale incertezza su quanto davvero valga questo beneficio. Eppure, nonostante tutte queste contraddizioni, il bonus continua a essere distribuito a pioggia, a tutti, senza alcuna distinzione di reddito. Ma così non può funzionare.
Non è la prima volta che facciamo questo errore. Ricordate la card benzina? Fu data a tutti i patentati lucani, indistintamente. Alla fine non lasciò nulla e oggi, paradossalmente, la nostra regione è tra quelle con i prezzi più alti della benzina. È la prova che i sussidi generalizzati non costruiscono niente, se non illusioni momentanee.
La verità è che questa misura ragiona solo sulloggi, con la logica del dividiamoci quello che cè adesso, senza pensare al futuro. Un po come nella favola della formica e della cicala: si consuma tutto subito e poi, quando arriva linverno, ci si ritrova senza nulla. Così si guarda agli elettori di oggi, dimenticandosi delle generazioni future.
Io credo che dobbiamo avere più coraggio.
La vera compensazione ambientale non è dare gas gratis da consumare, ma sostituire le fonti fossili con energie rinnovabili ed efficienza energetica. Un bonus abitua a consumare, un investimento costruisce libertà.
E allora la mia proposta è semplice:
Metà delle risorse alle famiglie con redditi bassi, che non potrebbero mai permettersi un impianto fotovoltaico o una pompa di calore nemmeno con gli incentivi nazionali. A loro dobbiamo dare la possibilità di avere impianti chiavi in mano, che riducano davvero le bollette e diano dignità energetica.
Laltra metà alle aziende lucane, quelle che producono, per aiutarle con interventi di autoproduzione e di efficienza. Così diventano più competitive, abbassano i costi e creano lavoro.
Con oltre 100 milioni di euro allanno potremmo installare migliaia di impianti, generando risparmi veri e duraturi, un indotto importante con le imprese locali e nuove opportunità con le Comunità Energetiche Rinnovabili.
Questo significherebbe anche più posti di lavoro nelle aziende specializzate, più investimenti nella green economy in Basilicata e la possibilità, finalmente, per chi non può permetterselo di entrare nella transizione energetica.
Inoltre, grazie alle adesioni alle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili), i cittadini avrebbero un ritorno economico diretto, moltiplicando i benefici.
E non solo: anche le aziende energivore, oggi schiacciate dai costi dellenergia, potrebbero diventare più competitive grazie allazzeramento delle bollette energetiche, rafforzando lintero sistema produttivo regionale.
La Basilicata è una regione ricca di risorse ma povera di produttività. Questa può essere la chiave per invertire la rotta: smettere di distribuire sussidi temporanei e iniziare a costruire sviluppo vero e sostenibile, pensando prima di tutto a chi è più fragile.
Le fonti fossili prima o poi finiranno. E il bonus non potrà durare per sempre. Se lo consumiamo oggi senza visione, domani saremo accusati di aver buttato via una grande occasione.
Credo che la vera compensazione ambientale non sia uno sconto che svanisce, ma un investimento che resta. Per famiglie, per imprese, per il lavoro e per il futuro della Basilicata.
Per questo faccio un appello alla Regione: si abbia il coraggio di ripensare al bonus gas, trasformandolo da misura assistenzialista a strumento di autonomia energetica e di sviluppo duraturo per la nostra terra.
Fausto De Maria Coordinamento regionale Basilicata Casa Comune
|
archivio
|La Voce della Politica
|27/08/2025 - Dott. Di Biase nuovo direttore dellUnità di Neurochirurgia del San Carlo di Potenza
Lospedale San Carlo di Potenza compie un ulteriore passo nel rafforzamento dei servizi di alta specialità con la nomina del dottor Francesco Di Biase a direttore dellunità operativa complessa di Neurochirurgia. Dopo linserimento del nuovo direttore della Cardiochirurgia, ...-->continua
|
|
|27/08/2025 - Lavoro e sostenibilità, la provincia di Potenza guida la domanda di professionalità con competenze green
La Basilicata si conferma protagonista della transizione ecologica, con la provincia di Potenza che svetta a livello nazionale nella richiesta di profili professionali dotati di competenze verdi. Lo sostiene il centro studi della Cisl Basilicata citando il Gre...-->continua
|
|
|27/08/2025 - Bucaletto, Lacorazza: La nostra norma apre grandi opportunità
Lart. 12 della L.R. 23 del 21 maggio 2025, battezzata come norma Bucaletto, non è stato impugnato né tantomeno osservato per conflitto di competenze dal Governo nazionale, aprendo un interessante precedente in materia di politiche di riqualificazione urbana ...-->continua
|
|
|27/08/2025 - A proposito del bonus gas: non basta dare un pesce a chi ha fame, bisogna insegnargli a pescare
Questo vecchio proverbio descrive bene quello che sta accadendo in Basilicata con il bonus gas.
In questi giorni non si parla daltro: conguagli, famiglie penalizzate pur avendo consumato meno, totale incertezza su quanto davvero valga questo ben...-->continua
|
|
|27/08/2025 - Provincia di Potenza:basta prendere tempo,diritti dei lavoratori non si rinviano
La UIL FPL dice basta allo stallo della Contrattazione Integrativa della Provincia di Potenza. La contrattazione 2024 è chiusa da mesi, tutti i passaggi sono stati completati: si può firmare subito e dare decorrenza dal 1° gennaio 2024 alla progressione econ...-->continua
|
|
|27/08/2025 - Alta velocità nel lagonegrese, Lacorazza: Ancora senza risposte
Dopo mesi di pressione e richieste di audizioni in III Commissione consiliare, lassessore regionale Pepe ha incontrato a giugno, tardivamente, i Sindaci del lagonegrese su temi e problematiche legate allAlta velocità nella zona sud. Lo dichiara il capogrup...-->continua
|
|
|27/08/2025 - Policoro:, allarme sul Canale 7: interrogazione sulle criticità ambientali
"Il Consigliere Comunale di minoranza Giuseppe Maiuri ha presentato in data odierna una interrogazione a risposta scritta indirizzata al Sindaco del Comune di Policoro, al Segretario Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale, con cui solleva rilevanti cr...-->continua
|
|