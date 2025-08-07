La Regione Basilicata interviene nuovamente, con tempestività e concretezza, a favore delle aziende agricole messe in difficoltà dagli effetti sempre più estremi del cambiamento climatico. Con una determinazione firmata dal dirigente generale, su proposta dellAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, è stata disposta unintegrazione del 30% del carburante agricolo ad accisa agevolata, destinata a tutte le aziende del territorio regionale, per le operazioni colturali straordinarie necessarie ad affrontare lemergenza siccità.



"Ancora una volta la Regione Basilicata è al fianco dei suoi agricoltori  dichiara lAssessore Carmine Cicala  in un momento particolarmente critico in cui le alte temperature e lassenza prolungata di piogge stanno mettendo in seria difficoltà le colture e, con esse, la sostenibilità economica delle aziende agricole. È un intervento doveroso, che abbiamo voluto replicare anche questanno, come già fatto nel 2024, per rispondere con strumenti efficaci alle esigenze reali del comparto".



Lassegnazione straordinaria potrà essere richiesta dal 10 agosto al 15 novembre 2025 tramite il portale SIA-RB, senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio regionale. Lintegrazione si applica a tutte le aziende agricole che operano sullintero territorio regionale, senza distinzione di settore o area.



"Non ci limitiamo alla retorica della solidarietà, ma mettiamo in campo strumenti concreti e immediati per supportare chi produce, lavora e garantisce la qualità delle nostre eccellenze agroalimentari. Le segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria e dai singoli agricoltori non sono cadute nel vuoto: la Regione ha ascoltato, valutato e agito", ha aggiunto Cicala.



Il provvedimento si basa sulle rilevazioni fornite dal Servizio Agrometeorologico Lucano dellALSIA, che ha documentato uneccezionale ondata di calore e prolungata siccità su tutto il territorio regionale, con effetti negativi sia sulla qualità che sulla quantità delle produzioni agricole.



"Stiamo lavorando su più fronti  conclude lAssessore  per costruire unagricoltura più resiliente, sostenibile e innovativa. Questo intervento è solo uno dei tasselli di una strategia più ampia di accompagnamento e tutela del settore primario lucano".



