Avanzano secondo programma i lavori di ammodernamento del Raccordo Autostradale 5 Sicignano-Potenza. Nelle giornate del 6 e 7 agosto è stato portato a termine, come comunicato da Anas, il varo di tre nuove campate del viadotto Franco, nella carreggiata in direzione Sicignano. Si tratta degli elementi più imponenti dellintera infrastruttura, ciascuno con un peso di circa 65 tonnellate e unaltezza di 23 metri, posizionati grazie a una gru di grande portata dotata di braccio telescopico da 80 metri.



Questi lavori  sottolinea il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe  dimostrano come si stia portando avanti, in coerenza con gli impegni assunti nei mesi scorsi, unazione concreta per ripristinare e migliorare le strade strategiche che interessano la Basilicata. Interventi di questo tipo, che seguiremo passo dopo passo, non solo aumentano la sicurezza, ma rafforzano i collegamenti con le aree limitrofe e favoriscono lo sviluppo economico del territorio.



Lopera, dal valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro, comprende la demolizione (già avvenuta) e ricostruzione dei tredici impalcati originari con una soluzione strutturale mista in acciaio corten e calcestruzzo armato, oltre a interventi di consolidamento e manutenzione sulle pile e sulle spalle. Ad oggi sono già state ultimate le prime sette campate, complete di solette e cordoli per le barriere di sicurezza, mentre sono in corso le saldature e lassemblaggio delle ultime tre.



Il completamento della carreggiata e la sua apertura al traffico sono previsti entro la primavera del prossimo anno. Fino a quel momento, la viabilità resta garantita con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta.



La Sicignano-Potenza, come è noto, è interessata da un programma di investimenti pari a circa 100 milioni di euro, che si inseriscono in un quadro più ampio di opere già realizzate o in fase di progettazione per un totale di oltre 200 milioni di euro negli ultimi cinque anni.







