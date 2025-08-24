Il contributo regionale per la Festa di San Rocco a Tolve e le polemiche che ne sono seguite riaprono un tema che attraversa la nostra terra da sempre: la distanza tra ciò che si celebra e ciò che si vive ogni giorno.



Le tradizioni hanno valore e nessuno le mette in discussione. Ma non possono diventare il centro della politica regionale mentre i nostri paesi si spopolano, le campagne soffrono la siccità e i giovani sono costretti a partire. È questo il nodo: finito il santo, finita la festa. Resta il vuoto di uneconomia locale che si dissolve per 364 giorni allanno, senza infrastrutture, senza collegamenti, senza un progetto di sviluppo.



Da decenni, ogni volta che si parla di Sud e di Basilicata, la colpa viene fatta ricadere sui lucani: come se fossimo incapaci, come se fosse nella nostra natura restare indietro. Non è così. La verità è che spesso si preferisce investire in passerelle di consenso immediato, anziché costruire soluzioni durature. È un copione antico della questione meridionale, che oggi si ripete con le stesse dinamiche: risorse distribuite senza criteri chiari, eventi privilegiati a scapito di altri, mentre mancano dati, trasparenza e responsabilità.



Noi non siamo più disposti ad accettarlo. Non abbiamo più lanello al naso.

Siamo pochi, ma consapevoli: sappiamo che senza una ferrovia che funzioni, senza una strada che colleghi, senza un piano serio per lacqua, nessuna festa potrà trattenere i giovani o dare futuro ai nostri paesi.



Se la politica vuole fare della Basilicata una terra di folklore, allora lo dica chiaramente: significherà scegliere luci e applausi per un giorno, e abbandono per tutti gli altri. Se invece si vuole uno sviluppo vero, le priorità sono altre: infrastrutture moderne, lavoro stabile, gestione trasparente dellacqua, sostegno concreto allagricoltura.



Come Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani continueremo a chiederlo con chiarezza. Perché tradizione e sviluppo possono convivere, ma non possono sostituirsi luna allaltro. E noi non accetteremo mai che il futuro della Basilicata venga sacrificato in cambio di un applauso effimero.



Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani